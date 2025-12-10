Как сценарий к фильму. Почему о подвигах Героев России должен узнать каждый

В День Героев Отечества президент РФ Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. За каждой наградой — удивительная история служения Родине и верности долгу. Кто они — люди, вписавшие свои имена в историю России и как их подвиги меняют представление о силе человеческого духа, — в материале «Газеты.Ru».

День Героев Отечества был учрежден еще в 2007 году, но в последние несколько лет у него особое значение. Ряды тех, кто посвятил себя служению Родине и отмечен высокими государственными наградами, пополняют новые герои. Их, прямо из зоны специальной военной операции, ждут в Кремле.

Уже по традиции 9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» — знак особого отличия. В торжественной обстановке глава государства встретился с военными, чьи подвиги приближают нашу общую победу. Они, по словам Владимира Путина, «проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в СВО, в сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, делали все, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях».

Среди награжденных: командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Андрей Иванаев; командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев; командир 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа генерал-майор Александр Майданкин; заместитель командира 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота полковник Денис Бухановский; заместитель командира 155-го полка морской пехоты полка подполковник Павел Ендовицкий; командир штурмового отряда 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота майор Евгений Саввин; начальник службы – штурман службы беспилотных систем штаба 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа капитан Сергей Терзиян. Также заместитель командира группы специального назначения 15-й отдельной роты специального назначения 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа прапорщик Даниил Олейников; командир отделения, командир боевой машины мотострелковой роты стрелкового батальона 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа сержант Виталий Кондратов и заместитель командира разведывательной группы специального назначения роты специального назначения 153-го отдельного отряда специального назначения 346-й отдельной бригады специального назначения Южного военного округа младший сержант Михаил Тамбовцев.

В героизме каждого из них прослеживается важнейшая составляющая нашего национального характера — высочайшее чувство долга и самопожертвования, готовность отдать жизнь за страну и справедливость. Теперь об этом будет напоминать сияющая на груди золотая пятиконечная звезда с гладкими двугранными лучами — высшая государственная награда.

Десантно-штурмовой батальон Бухановского

Личный состав десантно-штурмового батальона под руководством подполковника Дениса Бухановского оказался на сложных участках фронта на Курском и Белгородском направлениях, где наши военные отражали вторжение противника. О том, какими стали эти дни для непосредственных участников этих событий, красноречиво говорят их подвиги. Так, батальон Бухановского выполнял боевую задачу по отражению вторжения ВСУ в Курскую область. Благодаря грамотным и решительным действиям офицера был взят под контроль туннель, который использовался противником для незаметного прохода и ротации личного состава, в результате чего подразделения ВСУ оказались в полуокружении.

Продолжая наступление, наши штурмовые группы обрушили оборону противника и, развивая успех, взяли под контроль дамбу, железную и автомобильную дороги, отрезав пути отхода. В результате ожесточенных боев батальону Бухановского удалось вклиниться в оборону противника на 6,5 км, что обеспечило дальнейшее продвижение наших войск в районе Суджи.

В районе населенных пунктов Гоптаровка и Кондратовка Курской области штурмовые группы батальона под командованием офицера, сдерживая натиск превышающего по численности врага, уничтожили бронетранспортер M113 и гаубицу М777 производства США, 2 миномета и 4 квадроцикла. Оценив складывающуюся обстановку и задействовав фактор неожиданности, подполковник Денис Бухановский, проявляя смелость и решительность, возглавив передовую штурмовую группу, организовал встречное наступление. Также силами батальона в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области противник был полностью блокирован и впоследствии уничтожен.

Замысел Майданкина

У генерал-майора Александра Майданкина теперь тоже есть памятное фото из Кремля. На нем он запечатлен в момент рукопожатия с верховным главнокомандующим. Действия Героя РФ Александра Майданкина позволили освободить более 300 кв. км на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Под его руководством был грамотно спланирован и реализован замысел, позволивший оттеснить противника и взять под полный контроль населенные пункты Бурлацкое, Привольное, Зеленое поле, Новополь, Темировка и Ольговское.

