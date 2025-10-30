«Арктическое досье»: что Россия предъявила миру и почему это важно

Россия представила «Арктическое досье» — национальный доклад о вкладе страны в восстановление экосистем Арктики. В фокусе — расширение сети особо охраняемых природных территорий, ликвидация накопленного экологического ущерба и обновление наблюдательной инфраструктуры. Документ объединяет государственные меры, инициативы регионов, науку и корпоративные программы. Что показала Россия и как формируется новая экологическая повестка Арктики — в материале «Газеты.Ru».

Что такое «Арктическое досье» и зачем оно нужно

Арктика — ключевое направление стратегического развития России. Регион одновременно критически важен для изучения и освоения недр и предельно чувствителен к экологическим нагрузкам, что делает восстановление нарушенных экосистем приоритетом государственной повестки. Этот курс органично соотносится с глобальной мировой инициативой — Десятилетием ООН по восстановлению экосистем (2021–2030).

Российский опыт систематизирован и изложен в «Арктическом досье» — первом в мире системном обзоре вклада государства, общества, научных центров и бизнеса в восстановление экосистем Арктики.

Документ подготовлен Национальным комитетом Десятилетия совместно с Общественной палатой РФ при поддержке профильных министерств, МИД и научных институтов. По сути, это инвентаризация мер от охраны природы до экологической реставрации на суше и в арктических морях.

«Россия является крупнейшей арктической державой. Поэтому ее экологическое оздоровление является для нас одним из приоритетов. Арктика — это еще и стратегическое пространство для развития и реализации проектов будущего, в том числе межгосударственного уровня. Это обусловлено как значительным логистическим потенциалом, так и уникальными природными богатствами. На территории Арктической зоны для защиты экосистем мы создали особо охраняемые природные территории федерального уровня совокупной площадью порядка 40 млн га, что является самым масштабным вкладом среди арктических государств», — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.

Экологическое благополучие как приоритет

Представляя доклад, Дмитрий Патрушев подчеркнул системный характер проводимой работы: от устранения прошлых экологических ущербов и рекультивации нарушенных земель до активного восстановления тундровых, водно-болотных, лесотундровых и прибрежных экосистем. На мероприятия арктического блока в нацпроекте «Экологическое благополучие» планируется направить 12 миллиардов рублей.

Вице-премьер также напомнил, что по поручению президента России был создан фонд поддержки экологических и природоохранных проектов. В 2025 году 15 процентов всех проектов, получивших гранты, направлено на сохранение и изучение природной среды в Арктической зоне, а тема Арктики выделена в отдельное направление конкурса.

Кроме того, для усиления государственного мониторинга среды в Арктике модернизируется сеть наблюдений Росгидромета, а также последовательно обновляется научно-экспедиционный флот.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов дополнил, что изучение и сохранение этих огромных территорий является стратегической задачей для Минприроды России.

За 105 лет осуществлено более тысячи экспедиций в Арктику. Их обеспечивает сеть из четырех основных научных баз, действующих в России. Александр Козлов также подчеркнул, что страна открыта к сотрудничеству с учеными всего мира.

Лидеры экологической ответственности

Крупный бизнес России активно подключился к решению экологических задач в Арктике. Сегодня уже более 30 крупнейших компаний реализуют различные корпоративные программы, направленные на сохранение биоразнообразия и восстановление экосистем в Арктической зоне РФ.

Это подтверждают актуальные рейтинги, которые поддерживают репутационные стимулы, поощряют открытость компаний и внедрение принципов устойчивого развития. По результатам двух наиболее известных рейтингов — «Полярный индекс. Компании» и «Арктика & КСО» — абсолютным лидером является «Норникель».

close Вера Костамо/РИА «Новости»

Компания последовательно снижает и предотвращает негативное воздействие на природу в ходе производства. Ее экологическая и климатическая стратегия до 2035 года нацелена на эффективное управление воздействием на окружающую среду и мониторинг в регионах присутствия.

Наиболее крупной экологической инициативой компании по праву может считаться «Серная программа». Полная ее реализация после 2027 года снизит выбросы диоксида серы в атмосферу в Норильске практически в 10 раз.

