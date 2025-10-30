31 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

31 октября в мире отмечают Хэллоуин, или Канун дня всех святых, а в России неофициально празднуют отечественный аналог — «Тыквенный спас». Внимание экологических организаций сегодня приковано к сохранению уникальной экосистемы Черного моря. Православные верующие вспоминают апостола и евангелиста Луку. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 31 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 31 октября

Хэллоуин

Слово «Хэллоуин» — это сокращение фразы All Hallows Even, что переводится как «вечер Всех Святых», то есть канун праздника.

Хэллоуин берет начало в языческом обряде кельтов Самайн (Samhain), который символизировал переход в темную половину года и общение с потусторонним миром. Считалось, что в это время духи умерших могут вернуться на землю. Пытаясь отпугнуть темные силы, кельты надевали устрашающие маски.

Хэллоуин наиболее популярен в США, Канаде, Британии, Ирландии и некоторых странах Европы. Вечером 31 октября люди, отмечающие этот праздник, создают атмосферу легкого ужаса и веселья — наряжаются в костюмы нечисти, украшают дома тыквами с вырезанными лицами, участвуют в вечеринках, парадах и праздничных гуляниях. Дети по этому поводу отправляются на обход соседних домов с фразой «Сладость или гадость» в надежде получить угощения.

«Тыквенный спас» в России

Шуточный праздник стал российским ответом на западный праздник Хэллоуин. Предложение отмечать «Тыквенный спас» изначально прозвучало в ижевской школе №16 в 2023 году. Смысл этого праздника, по задумке сотрудников учебного заведения, должен сводиться к прославлению даров природы, ведь тыква — это один из символов урожая и плодородия. Она выступает главным атрибутом праздника.

Из тыквы делают декоративные украшения и готовят блюда: пироги, каши и печенье. В канун праздника устраивают конкурсы, например, на лучшую тыквенную поделку.

Международный день Черного моря

31 октября 1996 года в Стамбуле был принят план действий по спасению Черного моря. Его подписали шесть стран: Россия, Украина, Болгария, Румыния, Турция и Грузия. Необходимость в документе возникла в связи с загрязнением акватории Черного моря и опасностью разрушения его уникальных природных комплексов.

Черное море — одна из важнейших зон транспортных перевозок. На побережье находятся многочисленные курорты и здравницы. Экологи отмечают, что состояние Черного моря неблагоприятное, и спасение акватории — важная задача. В этот день проходят кампании по очистке пляжей и другие экологические акции.

close Liu Lei/XinHua/Global Look Press

День работников СИЗО и тюрем России

31 октября 1963 года коллегией министерства охраны общественного порядка СССР было принято решение о создании на базе тюрем специальных учреждений для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Именно тогда в Советском Союзе появились следственные изоляторы (СИЗО).

Дата подписания документа стала профессиональным праздником работников СИЗО и тюрем — официально его учредили в 2006 году приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний России. В этот день поздравляют сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы.

close Владимир Песня/РИА Новости

День сурдопереводчика

В мире проживает около 370 млн людей с нарушениями слуха, в России их свыше 14 млн. Понимать друг друга и тех, кто слышит, им помогают сурдопереводчики — специалисты, владеющие жестовым языком. В мире это редкая и востребованная профессия.

В России с 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих отмечается День сурдопереводчика. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам глухих и слабослышащих людей, популяризировать профессию и поблагодарить специалистов за их труд.

Всемирный день городов

В 2013 году ООН предложила отмечать Всемирный день городов, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительную урбанизацию и ее влияние на современную жизнь. Этот день напоминает о важности устойчивого городского развития, создания комфортной и безопасной среды для всех жителей.

Города — это центры инноваций, культуры и экономического роста. Но в то же время они сталкиваются с такими вызовами, как загрязнение, перенаселение и социальное неравенство. Дата призывает к поиску решений этих проблем.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 октября в других странах

День магии — США. Этот неофициальный праздник посвящен жизни и творчеству одного из самых известных в мире иллюзионистов — Гарри Гудини. Он появился спустя год после смерти актера в 1926 году. В преддверии даты Общество американских фокусников с 25 по 31 октября проводит Национальную неделю магии.

День Реформации — Германия. В этот день лютеране вспоминают события 1517 года, когда монах Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов с критикой католицизма, что послужило началом Реформации в Европе. В большинстве земель Германии это официальный праздник. В протестантских церквях проходят особые богослужения, концерты органной музыки, детские программы. В этот день пекут булочки с четырьмя свернутыми углами и каплей красного джема посередине. Они символизируют личную печать Мартина Лютера.

