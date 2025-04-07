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Над территорией Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

МО РФ: силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью
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Efrem Lukatsky/AP

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 11:00 до 12:00 часов мск.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что российские военные изменили тактику применения беспилотников в районе Демидовки в Белгородской области.

По данным военкора, бойцы ВСУ пытались пробиться в село, однако понесли потери и хотели сбежать, однако на отходе их уничтожали российские военные. Тех, кому удалось прорваться в Демидовку и засесть там, ищут и «выковыривают» из подвалов и других нор, заявил Котенок.

7 апреля сбитый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Краснодарском крае.

Ранее в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».

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