Выявив замаскированные опорные пункты и закрытые огневые позиции противника, офицер определил, каким образом штурмовым группам соединения продвинуться вперед и занять опорные пункты противника. За время ведения боевых действий подразделениями дивизии под командованием генерал-майора Александра Майданкина было нанесено огневое поражение четырем бригадам противника, уничтожены 7 танков, 27 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий и более 3700 беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Приходилось генерал-майору Александру Майданкину и лично координировать действия штурмовых групп мотострелковых полков. Используя боевой опыт, офицер обеспечил оперативное взаимодействие штурмовых подразделений с расчетами огневой поддержки, в результате чего были успешно захвачены 118 сооружений и 26 лесополос, на которых враг организовал глубоко эшелонированную оборону, а также уничтожены склад горюче-смазочных материалов, 3 пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 3 легковых автомобиля.

Героизм сержанта Кондратова

Когда-нибудь о сержанте Виталии Кондратове снимут фильм или напишут книгу. Это человек, который, как говорил президент, «по-настоящему, без лишнего пафоса выполняет свою тяжелую ратную работу».

Действуя в составе экипажа боевой бронированной машины МТ-ЛБ, Виталий должен был доставить личный состав бригады в район населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Управляя боевой машиной, под непрекращающимся вражеским огнем он одним из первых совершил прорыв через боевые порядки противника на западной окраине населенного пункта, заняв тактически выгодную позицию для спешивания подразделений соединения. После этого Виталий Кондратов совершил еще 4 переброски штурмовых групп в районы ведения городских боев, тем самым способствовал наращиванию темпа наступления.

Этот эпизод далеко не единичный и Виталию есть, что вспомнить. О его подвигах красноречиво говорят шрамы: не единожды он был ранен в бою. Однажды в ходе движения МТ-ЛБ военнослужащего была подвержена атаке вражеского FPV-дрона, вследствие чего сержант Виталий Кондратов получил множественные осколочные ранения правой нижней конечности. Превозмогая боль, с помощью тугой повязки из подручных средств военнослужащий остановил кровотечение и продолжил выполнение поставленной боевой задачи, преодолев расстояние в 28 км по пересеченной местности.

Возвращаясь на исходный рубеж, Кондратов подвергся еще 6 атакам ударных FPV-дронов, а от наезда на противопехотную мину получил тяжелое ранение. Несмотря на большую потерю крови, Виталий Кондратов продолжил движение в направлении позиций бригады, в результате чего вывел боевую машину из-под огневого поражения противника, не допустив уничтожения вверенной ему военной техники.

Всего за время проведения специальной военной операции сержант Виталий Кондратов в составе экипажа МТ-ЛБ принял непосредственное участие в проведении свыше 250 активных наступательных действий по захвату вражеских позиций, доставляя штурмовые подразделения бригады на линию боевого соприкосновения.

Время героев

Майор Евгений Саввин, командир штурмового отряда 336 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, доказал, что профессионализм и железный характер позволяют вести людей за собой и добиваться поставленных целей.

Штурмовой отряд под его командованием выполнял боевую задачу по захвату важных опорных пунктов противника в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Оценив обстановку, офицер сформировал штурмовые группы на мотоциклах и определил рубеж поражения вражеских позиций. Благодаря грамотным действиям майора Евгения Саввина и точной корректировки им огня артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов бригады населенный пункт был освобожден, а штурмовые подразделения отряда продвинулись на 4 км по фронту обороны противника. После освобождения этой территории штурмовой отряд в течение четырех недель продолжал успешно вести оборону занятых позиций, избежав потерь среди личного состава.

