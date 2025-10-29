Наркотики в крови и сгоревшие права: бойца СВО, насмерть сбившего двух школьниц, арестовали

Суд в Екатеринбурге на два месяца арестовал 37-летнего Михаила Слободяна, который насмерть сбил двух школьниц в Ревде. Он полностью признал свою вину. На заседании выяснилось, что в момент ДТП мужчина был пьян, также в его крови обнаружили следы марихуаны и метамфетамина. Также Слободян сообщил, что у него нет водительских прав — по его словам, они якобы сгорели на Украине, когда он был на СВО.

Военный суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца Михаила Слободяна, который насмерть сбил двух девочек в Ревде Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав видео с заседания.

Слободяну предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ). По этой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Мужчина полностью признал свою вину, но отказался давать пояснения следователям.

«В крови Слободяна обнаружили алкоголь — 0,753 миллиграмма на литр. Это почти в шесть раз превышает норму, для такого показателя нужно выпить 1,6 бутылки водки. Кроме того,

в крови мужчины нашли следы наркотических средств: марихуаны и метамфетамина. В суде он признал, что употреблял наркотики, но заявил, что делает это «раз в год» и зависимости у него нет»,

— говорится в публикации Telegram-канала.

РЕН ТВ также отметил, что ранее мужчину неоднократно ловили на опасном вождении.

На суде Слободян закрывал лицо рукой и принес извинение за случившиеся. При этом, по данным «Осторожно, новости», адвокат минуту уговаривала мужчину это сделать — между ними произошел следующий диалог:

— Представитель прессы спросил вас: не хотите ли вы принести извинения потерпевшим?

— Их нет.

— Кого нет?

— Девочек.

— Девочек нет. Но мамы остались, папы остались. <...> Хотели бы принести извинения?

— Извините, пожалуйста.

Обвиняемый также признался, что у него нет водительского удостоверения — оно якобы сгорело на Украине, когда он был на СВО.

Уголовное дело в отношении мужчины ведут военные следователи, так как в 2023 году Михаил Слободян подписал контракт с Минобороны и участвует в спецоперации. На суде он рассказал, что был награжден медалью Суворова, три месяца назад получил ранение и находился в отпуске по лечению. На вопрос журналистов, собирается ли мужчина снова отправить в зону СВО, Слободян не ответил.

Пострадавшая пришла в себя

Единственная выжившая в аварии школьница — 10-летняя Лиза — пришла в себя. Накануне девочку перевезли в девятую детскую больницу Екатеринбурга. В результате ДТП ребенок получил множественные повреждения костей обеих ног и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

«Пришла в себя, она в сознании. Нас к ней не пустят пока. Врачи говорят, динамика положительная. Сейчас ей нужны силы для восстановления», — рассказала порталу E1.RU мама Лизы Дарья.

Источник портала добавил, что пока давать прогнозы о выздоровлении девочки рано, однако состояние ребенка не ухудшалось.

Не понимал, что происходит

37-летний Михаил Слободян сбил троих школьниц на тротуаре перед пешеходным переходом в Ревде 27 октября. В день трагедии 10-летняя Лиза осталась с ночевкой у своих подруг: 9-летней Киры и 7-летней Ани. Девочки отпросились в магазин за сладостями — мужчина сбил их, когда дети уже возвращались домой. Сестры Кира и Аня погибли на месте. Как сообщили в МВД, водитель не справился с управлением.

«Все гулял, пил»: на Урале пьяный участник СВО насмерть сбил двух сестер-школьниц На Урале участник СВО, находившийся в отпуске по ранению, в нетрезвом состоянии насмерть... 28 октября 14:45

E1.RU опубликовал видео первых минут после аварии. В ролике видно, что на месте работают спасатели, полицейские и медики. Помочь им также пытаются прохожие и очевидцы. Слободян же в это время окровавленный лежит на тротуаре.

«Судя по кадрам, мужчина не понимает, что произошло из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже медики погрузили водителя на каталку и на скорой увезли в больницу», — говорится в публикации.