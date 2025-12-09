На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу

Долина прошла психиатрическую экспертизу из-за расследования дела о квартире
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Это связано с расследованием дела о продаже ее квартиры за более чем 100 млн рублей летом 2024 года. Заключив сделку с покупательницей Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суды трех инстанций (Хамовнический, Московский городской и Второй кассационный) удовлетворили требование и вернули квартиру в ее собственность.

«Выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела не оспорены, со стороны Лурье о проведении по настоящему делу судебной экспертизы ходатайств не заявлялось», — говорится в документах.

К чему пришли эксперты, не уточняется.

По информации ТАСС, певица в момент продажи своей квартиры была уверена, что действует в рамках операции правоохранительных органов по поимке опасных преступников.

16 декабря Верховный суд России рассмотрит дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье.

Ранее в Мурманске суд встал на сторону женщины, купившей квартиру по «схеме Долиной».