Доказал свою эффективность подход Саввина к выполнению боевых задач и в районе населенного пункта Комар Донецкой Народной Республики. Определив наиболее выгодные позиции для нанесения максимального огневого поражения по вражеским целям, офицер направил штурмовые группы отряда в тыл противника и, дождавшись темноты, внезапно атаковал вражеский укрепленный опорный пункт. В результате позиция противника была захвачена, а противник уничтожен и взят в плен. За время освобождения населенного пункта личным составом отряда под руководством майора Евгения Саввина были зачищены 883 здания, уничтожены 2 командно-наблюдательных пункта, 4 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, три 120-мм миномета, 2 автомобиля, 8 гексакоптеров и захвачены 2 склада хранения боеприпасов.

Точечные удары, важные рубежи

Подполковник Павел Ендовицкий командует батальоном морской пехоты 55 гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Его подразделению довелось отражать попытки вторжения ВСУ в Белгородскую область. На счету батальона Ендовицкого уничтожение живой силы и техники противника в Шебекинском районе Белгородской области.

В ходе одного из боев, офицер, оценив ситуацию, разделил роту на несколько штурмовых групп и направил их вдоль южной окраины рощи, нанося по вражеским целям точечные удары. Благодаря грамотному руководству противник был полностью вытеснен, а подразделения роты заняли и удерживали важные рубежи.

Лично возглавив оборону занятых позиций, офицер успешно командовал группами батальона морской пехоты по всей линии боевого соприкосновения, отразив 19 вражеских контратак.

Всего при выполнении боевой задачи по отражению попытки вторжения ВСУ в Белгородскую область в зоне ответственности подразделений подполковника Павла Ендовицкого были уничтожены 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 5 квадроциклов, 4 агродрона типа «Баба Яга», а продвижение батальона морской пехоты составило 11 кв. км.

Использовать личный боевой опыт офицеру пришлось и на других направлениях.

Так, например, в районе населенного пункта Варачино Сумской области его тактика стала неожиданной для противника. Он направил штурмовые группы рот одновременно с двух сторон: штурмовые группы роты морской пехоты – с юго-западной окраины населенного пункта Новониколаевка Сумской области до участка одной лесополосы, а штурмовые группы десантно-штурмовой роты – на участках других лесополос. Противник, не ожидая атаки одновременно с нескольких направлений, отступил, а подразделения, возглавляемые подполковником Павлом Ендовицким, полностью освободили Варачино.

Leopard на счету Терзияна

Капитан Сергей Терзиян, начальник и штурман службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии Ленинградского военного округа, в зоне СВО уничтожил восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров, три бронеавтомобиля, пять боевых бронемашин, более 150 единиц автомобильной техники, миномет, девять самоходных артиллерийских установок, 14 пунктов управления БПЛА, шесть опорных пунктов и живая сила противника. Также с помощью дронов он лично уничтожил танк Leopard производства ФРГ.

Капитан Сергей Терзиян выполнял боевые задачи по уничтожению живой силы и техники противника в Харьковской области. В зоне его ответственности – прикрытие с воздуха FPV-дронами обороняющихся подразделений наших войск, уничтожение живой силы и техники противника, сбор разведданных. Капитан Терзиян, находясь на наблюдательном пункте, неоднократно срывал попытки контратак противника в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области.

Точно сбрасывая боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов, офицер уничтожил танк Leopard. Также офицер неоднократно выдвигался к переднему краю для выполнения различных задач. Его беспилотные летательные аппараты коптерного типа смогли обеспечить поддержку штурмовых групп, которые получали оперативную информацию о местонахождении противника.

За профессионализм, мужество и верность долгу капитан Сергей Терзиян получил «Золотую Звезду». Тем самым он вписал свое имя в историю. Какой она будет для России, сегодня в зоне СВО определяет новое поколение Героев Отечества. И уже через некоторое время те, кто получал высокую награду из рук президента, снова вернутся к боевым товарищам, чтобы продолжить путь к нашей общей победе.