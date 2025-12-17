Надежная гавань для россиян: как будет развиваться Рунет в ближайшие годы

Премия РОЦИТ «Герои Рунета» прошла 8 декабря. На ней были отмечены люди и проекты, оказавшие заметное влияние на развитие российского цифрового пространства в 2025 году. Директор координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал о развитии национальных доменов, расширении языкового многообразия Рунета, тренде на «русскость» и ожиданиях от 2026 года.

— Андрей Александрович, в первую очередь хочу вас поздравить: в этом году домен .RU преодолел отметку в 6 млн регистраций. О чем это говорит и что определяет рост крупнейшего домена нашей страны?

— Да, спасибо. Этот рубеж для нас важен, но он во многом закономерен. За цифрой в 6 млн имен стоит доверие российских пользователей к национальному домену.

В непростых экономических и геополитических условиях домен .RU стал надежной гаванью и для бизнеса, и для обычных пользователей. Миллионы компаний и онлайн-проектов выбрали его своим цифровым домом. И .RU продолжает стабильно расти – каждый день в нем регистрируется более 5000 новых имен.

— Помимо .RU у России есть и кириллический домен .РФ, которому в этом году исполнилось 15 лет. Как он изменился за эти годы и какие возможности для пользователей дало расширение набора кириллических символов?

— .РФ – уникальный домен, который на практике доказал многим скептикам востребованность имен на родном языке. В 2010 году .РФ стал первым в мире кириллическим доменом, и его успех вдохновил многие регистратуры на запуск собственных IDN-доменов. И сегодня, спустя 15 лет, он продолжает уверенно расти и остается крупнейшим кириллическим доменом.

Но главное – домен .РФ дал возможность создавать адреса сайтов на русском языке. Это было не просто технологическим прорывом, а настоящим культурным сдвигом и сделало интернет ближе и доступнее для миллионов пользователей. Сегодня .РФ стал полноценной платформой для создания и продвижения русскоязычного контента и визитной карточкой российского цифрового пространства.

Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем расширять его возможности. В этом году мы сделали шаг вперед, открыв регистрацию имен на 18 государственных языках народов России. Теперь пользователи могут создавать адреса сайтов на абазинском, адыгейском, алтайском, башкирском, бурятском, ингушском, кабардино-черкесском, калмыцком, коми, марийском, осетинском, татарском, тувинском, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском и якутском языках.

Домены – важный инструмент присутствия и фактор развития языка в цифровой среде. Именно поэтому имена сайтов на языках народов России не только расширяют их присутствие в интернете, но и становятся отражением их культурной идентичности.



— Сегодня многоязычие стало важной частью цифровой повестки. Почему для Рунета и России в целом важно языковое разнообразие?

— Прежде всего потому, что Россия – по-настоящему многоязычная страна. Здесь живут 193 народа, и они говорят на 277 языках и диалектах. За каждым из них стоит своя история и культура. К сожалению, многие из малых языков сегодня находятся на грани исчезновения.

И цифровая среда может сыграть решающую роль в сохранении их самобытности и создать условия для дальнейшего развития. Когда язык присутствует в интернете – в адресах сайтов, в контенте, в сервисах – он остается живым и востребованным. Растет объем контента, появляются новые возможности использования и новые носители. Язык начинает активно развиваться и, что немаловажно, становится привлекательным для молодого поколения.

Важно и то, что расширение языковой поддержки влияет на развитие домена .РФ: оно открывает новые возможности для регистрации и способствует росту кириллического домена. Поэтому мы намерены продолжать эту работу, и в ближайшие годы планируем увеличить число поддерживаемых языков.

— Помогает ли государство развитию многоязычного интернета?

— Да, государство играет важную роль и ведет последовательную политику, направленную на сохранение культурного наследия и расширение присутствия национальных языков в цифровой среде.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации». Среди его ключевых приоритетов: сохранение, поддержка и развитие языков народов России, а также поддержка языкового многообразия как национального достояния и историко-культурного наследия страны. Особое внимание в документе уделяется разработке алфавитов и внедрению дополнительных наборов символов для языков народов России на основе кириллицы.

При этом остается и ряд технических задач. Одна из них – поддержка кириллических доменов и почтовых адресов, которые до сих пор не всегда правильно обрабатываются программным обеспечением и онлайн-сервисами. Координационный центр уже более 5 лет работает над решением этой задачи вместе с ИТ-компаниями, разработчиками ПО и представителями академического сообщества.

Сейчас Минцифры готовит изменения в постановление правительства №325, чтобы закрепить на нормативном уровне обязательную поддержку кириллических доменов и почтовых адресов в российском программном обеспечении.

— На премии «Герои Рунета» НПП «ПараТайп» стало победителем номинации «За языковое многообразие Рунета» – как вы оцениваете их вклад?

— Для полноценного присутствия национальных языков в сети одних доменов недостаточно. Чтобы люди могли свободно общаться, создавать контент и работать на родном языке, им необходимы шрифты, интерфейсы и клавиатурные раскладки. Поэтому мы считаем важным поддерживать компании, которые развивают для них цифровую инфраструктуру.

Научно-производственное предприятие «ПараТайп» уже более 30 лет занимается разработкой шрифтов для кириллицы и поддержкой национальных алфавитов народов России. Это огромная, во многом незаметная для широкой аудитории, но крайне значимая работа. Только в 2025 году было выпущено около 50 новых шрифтовых начертаний, позволяющих национальным языкам присутствовать и развиваться в цифровой среде.

— В этом году наблюдается рост интереса к «русскости» и национальной идентичности. Видите ли вы влияние этого тренда в доменной сфере?

— Интерес к «русскости» сегодня заметен далеко за пределами цифровой сферы – он проявляется в моде, кино, музыке, дизайне и нейминге брендов. Это стремление людей и компаний опираться на собственные культурные коды и смыслы, говорить с аудиторией на близком и понятном языке.

В доменной сфере этот тренд выражается в растущем интересе к национальным доменам, использованию родного языка и понятным адресам сайтов. Домены перестают быть сугубо техническим элементом и становятся частью идентичности бренда.

Координационный центр не только фиксирует эти изменения, но и активно участвует в их развитии. Мы популяризируем национальные домены, расширяем языковую поддержку и создаем условия для использования родных языков в цифровой среде.

— Как Вы оцениваете итоги 2025 года: какие события стали для доменной отрасли определяющими? И чего ждете от наступающего года?

— 2025 год наглядно показал: Рунет продолжает развиваться, адаптируясь к новым реалиям и находя новые точки роста. Национальные домены продолжают расти, становясь более привлекательными, безопасными и удобными для пользователей.

Одним из ключевых событий уходящего года, безусловно, стало 15-летие домена .РФ. Юбилей в течение всего года отмечался на различных площадках и стал поводом не только подвести итоги, но и определить направления его дальнейшего развития. Важным практическим итогом стал запуск регистрации на 18 национальных языках – результат, которым мы действительно гордимся.

В 2026 год мы смотрим с уверенным оптимизмом. Ожидаем дальнейшего роста национальных доменов, повышения безопасности интернет-инфраструктуры и укрепления цифрового суверенитета. Мы продолжим работу по расширению поддержки национальных языков, потому что убеждены, что сочетание технологий, языка и доверия будет определять траекторию развития Рунета на ближайшие годы.