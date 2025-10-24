Дело о 50 миллиардах: Гаагский суд вынес решение по иску бывших акционеров ЮКОСа против РФ

Верховный суд Нидерландов в Гааге отклонил кассацию российской стороны и утвердил постановление Апелляционного суда Амстердама о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Однако этого иска могло бы не существовать и вовсе, если бы не помощь сторонников Михаила Ходорковского* и Леонида Невзлина**. Кто же помог им в свое время подать иск против России, — в материале «Газеты.Ru».

«Верховный суд отклоняет кассационную жалобу и обязывает РФ оплатить расходы на кассационное разбирательство, которые оцениваются в 16 410 евро», — говорится в постановлении, опубликованном 17 октября.

Сумма в $50 млрд, подтвержденная Верховным судом Нидерландов — гигантская. Но ее бы не было и, возможно, не было бы вообще иска от бывших акционеров ЮКОСа к России, если бы не бывшая супруга одного из экс-акционеров ЮКОСа Алексея Голубовича Ольга Миримская, тесно связанная с Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) и Леонидом Невзлиным (признан в РФ иностранным агентом).

Ведь именно она помогла им увеличить долю в GML, той самой организацией, которая и судилась с Россией за 50 млрд долларов.

close Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Судебная хроника

Иск в Международный арбитраж в Гааге на $100 млрд был подан тремя компаниями, связанными с бывшими основными акционерами ЮКОСа еще в феврале 2005 года. В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в $50 млрд на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС.

Российская сторона добилась отмены решения третейского суда в окружном суде Гааги в 2016 году, признав, что у него не было полномочий рассматривать этот спор.

Но в феврале 2020-го Апелляционный суд Гааги снова встал на сторону экс-акционеров ЮКОСа.

В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил это решение и направил дело в апелляционный суд Амстердама для пересмотра. Тогда Верховный суд рассмотрел заявление России и постановил, что гаагский суд ошибочно проигнорировал аргумент российской стороны о том, что акционеры, предположительно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре.

В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России и оставил арбитражное решение Постоянного третейского суда в Гааге о выплате бывшим акционерам ЮКОСа в силе. Москва оспорила это решение в Верховном суде Нидерландов. Но в середине октября суд отклонил кассацию.

close Depositphotos

Банкирша

Ольга Миримская — дочь советского авиаконструктора. После получения степени MBA в США в 1993 году она пришла в банк «Менатеп», где уже работал ее муж Алексей Голубович. В то время шла приватизация и банк за копейки скупал разнообразные активы, в том числе пищевые предприятия, которые затем были внесены в капитал АО «Русский продукт». В 2000 году Миримская с менеджерами выкупила контрольный пакет акций компании.

Также она была акционером банка БКФ, у которого осенью 2024 года ЦБ отозвал лицензию.

«На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала… Кроме того, ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж», — говорилось в сообщении Центробанка.

close «Русский продукт»

Взятка

Впрочем, дело не в «Русском продукте» и даже не в банке БКФ. Ее финансовые махинации с Невзлиным и Ходорковским стали известны вследствие судебных процессов со своим бывшим мужем о разделе имущества и споре с гражданским мужем за права на ребенка.

В обоих историях она пыталась подкупить судей и следователей. Но все развернулось против нее самой.

В итоге Измайловский райсуд Москвы в декабре прошлого года признал ее виновной в даче взятки в размере 3,2 миллиона рублей следователю, а также в попытках подкупа судей на общую сумму более 1 млн долларов. И приговорил к 19 годам лишения свободы со штрафом в 400 миллионов рублей. Приговор был оставлен в силе апелляцией и вступил в силу 19 августа.

Как следует из свидетельских показаний по этому уголовному делу, в период 2006-2007 годов, когда Ходорковский и Невзлин были уже осуждены в России, она получила от них 135 миллионов долларов через управляемый Леонидом Невзлиным траст, представлявший в международных судах интересы экс-акционеров ЮКОСа. Копия документа имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Также свидетель утверждает, что, кроме этого, Миримская получила от них же в качестве оплаты долей Голубовича в GML 50% «Русского продукта».

В этом же документе отмечается, что Миримская в 2006-2007 годах активно взаимодействовала с Ходорковским и Невзлиным «в целях сокрытия и легализации имущества, похищенного у НК ЮКОС и извлекла незаконный доход в доказанной сумме 135 миллионов долларов. Это сумма не является окончательной, поскольку Миримская претендует на часть суммы в $55 млрд, отсуженной у Российской Федерации по иску бывших акционеров ЮКОСа».

Чтобы скрыть от российских правоохранительных органов данные факты, Миримская не декларировала в ФНС свои счета в банке UBS, как и не декларировала 135 миллионов долларов, с которого не уплатила налог.

После продажи акций, которые помогли тогдашним акционерам ЮКОСа консолидировать свой пакет, за эти же 135 млн долларов Миримская дала письменное обещание молчать обо всем этом и не раскрывать финансовую отчетность GML Limited. Она подписала соглашение о конфиденциальности (копия документа имеется в распоряжении «Газеты.Ru». А сделано это, чтобы было невозможно отследить финансовые потоки и, таким образом, Генпрокуратуре дотянуться до активов ЮКОСа.

close Валерий Левитин/РИА «Новости»

Последствия

Консолидировав акции, Ходорковский и Невзлин смогли подать иск против России, который был выигран 17 октября этого года. Сам Ходорковский, в отношении которого ФСБ РФ расследует дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, назвал решение Верховного суда Гааги «личной победой» и «финальной точкой по всем претензиям».

Генеральный директор холдинга GML Тим Осборн, представляющий интересы бывших акционеров, пообещал «сосредоточить все усилия на принудительном взыскании российских государственных активов по всему миру» до тех пор, пока «не будет получена вся сумма присужденной компенсации до последнего цента». По оценке холдинга, с учетом процентов речь сегодня идет уже более чем о 65 миллиардах долларов.