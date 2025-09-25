Молчаливое преступление. Почему юриста в Краснодарском крае судят за подачу встречного иска?

Юрист крупной московской компании обвиняется в мошенничестве, которое по версии следователя состоит в том, что он подал встречный иск в рамках арбитражного спора с контрагентом. Следователей не смутило, что дело было выиграно не только в Арбитражном суде Краснодарского края, но и подтверждено всеми вышестоящими инстанциями вплоть до Верховного суда России. При этом компания-оппонент подала заявление о возбуждении уголовного дела уже после своего проигрыша, и на текущий момент дело дошло до суда. Подробности этой удивительной в своей абсурдности истории — в материале «Газеты.Ru».

В Ленинский районный суд Краснодара с девятой попытки дошло возбужденное три года назад уголовное дело в отношении юрисконсульта известной российской компании ООО «Восток-Запад» Олега Зозули по заявлению представителей ООО «Краснодарский продуктовый дом» («КПД МСК»).

Олегу Зозуле и «неустановленным лицам» инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинив в хищении 12,5 млн рублей. В основу расследования легли финансовые взаимоотношения компаний, касавшиеся заключенных в 2017 году договоров на поставку продукции. Из-за пандемии короновируса с их реализацией возникли проблемы.

Как следует из материалов дела, на начало апреля 2020 года у «Восток-Запада» возникла задолженность перед «КПД МСК» по двум договорам, на ничтожно малые суммы на фоне миллиардных оборотов фирмы. При этом в том же апреле компании заключили еще один договор, по которому уже «Восток-Запад» поставило «КПД МСК» товар.

По первому долгу КПД МСК подало иск в суд, а по второму фирмы могли подписать соглашение о взаимозачете, и взаимные претензии были бы исчерпаны. Однако «КПД МСК» не согласилось прекратить обязательство зачетом и 13.08.2020г. подало в суд второй иск о взыскании долга по второму договору.

«Восток-Запад» узнал о новом иске «КПД МСК» от 13 августа 2020 года по второму договору, после чего 19 августа 2020 года юрист «Восток-Запада» Олег Зозуля в рамках первого дела подал встречный иск о взыскании задолженности по договору поставки, заключенному между компаниями в апреле 2020 года. И выиграл его, в том числе на уровне апелляционной инстанции.

Далее «КПД МСК» решило обжаловать свой проигрыш в кассационную инстанцию и представило позицию, которая никогда ранее не озвучивалась указанной компанией.

По версии «КПД МСК», оказывается, «Восток-Запад» не имело права на взыскание денежных средств, поскольку задолженность «КПД МСК» по спорному договору была зачтена в пользу имевшейся у «Восток-Запад» перед «КПД МСК» задолженности по другому договору поставки. В подтверждение своей позиции «КПД МСК» приложило документ под названием «Соглашение о зачете встречных требований от 28.07.2020г.», которое никому не показывало на протяжении более полутора лет рассмотрения судом этого спора, пока не проиграло дело.

Однако суд не оценил «оригинальный» ход «КПД МСК» и прямо установил, что никакой зачет требований между компаниями не состоялся. Таким образом, судебный процесс прошел все доступные инстанции, включая Верховный Суд РФ, который подтвердил позицию «Восток-Запад»: «зачета не было». В итоге с учетом набежавших процентов за просрочку платежа КПД пришлось выплатить 12,5 млн рублей, которые, как посчитало МВД, Олег Зозуля и «похитил», — пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом).

Несмотря на прозрачность данной истории, понимая, что суд проигран, «КПД МСК» решило привлечь в обычный и рядовой коммерческий спор краснодарские правоохранительные органы и подало заявление о возбуждении уголовного дела в полицию Краснодара, при этом существенно исказив обстоятельства взаимоотношений между компаниями — по мнению «КПД МСК», никакой задолженности перед «Восток-Запад» не было, и взыскать в судебном порядке «Восток-Запад» ее не могло, то есть изложило ту же позицию, что и ранее в суде кассационной инстанции.

Как писал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, «представитель потерпевшего заявил, что юрист «Восток-Запад» Олег Зозуля является преступником, так как «с участием неустановленных лиц» из числа руководства московской компании ввел в заблуждение арбитражный суд Краснодарского края, скрыв от суда факт зачета и тем самым «ввел в заблуждение» арбитражный суд».

