Парад планет в августе 2025 года — будет ли он на самом деле?

Что такое парад планет и состоится ли он в 2025 году
buradaki/Shutterstock/FOTODOM
«Нас ждет редкий астрономический парад», «это будет впечатляющее зрелище» — такие сообщения можно встретить на многих онлайн-ресурсах, анонсирующих парад планет в первой половине августа. Однако астрономы настроены более скептически. О том, будет ли на самом деле парад планет в августе и стоит ли ждать чего-то впечатляющего, «Газете.Ru» рассказали в Московском планетарии.

Парад планет: что это Будет ли парад планет в августе Где и как увидеть планеты на ночном небе

Парад планет: что это

Парад планет — это явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд на одной стороне от Солнца в одно время. В астрономии это положение обозначают термином «планетарное выравнивание». Астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман уточнила в разговоре с «Газетой.Ru», что термин «парад планет» — ненаучный и используется в астрономии только для ее популяризации.

Из-за оптического эффекта относительно взгляда наблюдающего кажется, что планеты выстраиваются в одну линию и движутся вдоль эклиптики (круг небесной сферы, по которому Солнце движется в течение года). На самом деле планеты продолжают двигаться вокруг Солнца с разной скоростью по своим орбитальным путям.

Будет ли парад планет в августе

Еще в начале 2025 года ряд СМИ анонсировали августовский парад планет. В начале месяца появились публикации, обещающие «впечатляющее астрономическое явление» 10 августа (или 11-го, в зависимости от источника). С Земли якобы можно будет увидеть «парад» Меркурия, Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна и Сатурна, которые выстроятся в линию.

Но Людмила Кошман уточнила, что расположение планет, которое можно будет наблюдать в августе, нельзя называть парадом.

close
Vito Technology, Inc.

Астроном уточнила, что ближайший большой парад планет (пять и более планет) произойдет 8 сентября 2040 года. В этот день на закатном небе в узком секторе, около 20 градусов, соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, также к ним присоединится растущий серп Луны (между Венерой и Сатурном). Прошлый парад наблюдали в феврале 2025 года.

«В конце февраля четыре планеты, Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, собрались в узком секторе 20-30 градусов. Их расположение можно было назвать «малым парадом планет», точнее, невидимым малым парадом планет, так как из четырех планет была видна глазом только Венера. Остальные терялись в ярких солнечных лучах на закате», — рассказала Людмила Кошман.

Где и как увидеть планеты на ночном небе

Сейчас, в начале августа, с вечера на небе видны Сатурн, а также Нептун и Уран в телескоп. Под утро можно увидеть яркую Венеру и Юпитер.

Увидеть Меркурий будет сложнее. 1 августа планета прошла нижнее соединение с Солнцем. В первой половине августа 2025 года она пока теряется в солнечных лучах, постепенно удаляется от Солнца. Меркурий появится на небе ближе к 19 августа, его можно будет наблюдать на утреннем небе низко над восточным горизонтом, но не более часа.

Видимость объектов зависит от нескольких факторов. Среди них:

  • место проживания наблюдающего;
  • ясность неба;
  • яркость планеты;
  • уровень освещенности.

По мнению специалистов, искусственное освещение может помешать увидеть планеты, поэтому для наблюдений лучше отправиться за город — небо там более темное, а видимость звезд и планет лучше. При этом планеты возможно наблюдать практически со всей территории России, но некоторые из них будут видны хуже.

Для двух планет, которые сложно увидеть невооруженным глазом, потребуется телескоп с 50-кратным (для Урана) и 150-кратным увеличением (для Нептуна).

close
True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

Облегчить поиск планет также помогут приложения для смартфона, которые определяют расположение небесных тел в режиме реального времени. Среди них Stellarium Mobile, Sky Tonight, Night Sky и другие.

В дополнение в эти дни можно будет отследить метеорный поток Персеиды. Поэтому, наблюдая за ночным небом, можно будет увидеть и «падающие звезды».

