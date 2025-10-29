«Деваха собирает подписчиков»: Александр Скляр об инциденте с уличной певицей Наоко

Рок-музыкант Александр Скляр в беседе с «Газетой.Ru» высказался о наказании уличной певицы Наоко, которая исполняла песни иноагентов в Санкт-Петербурге.

«Деваха собирает подписчиков. Делает, как умеет. Мне это совершенно фиолетово», — заявил Скляр.

Cуд Петербурга оштрафовал уличную певицу Диану Логинову (Наоко) на 30 тыс. рублей. Девушка исполняла на улицах города песни иноагентов, в их числе были произведения рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро» и Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Суд усмотрел в этом дискредитацию российской армии. До этого вокалистка неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Логинова собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков. Певица уже отбыла 13-дневный арест за организацию несогласованного выступления. В Госдуме посчитали, что административного наказания недостаточно.

Диана Логинова (Наоко) — студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов. На суде девушка заявила, что в ее выступлениях не было политического посыла. Вокалистка вину не признала.

Мать Дианы в беседе с агентством «Регнум» рассказала, что у дочери «нет никакой политической позиции». По ее словам, она исполняет те песни, которые просят слушатели.