Согласно обвинительному заключению, Олег Зозуля обратился в Арбитражный суд Краснодарского края со встречным исковым заявлением о взыскании задолженности с «КПД МСК», что позволило ему добиться взыскания долга. Следователи расценили это как мошенничество, несмотря на то, что защита своих прав в суде является законным способом разрешения гражданско-правовых споров.

То есть основанием для возбуждения уголовного дела в отношении юриста стало именно само обращение в суд.

В этом контексте вспоминается заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходило еще в 2016 году, в ходе которого Владимир Путин очень удивился и возмутился, когда ему передали выдержку из уголовного дела. Там следователи посчитали мошенничеством обращение в правоохранительные органы. «У меня от таких вещей, когда смотрю, просто волосы оставшиеся на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Надо будет попросить и генерального прокурора, и председателя Верховного Суда с этим просто разобраться. Я уже не знаю насчет предвзятости, но насчет квалификации точно вопросы возникают, конечно».

Однако краснодарское правосудие спустя четыре года решило забыть слова президента, и аналогичное уголовное дело все же было возбуждено. Интересно: на этот раз генеральному прокурору и председателю Верховного суда нужно будет разбираться или все пойдет по закону?

Защита

Ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса, который проходит в Ленинском районном суде Краснодара, Олег Зозуля вину не признал. Он утверждает, что подписанного компаниями соглашения о взаимозачете не существовало.

«Проиграв в гражданском споре, оппоненты «Восток-Запада», решили взять реванш с помощью уголовного дела, в рамках которого «КПД МСК» заявило иск на 12,5 млн рублей, то есть на сумму своего проигрыша в рамках арбитражного дела. Они утверждают, что заявитель так и не смог представить оригинал соглашения о взаимозачете ни следствию, ни суду, при этом сознательные действия следствия и суда по отказу в истребовании регистров бухгалтерского учета как ООО «Восток-Запад», так и ООО «КПД МСК» (где должен был быть отображен зачет) показывает, что соглашения о зачете физически не существовало», пишет издание «Версия», озвучивая мнение представляющих интересы обвиняемого адвокатов Федора Трусова и Анны Миненковой из Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры».

Как заявил изданию представитель «Восток-Запад» адвокат Евгений Метла, «для компании возбуждение указанного уголовного дела стало полной неожиданностью».

С целью объективной проверки ситуации с «КПД МСК» и восстановления хронологии взаимоотношений с данной компанией в «Восток-Запад» было проведено внутреннее расследование, в ходе которого установлено, что довод о наличии подписанного сторонами соглашения о взаимозачете впервые прозвучал лишь в кассации, куда «КПД МСК» предоставило только плохо читаемую копию.

По какой причине данный документ не был представлен представителями «КПД МСК» ранее, то есть при рассмотрении спора в первой и апелляционной инстанциях, если он имелся в их распоряжении, остается неясным. Также удивительно, что в рамках уголовного дела «КПД МСК» заявляет о наличии соглашения о зачете, якобы прекратившего взаимные долги, а в рамках одного из арбитражных процессов между компаниями «КПД МСК» взыскало задолженность, которая и являлась предметом соглашения, на котором «КПД МСК» основывают свою позицию.

Более того, как следует из публичных источников (официального сайта арбитражных судов), иск о взыскании долга, который согласно позиции «КПД МСК» прекратился соглашением о зачете 28.07.20г. был подан «КПД МСК» 20.03.2023, т.е. уже после завершения расследования уголовного дела и передачи его в суд (дата направления дела в суд: 09.01.2023). Вызывает вопросы противоречивость в действиях «КПД МСК». В какой момент они «искренне» заблуждались? При взыскании долга в суде (версия «долг есть») или при подаче заявления о возбуждении уголовного дела (версия «долга нет»)?

Кроме того, абсурдным является один из доводов обвинения, что Олег Зозуля умолчал о соглашении о зачете, воспользовавшись тем, что юрист «КПД-МСК» Денис Блинков отсутствовал в судебных заседаниях по делу. Однако Блинков присутствовал на них как минимум трижды, в том числе в судебном заседании, в котором Зозулей был заявлен встречный иск».

В связи с тем, что, по мнению защиты, расследование дела было проведено с многочисленными нарушениями, адвокаты ходатайствовали о возврате дела прокурору.

