«В течение» или «в течении»: как писать правильно?

«В течение» или «в течении»: почему мы попадаем в ловушку
Даже те, кто неплохо знает правила русского языка, часто допускают ошибку в этом популярном слове. Путают буквы в окончании не только школьники и студенты, но и взрослые люди.
Это происходит из-за того, что производные предлоги — очень хитрая часть речи, пояснила «Газете.Ru» кандидат педагогических наук, автор книг о риторике Татьяна Кузнецова.
«Мы часто допускаем ошибку, если не помним правил. При написании стоит уточнить, о чем идет речь: о реке? о времени? Тогда будет понятно, что писать — Е или И», — говорит эксперт.
От чего зависит написание
Чтобы выяснить, как писать — «в течение» или «в течении», нужно определить, к какой части речи это сочетание относится.
У слова «течение» несколько значений:
- Перемещение потока воды в водоемах.
- Действие по глаголу «течь». Течение мыслей, течение слюны, течение времени, течение жизни.
- Движение воздуха.
- В политике, искусстве, философии — направление какой-либо области деятельности.
- В медицине: особенность развития заболевания, закономерности его протекания, смены его фаз и проявлений.
Педагог обратила внимание, что предлог «в» + существительное «течение» употребляется не так часто, как производный от этого слова предлог «в течение».
Отличить существительное от производного предлога помогут несколько простых правил:
- Если между «в» и «течение» можно вставить прилагательное или причастие — перед вами предлог+существительное, на конце пишется И.
- Если сочетание можно заменить на синонимы «во время», «на протяжении», «в ходе» — перед вами производный предлог, на конце пишется Е.
В течение Олимпийских игр = Во время Олимпийских игр.
В течение года = На протяжении года.
В течение поединка он не нанес серьезных ударов. = В ходе поединка он не нанес серьезных ударов.
Педагог также напоминает, что в русском языке есть три производных предлога, в которых на конце пишется Е.
Как избежать ошибок
Чтобы не прослыть безграмотным, нужно, прежде чем писать Е или И, разобраться в смысле предложения. Если речь идет о течении реки, литературном течении, течении болезни и т.п. — пишем «И». Если о временном отрезке — пишем «Е».
Кстати, больше всего ошибок, по словам Татьяны Кузнецовой, наблюдается в рекламных объявлениях. Среди самых распространенных:
❌ Скидка будет действительна в течении месяца.
✅Правильно: в течениЕ месяца. Можно заменить «на протяжении месяца».
❌Предложение доступно в течении трех часов.
✅Правильно: в течениЕ трех часов.
❌Выставка-продажа меда будет работать в течении всей недели.
✅Правильно: в течениЕ недели.