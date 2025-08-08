Парад планет в августе 2025 года — будет ли он на самом деле?

Что такое парад планет и состоится ли он в 2025 году

«Нас ждет редкий астрономический парад», «это будет впечатляющее зрелище» — такие сообщения можно встретить на многих онлайн-ресурсах, анонсирующих парад планет в первой половине августа. Однако астрономы настроены более скептически. О том, будет ли на самом деле парад планет в августе и стоит ли ждать чего-то впечатляющего, «Газете.Ru» рассказали в Московском планетарии.

Парад планет: что это

Парад планет — это явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд на одной стороне от Солнца в одно время. В астрономии это положение обозначают термином «планетарное выравнивание». Астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман уточнила в разговоре с «Газетой.Ru», что термин «парад планет» — ненаучный и используется в астрономии только для ее популяризации .

Несколько планет в Солнечной системе могут оказаться точно на одной прямой с Землей и Солнцем раз за многие миллионы лет. Иногда планеты оказываются вблизи такой прямой, но с небольшим «разбросом» в 20-30 угловых градусов, тогда с Земли мы можем видеть их достаточно близко друг к другу. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Из-за оптического эффекта относительно взгляда наблюдающего кажется, что планеты выстраиваются в одну линию и движутся вдоль эклиптики (круг небесной сферы, по которому Солнце движется в течение года). На самом деле планеты продолжают двигаться вокруг Солнца с разной скоростью по своим орбитальным путям.

Будет ли парад планет в августе

Еще в начале 2025 года ряд СМИ анонсировали августовский парад планет. В начале месяца появились публикации, обещающие «впечатляющее астрономическое явление» 10 августа (или 11-го, в зависимости от источника). С Земли якобы можно будет увидеть «парад» Меркурия, Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна и Сатурна, которые выстроятся в линию.

Но Людмила Кошман уточнила, что расположение планет, которое можно будет наблюдать в августе, нельзя называть парадом.

Сейчас, в августе 2025 года, шесть планет — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — наблюдаются на утреннем небе. Но это не парад планет, так как планеты расположены по всему небосводу. При этом указанные планеты видны на утреннем небе по одну сторону от Солнца не одно утро, а в течение всего августа — следовательно, наблюдать их можно уже сейчас. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Астроном уточнила, что ближайший большой парад планет (пять и более планет) произойдет 8 сентября 2040 года. В этот день на закатном небе в узком секторе, около 20 градусов, соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, также к ним присоединится растущий серп Луны (между Венерой и Сатурном). Прошлый парад наблюдали в феврале 2025 года.

«В конце февраля четыре планеты, Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, собрались в узком секторе 20-30 градусов. Их расположение можно было назвать «малым парадом планет», точнее, невидимым малым парадом планет, так как из четырех планет была видна глазом только Венера. Остальные терялись в ярких солнечных лучах на закате», — рассказала Людмила Кошман.

Где и как увидеть планеты на ночном небе

Сейчас, в начале августа, с вечера на небе видны Сатурн, а также Нептун и Уран в телескоп. Под утро можно увидеть яркую Венеру и Юпитер.

Увидеть Меркурий будет сложнее. 1 августа планета прошла нижнее соединение с Солнцем. В первой половине августа 2025 года она пока теряется в солнечных лучах, постепенно удаляется от Солнца. Меркурий появится на небе ближе к 19 августа, его можно будет наблюдать на утреннем небе низко над восточным горизонтом, но не более часа.

Видимость объектов зависит от нескольких факторов. Среди них:



место проживания наблюдающего;



ясность неба;



яркость планеты;



уровень освещенности.

По мнению специалистов, искусственное освещение может помешать увидеть планеты, поэтому для наблюдений лучше отправиться за город — небо там более темное, а видимость звезд и планет лучше. При этом планеты возможно наблюдать практически со всей территории России, но некоторые из них будут видны хуже.

Для двух планет, которые сложно увидеть невооруженным глазом, потребуется телескоп с 50-кратным (для Урана) и 150-кратным увеличением (для Нептуна).

Планеты, кроме Нептуна и Урана, видны невооруженным глазом при безоблачной погоде. Луна придаст наблюдениям ярких планет — Сатурна, Венеры и Юпитера — свою красоту. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

close True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

Облегчить поиск планет также помогут приложения для смартфона, которые определяют расположение небесных тел в режиме реального времени. Среди них Stellarium Mobile, Sky Tonight, Night Sky и другие.

В дополнение в эти дни можно будет отследить метеорный поток Персеиды. Поэтому, наблюдая за ночным небом, можно будет увидеть и «падающие звезды».