В документе, как пишет «Версия», защитники, в частности, апеллировали к тому, что «обвинение в отношении Зозули основано на том, что он якобы обманул судей арбитражных судов. Однако, как отмечает защита, ни один из «обманутых» судей в рамках данного уголовного дела даже не был допрошен, в связи с чем установить факт обмана, то есть саму суть обвинения юриста, просто не представляется возможным.

Тем более не ясно, утверждает адвокат Федор Трусов, как мог Олег Зозуля совершить подобное преступление бездействием: «уголовная доктрина прямо опровергает возможность обмана суда бездействием, то есть молчанием, без подделки доказательств по арбитражному делу (…). И как указал в своем заключении К.В.Ображиев (профессор кафедры уголовного права МГЮА, ранее заведовал кафедрой уголовного права Университета Генеральной прокуратуры РФ): «действия Зозули О.О., описанные в обвинительном заключении, не образуют состава преступления в связи с отсутствием признаков мошеннического обмана и общих признаков хищения (противоправности, безвозмездности и корыстной цели).» Увы, для кубанских прокуроров этого оказалось мало».

В связи с этими явными нестыковками защита просила вернуть дело на доследование, однако прокуратура высказалась против доследования, а судья Виталий Гавловский просьбу защиты отклонил. «Обвинение закончило представлять доказательства, суд перешел к изучению доводов защиты.

«Ленинский районный суд последовательно отказался как назначать новые судебные экспертизы по делу, проведенные в отсутствие регистров бухгалтерского учета обеих компаний, так и отказался допрашивать одного из судей суда апелляционной инстанции Владимира Галова, подписавшего нотариально удостоверенное заявление, что его никто не обманывал, и что в суде апелляционной инстанции довод о зачете исследовался и был опровергнут судьями», — пишет «Версия».

К сожалению,1 сентября, в свой день рождения Владимир Галов ушел из жизни, и стороны уголовного процесса остались лишены возможности задать вопросы легендарному ростовскому судье.

Само же возбуждение дела оставляет много темных пятен.

Заявитель по делу (представитель «КПД МСК») Денис Блинков, заявил, что не подавал ни разу заявления о возбуждении уголовного дела, хотя в материалах их два; лингвистическая экспертиза показала, что протоколы допросов свидетелей «КПД МСК» написаны «под копирку»: дословное совпадение текста на 80% и более чем 90%ное совпадение лингвистических и пунктуационных ошибок и написано, вероятно, одним человеком, причем женщиной (кстати, следователь по делу — также женщина).

Что касается судебного процесса, как пишет «Версия», «обращает на себя внимание три обстоятельства: в ходе двух судебных заседаниях у судьи Виталия Гавловского стороны обсуждали аудиозапись разговоров, прослушанных в ходе заседания, где обсуждался размер взятки за возбуждение данного уголовного дела в отношении Зозули (6 млн рублей согласно аудиозаписи). Это не смогло заставить обратить на себя внимание прокурора Козлова, представляющего обвинение по данному делу. Также следствие и суд отказались исследовать регистры бухгалтерского учета обеих компаний («Восток-Запад» и «КПД-МСК»), которые могли или подтвердить или опровергнуть наличие зачета, который непонятно как и мог ли быть проведен в бухгалтерском учете при отсутствии оригинала соглашения о зачете». И как генеральный директор КПД МСК Терских, подписывая 29.04.2022 году Акт сверки задолженности из 1С (как отражение бухгалтерского учета) не заметил, что в нем нет никакого упоминания о Соглашении о зачете от 28.07.2020г.

«Беспрецедентность данного дела заключается даже не в том, что юриста судят за выполнение своих прямых трудовых обязанностей — подачу встречного иска. Дело в отношении Олега Зозули демонстрирует, что любой человек, обратившийся в суд за защитой прав и интересов, может стать фигурантом уголовного дела за действия, которые являлись полностью законными. А в том, что уголовное преследование за не раскрытие доказательств (по версии обвинения) откроет ящик Пандоры для возбуждения уголовных дел с целью пересмотреть проигранные арбитражные дела. После такого дела ни один представитель не будет в безопасности: сходил на заседание — жди уголовное дело», — заявила «Версии» адвокат Анна Миненкова.

Здесь еще необходимо напомнить о словах Владимира Путина, прозвучавших на заседании коллегии МВД России еще в 2020 году: «Особое внимание уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон», — заявил тогда президент России.