Религиозные праздники 31 октября

День памяти апостола и евангелиста Луки

Лука — христианский святой, автор одного из четырех Евангелий и книги «Деяния святых апостолов». Он был врачом и знатоком права, сопровождал в этом качестве апостола Павла. Лука принадлежал к числу 70 учеников Христа. Составляя жизнеописание Спасителя, евангелист стремился наиболее полно и последовательно отразить все, что было известно в то время об Иисусе. Много внимания апостол Лука уделил учению о всеобщем спасении и о вселенском значении евангельской проповеди. Также он считается первым иконописцем, создавшим иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла.

close Евангелист Лука пишет икону Богоматери, Михаил Дамаскин, XVI век Худ. Дамаскин

Православная церковь 31 октября также чтит память: • мученика Марина Аназаровского;

• преподобного Иулиана Персиянина;

• великомученицы Златы (Хрисы).



Также это день обретения мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.



Народные праздники и приметы 31 октября

Лука Голодный, или Луков день

На Руси к луку относились с особым почтением, ведь это овощное растение считалось главным лекарственным средством. В день памяти евангелиста Луки было принято проводить луковые базары и есть как можно больше лука, так как считалось, что в Луков день это особенно полезно.

Плохой приметой считалось обжорство, наши предки полагали, что в этот день еда без меры сулит голод в ближайшем будущем. Лучше немного поголодать: отсюда и название праздника — Лука Голодный.

Девушки по луковой шелухе гадали на суженого. Если с лука удавалось снять три одежки — свадьба не за горами. Шелуху хранили до Пасхи.

Приметы

Если на Луков день не лег первый снег — зима будет поздней.

Кошка чаще обычного точит когти — жди морозы.

Яркая луна — день будет ясным.

Какие исторические события произошли 31 октября

1589 год — в немецком городе Бедбурге казнен маньяк и убийца-людоед Петер Штумпф. Согласно легенде, в 12 лет он заключил договор с дьяволом и стал оборотнем.

1892 год — Артур Конан Дойл опубликовал «Приключения Шерлока Холмса».

1922 год — в Италии начало работу новое правительство Бенито Муссолини.

1941 год — завершено сооружение национального мемориала США на горе Рашмор в Южной Дакоте — одной из визитных карточек США с барельефами четырех президентов.

1943 год — началась Керченско-Эльтигенская операция, одна из крупнейших морских десантных операций Великой Отечественной войны. Советские части высадились на востоке Крыма, 40 суток отбивали атаки противника и в итоге захватили плацдарм.

1961 год — тело Сталина тайно убрали из Мавзолея на Красной площади.

1984 год — премьер-министр Индии Индира Ганди застрелена собственными телохранителями.

1985 год — ВИА «Поющие сердца» переименован в группу «Ария».

1992 год — католическая церковь реабилитировала Галилео Галилея, который в последние годы жизни был под надзором инквизиции из-за своих научных изысканий.

2011 год — население Земли превысило семь миллиардов человек.

Дни рождения и юбилеи 31 октября

В 1451 году родился Христофор Колумб — знаменитый испанский мореплаватель, открывший для европейцев Америку.

close AP

В 1632 году родился Ян Вермеер — голландский живописец, один из наиболее выдающихся художников «Золотого века голландской живописи».

В 1829 году родился Иоанн Кронштадтский — русский православный священник, протоиерей, проповедник.

В 1887 году родился Чан Кайши — китайский военачальник, лидер партии Гоминьдан, отступивший на Тайвань со своим правительством после победы Компартии Китая.

В 1892 году родился Александр Алехин — русский шахматист, 4-й чемпион мира.

В 1920 году родился Дик Фрэнсис — английский писатель, журналист, жокей, автор детективов.

В 1922 году родился Анатолий Папанов — народный артист СССР, известный по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал», «12 стульев» и многих других.

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Раисе Рязановой — советской и российской актрисе, известной по фильмам «День и вся жизнь», «Два дня тревоги», «Москва слезам не верит».

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости

72 года исполняется Александру Новикову — автору-исполнителю песен в жанре русский шансон.

64 года исполняется Питеру Джексону — новозеландскому кинорежиссеру, наиболее известному по эпической фэнтези-кинотрилогии «Властелин колец».

62 года исполняется Робу Шнайдеру — американскому комику, известному по фильмам «Мужчина по вызову» и «Большой Стэн».