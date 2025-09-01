Грабители с акцентом и маской из папье-маше связали и избили экс-министра. Он все отрицает

Неизвестные в охотничьих костюмах и с маской из папье-маше якобы напали на дом экс-министра труда и соцразвития Сергея Калашникова. Они избили бывшего депутата и угрозами заставили отдать наличные деньги и драгоценности, ущерб составил около 1,1 млн рублей. Сам Калашников называет информацию об ограблении фейком. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

В Подмосковье грабители-мигранты якобы напали на бывшего министра труда и соцразвития, бывшего сенатора и депутата Госдумы Сергея Калашникова и ограбили его дом. Сам экс-чиновник отрицает эту информацию, выяснил Telegram-канал Daily Storm.

«Эта публикация фейк. Ничего не было», — сказал Калашников.

В разговоре с Telegram-каналом Baza он также назвал информацию шуткой.

Мигранты в охотничьих костюмах

По данным Baza, вечером 28 июля пятеро неизвестных в рыболовецко-охотничьих костюмах цвета хаки, в черных балаклавах и берцах проникли в частный дом Калашникова в Красногорском районе через балкон. Они схватили экс-чиновника, посадили его на стул, связали и избивали, требуя отдать им деньги. У них был нож и пистолет — ими злоумышленники угрожали Калашникову.

Экс-сенатор отдал грабителям около ста тысяч рублей наличными. Также они забрали ценные вещи стоимостью около одного миллиона рублей, в том числе наградной пистолет Макарова, охотничье гладкоствольное ружье «Иж» и iPhone 11 Pro. Кроме этого, они пытались взломать оружейный сейф, но не смогли этого сделать. Грабители поспешно скрылись, оставив чиновника связанным. Он сумел освободиться, а затем дошел до контрольно-пропускного пункта поселка и вызвал полицию.

Калашников якобы сказал полицейским, что один из злоумышленников был в белой маске из папье-маше. Нападавшим примерно 30-40 лет, они говорили с акцентом. Бывший министр предположил, что нападавшие — выходцы из Центральной Азии.

Сотрудники правоохранительных органов ищут грабителей. Они предполагают, что в деле могут быть замешаны мигранты, которые работали в Красногорском районе.

Чем известен Калашников

Сергей Калашников родился в Казахстане в 1951 году. Окончил факультет психологии СПбГУ, экономический факультет Академии народного хозяйства при Совете министров СССР, Дипломатическую академию МИД России. Экс-министр — кандидат психологических наук, доктор экономических наук.

Какое-то время Калашников занимался преподавательской деятельностью, но затем ушел в политику. Он возглавлял отдел Министерства оборонной промышленности СССР, руководил первой в России отраслевой социально-психологической службой. В 90-е Калашников возглавлял несколько коммерческих структур, в том числе АО «Торговый дом «Нефтехим», АО «Русская топливная компания», совместное предприятие «Рашн Пасифик Институт». После этого стал депутатом Госдумы. Экс-президент РФ Борис Ельцин назначил Калашникова министром труда и социального развития, но через два года он потерял должность в связи с отставкой правительства.

В 2011 году Калашников вернулся в Госдуму в качестве депутата, а в 2015 году перешел в Совет Федерации. В 2020 году Калашников вновь занял пост депутата.

Экс-министра наградили орденами Дружбы и Почета, он заслуженный экономист РФ. Калашников также много занимался научной деятельностью, в том числе писал учебники для вузов — «Функциональная теория социального государства», «Становление социального государства в России».