«Просто вдумайтесь — всего за один 2024 год сокращение выбросов диоксида серы в Норильске составило почти 400 тысяч тонн! Для меня, как для эколога эта цифра, конечно, до сих пор невероятна. В такое с трудом можно поверить. Но это факт, верифицированный в том числе и Росприроднадзором, — поделился руководитель программы по экоответственности бизнеса фонда «Природа и люди» Алексей Книжников.

Отметим, что в ежегодном рейтинге «Полярный индекс. Компании» за 2024 год в тройку лидеров вошли также «Т Плюс» и «Роснефть», а в топ‑10 также представлены «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Газпром», «Северсталь», «Алроса», «Новатэк» и «ФосАгро».

Сигналы из недр

Второй по важности после сокращения вредного воздействия промышленных предприятий является задача мониторинга вечной мерзлоты, которая доходит практически до Байкала.

Из‑за ускоряющегося потепления в Арктике мерзлоту все чаще перестают называть «вечной»: рост среднегодовых температур приводит к ее протаиванию, просадкам грунта, деформациям инфраструктуры и изменению водного баланса. То, что считалось стабильно промороженным на десятилетия и столетия, сегодня быстро меняется и местами теряет устойчивость.

В партнерстве с Заполярным государственным университетом им. Н.М. Федоровского на севере Красноярского края создана региональная система фонового мониторинга мерзлоты.

Собираемые наблюдения формируют обширный банк данных о состоянии и трансформациях мерзлоты в естественных условиях, позволяют точнее прогнозировать ее динамику и оценивать влияние природных и техногенных факторов на температурный режим грунтов.

close Shutterstock/Andrei Stepanov

Важность этих исследований трудно переоценить: от понимания процессов в мерзлоте зависят безопасность инфраструктуры, устойчивость экосистем и грамотное планирование адаптации к климатическим изменениям. Проект уже отмечен Национальной экологической премией им. В.И. Вернадского.

Технологии устойчивости

Параллельно крупные промышленные компании системно защищают недра, почвы и водоемы. Например, «Северсталь» проводит масштабную модернизацию для сокращения воздушных выбросов. А «Роснефть» реализует обширную экологическую программу, в рамках которой в том числе следит за надежностью своих трубопроводов.

Компании «Т Плюс» и «Алроса» направляют средства на очистку и рекультивацию ранее нарушенных промышленных земель, возвращая ландшафты к жизни.

Крупный бизнес также запускает программы по сохранению биоразнообразия и повышению экологической безопасности. Например, «Газпром нефть» ведет мониторинг арктических животных и реализует проекты по восстановлению экосистем.

Кроме того, активно участвуют волонтеры и военные, очищая заповедные территории и морские бухты. За последние годы удалось устранить опасные объекты и несанкционированные свалки, поднять и утилизировать затонувшие суда.

Эти инициативы входят в национальный проект «Экологическое благополучие», который также предусматривает развитие туристической инфраструктуры в арктических национальных парках.

На презентации «Арктического досье» выступила Елена Шаройкина, председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем и Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию.

«Сегодняшняя презентация — прекрасная возможность подвести первые итоги большой работы по защите хрупкой экосистемы Арктики, которая проводится в России, и обсудить дальнейшие шаги. Символично, что наша встреча проходит в день годовщины основания Арктического совета, который почти три десятилетия обеспечивает международное взаимодействие в Арктическом регионе. В следующем году Арктический совет отмечает 30-летний юбилей. Будем надеяться, что наше «Арктическое досье» послужит дополнительным импульсом к развитию этого межгосударственного диалога и сотрудничества», — отметила она.

Эксперты отмечают, что государственная политика России по охране Арктики базируется на партнерстве всех заинтересованных сторон — от федеральных органов до волонтерских сообществ. Такой подход помогает России не только снижать последствия хозяйственной деятельности, но и выстраивать сбалансированную модель взаимодействия человека и природы в одном из самых уязвимых регионов планеты.