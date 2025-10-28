28 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек и годовщину создания армейской авиации. В мире празднуют День дзюдо и вспоминают создателя этого боевого искусства — Дзигоро Кано. В Чехии — День независимости, а в Греции и на Кипре — День Охи. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 октября

День бабушек и дедушек в России

Этот праздник в России не имеет официального статуса, но стал популярным семейным торжеством. У его истории, начавшейся в конце 2000-х в Нидерландах, маркетинговая подоплека. Местное объединение компаний — производителей цветов предложило в определенный день дарить пожилым родственникам комнатные растения как символ связи между поколениями: корни олицетворяют бабушек и дедушек, а молодые ростки — их потомков. Со временем идея получила распространение в Европе и США, а затем пришла и в Россию.

В разных странах День бабушек и дедушек празднуют в разные даты. По одной из версий, в России было выбрано 28 октября, чтобы отразить символическую связь с древним славянским обычаем почитания предков — Осенними Дедами, которые приходились на конец октября.

День создания армейской авиации России

28 октября 1948 года на подмосковном аэродроме в Серпухове был сформирован первый отдельный вертолетный полк, оснащенный вертолетами Ми-1. Эту дату и принято считать Днем создания армейской авиации. Изначально вертолетная авиация имела вспомогательные функции. Ее использовали для разведки, перевозки грузов, доставки почты и поддержания связи на поле боя. В 70-е годы вертолеты стали уже самостоятельным средством огневой поддержки. Свой потенциал армейская авиация раскрыла в ходе военных операций СССР в Афганистане. В настоящее время авиационные войска являются одной из основных сил российской армии. В 2015 году в результате объединения с войсками противовоздушной обороны армейская авиация вошла в состав Воздушно-космических сил России.

close Евгений Биятов/РИА Новости

Всемирный день дзюдо

Дата праздника приурочена ко дню рождения Дзигоро Кано, мастера боевых искусств, который считается создателем этого вида единоборств. Дзюдо — японское боевое искусство и олимпийский вид спорта. Его основу составляют броски, болевые приемы и удержания. Кроме техники рукопашной борьбы, дзюдо обладает значительной мировоззренческой составляющей. Один из главных философских принципов — следует направлять физическую силу противника в нужное русло для достижения победы в бою.

Международный день анимации

28 октября 1892 года французский художник Эмиль Рейно показал зрителям театра Гревен в Париже «движущиеся картинки». Представление стало возможно благодаря аппарату под названием праксиноскоп. В первую программу Рейно входили фильмы «Кружка пива», «Бедный Пьеро» и «Клоун с собачками». Международный день анимации учредили по случаю памятной даты, когда Рейно показал первые мультипликационные картины. В этот день проходят различные показы, семинары, конференции и выставки, посвященные анимации.

close Эмиль Рейно со своим оптическим театром Wikimedia Commons

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 октября в других странах

День Охи — Греция и Кипр. Государственный праздник, который отмечается в память об отказе греческого правительства от ультиматума фашистской Италии в 1940 году. «Охи» в переводе с греческого означает «нет». Это историческое решение привело к вступлению Греции во Вторую мировую войну и стало символом мужества и сопротивления.

День независимости — Чехия. В этот день в 1918 году Чешский национальный комитет в Праге провозгласил независимость от Австро-Венгрии, а также объявил об объединении Чехии и соседней Словакии в единую республику — Чехословакию.

Бакинский джазовый фестиваль — Азербайджан. Ежегодное музыкальное мероприятие наполняет улицы Баку звуками и ритмами джаза. Праздник привлекает меломанов со всего мира разнообразным составом исполнителей, среди которых как именитые, так и начинающие артисты.

Религиозные праздники 28 октября

День памяти преподобного Евфимия Солунского

Преподобный Евфимий был уроженцем города Анкиры в Галатии(ныне территория Турции). Святой жил в IX веке. После воинской службы и краткого брака он тайно покинул дом и ушел в монастырь. На протяжении долгих лет Евфимий подвизался на горе Олимп в монашеской общине. Затем переселился на Афон, где принял великую схиму и три года провел в полном безмолвии в пещере. В 863 году основал две обители, где приняли постриг его мать и жена. Скончался в 898 году на острове у Афона.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 октября День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского;



День памяти святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского;



День памяти святителя Иоанна Суздальского;



День памяти священномученика Лукиана Печерского.



close Foto_Nikata/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 28 октября

Ефимий Благочестивый

На Руси в это время шла подготовка ульев к зимовке. По этому поводу вспоминали святого Ефимия и просили его о помощи. Считалось, что преподобный может защитить от происков нечистой силы. Для этого нужно было осенить нечисть крестным знамением и попросить Ефимия о помощи.

Приметы

Всю домашнюю работу нужно сделать до захода солнца.

Нельзя хвастаться и хвалиться, иначе можно навлечь на себя беду.

Ссоры между родственниками отпугивают удачу от дома.

Какие исторические события произошли 28 октября

1237 год — основан город Берлин.

1492 год — испанский мореплаватель Христофор Колумб высадился на Кубе.

1886 год — состоялось открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

close Суперлуние на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, 31 января 2018 года Julio Cortez/AP

1914 год — компания Kodak начала разрабатывать технологию цветной фотографии.

1924 год — Франция официально признала советское правительство.

1918 год — провозглашение независимости Чехословакии от Австро-Венгрии.

1908 год — вышел фильм «Стенька Разин» — первая из сохранившихся художественных лент Российской империи.

1944 год — освобождение Украины от немецких захватчиков в ходе Великой Отечественной войны.

1981 год — вокалист и гитарист Джеймс Хетфилд и барабанщик Ларс Ульрих основали группу Metallica.

1995 год — пожар в бакинском метро, ставший крупнейшим ЧП по числу жертв в истории метрополитенов мира — погибли 289 человек.

Дни рождения и юбилеи 28 октября

В 1466 году родился Эразм Роттердамский — голландский философ, автор сатирического произведения «Похвала глупости».

В 1860 году родился Дзигоро Кано — японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо.

В 1903 году родился Ивлин Во — английский писатель, автор «Возвращения в Брайдсхед» и «Пригоршни праха».

В 1936 году родился Роман Виктюк — советский театральный режиссер и педагог.

close Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Кто отмечает день рождения

80 лет исполняется Гаджи Гаджиеву — бывшему футболисту и экс-тренеру ряда клубов Российской премьер-лиги, ныне президенту махачкалинского «Динамо».

70 лет исполняется Биллу Гейтсу — американскому предпринимателю, основателю корпорации Microsoft.

close Mike Siegel/Global Look Press

62 года исполняется Эросу Рамазотти — итальянскому певцу, автору песен и композитору.

62 года исполняется Вике Цыгановой — российской певице.

58 лет исполняется Джулии Робертс — голливудской актрисе, известной по фильму «Красотка».

57 лет исполняется Федору Двинятину — одному из самых известных знатоков игры «Что? Где? Когда?».