«В течение» или «в течении»: как писать правильно?

Какую букву ставить в конце слова: «е» или «и» — разбираем правило
Задумчивая школьница над тетрадкой

«В течение» или «в течении» — одна из самых известных загвоздок правописания. Почему в одних случаях на конце пишется «е», а в других — «и»? «Газета.Ru» подробно разбирает правила написания и рассказывает, как избежать ошибок.

«В течение» или «в течении»: почему мы попадаем в ловушку От чего зависит написание Как избежать ошибок

«В течение» или «в течении»: почему мы попадаем в ловушку

Даже те, кто неплохо знает правила русского языка, часто допускают ошибку в этом популярном слове. Путают буквы в окончании не только школьники и студенты, но и взрослые люди.

Это происходит из-за того, что производные предлоги — очень хитрая часть речи, пояснила «Газете.Ru» кандидат педагогических наук, автор книг о риторике Татьяна Кузнецова.

«Мы часто допускаем ошибку, если не помним правил. При написании стоит уточнить, о чем идет речь: о реке? о времени? Тогда будет понятно, что писать — Е или И», — говорит эксперт.

close

Во время урока в школе

От чего зависит написание

Чтобы выяснить, как писать — «в течение» или «в течении», нужно определить, к какой части речи это сочетание относится.

У слова «течение» несколько значений:

  • Перемещение потока воды в водоемах.
✅Пример: В течении реки наблюдались сильные водовороты, что затрудняло сплав на байдарках.

  • Действие по глаголу «течь». Течение мыслей, течение слюны, течение времени, течение жизни.
✅Пример: В течении мыслей профессора чувствовалась внутренняя тревога.

  • Движение воздуха.
✅Пример: В течении воздушных масс над горным хребтом образовались мощные вихри, затрудняющие полет.

  • В политике, искусстве, философии — направление какой-либо области деятельности.
✅Пример: Автор исследовал новые тенденции в течении экзистенциализма.

  • В медицине: особенность развития заболевания, закономерности его протекания, смены его фаз и проявлений.
✅Пример: В течении болезни наметился перелом.

Педагог обратила внимание, что предлог «в» + существительное «течение» употребляется не так часто, как производный от этого слова предлог «в течение».

close

Учитель объясняет детям тему урока

Отличить существительное от производного предлога помогут несколько простых правил:

  • Если между «в» и «течение» можно вставить прилагательное или причастие — перед вами предлог+существительное, на конце пишется И.
✅Пример: В бурлящем течении воды играли солнечные блики.

  • Если сочетание можно заменить на синонимы «во время», «на протяжении», «в ходе» — перед вами производный предлог, на конце пишется Е.
✅Примеры:

В течение Олимпийских игр = Во время Олимпийских игр.
В течение года = На протяжении года.
В течение поединка он не нанес серьезных ударов. = В ходе поединка он не нанес серьезных ударов.

Педагог также напоминает, что в русском языке есть три производных предлога, в которых на конце пишется Е.

Как избежать ошибок

Чтобы не прослыть безграмотным, нужно, прежде чем писать Е или И, разобраться в смысле предложения. Если речь идет о течении реки, литературном течении, течении болезни и т.п. — пишем «И». Если о временном отрезке — пишем «Е».

Кстати, больше всего ошибок, по словам Татьяны Кузнецовой, наблюдается в рекламных объявлениях. Среди самых распространенных:

Скидка будет действительна в течении месяца.
✅Правильно: в течениЕ месяца. Можно заменить «на протяжении месяца».

Предложение доступно в течении трех часов.
✅Правильно: в течениЕ трех часов.

Выставка-продажа меда будет работать в течении всей недели.
✅Правильно: в течениЕ недели.

