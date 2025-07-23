Бандит в реальной жизни: актер Базанов ушел на СВО после задержания за убийство

Почти все фигуранты дела об убийстве бизнесмена в центре Москвы в ноябре 2011 года, в том числе актер из «Слова пацана» Сергей Базанов, подписали контракт с Минобороны и уже выполняют боевые задачи в зоне СВО. Перед судом предстал только один злоумышленник, ему дали 20 лет лишения свободы. Базанов же успешно скрывался до последнего времени. Однако его опознал один из свидетелей по фото в соцсетях — Базанов опубликовал информацию о своем участии в популярном сериале.

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов, которого обвиняют в убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году, ушел на СВО и уже выполняет боевые задачи, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», — сказал собеседник агентства.

Убийство «обнальщика» в 2011 году

По данным mk.ru, в ноябре 2011 года к офису компании «Оптим-проект», расположенной в Большом Полуярославском переулке в Москве, подъехал автомобиль «Ауди-А7» с фальшивыми номерами. Там сидели пять грабителей, которые охотились на «обнальщиков» — торговцев валютой.

Злоумышленники несколько дней следили за бизнесменом Александром Дзабиевым и его сыном. Они знали, что у мужчин будет чемодан с $900 тыс.

Грабители выключили свои мобильные телефоны и оставили их в условленном месте, чтобы сотрудники правоохранительных органов их не отследили.

Как только бизнесмен с сыном вышли из офиса с деньгами, «Ауди-А7» перекрыла им путь. Из иномарки выскочили пятеро мужчин. Самый крупный — Сухроб Хайдаров, несколько раз ударил Дзабиева по голове, после чего он упал. Его сын забежал за угол и начал стрелять из травматического пистолета. Злоумышленники также открыли огонь и попытались сбить своих жертв на автомобиле, но врезались в «Газель». После этого один из грабителей выстрелил в голову Дзабиева-старшего, забрал чемодан с деньгами, а затем они все скрылись на «Мерседесе» с поддельными номерами — этот автомобиль подъехал, когда они разбили свой.

Александра Дзабиева госпитализировали, от полученных травм он скончался в больнице.

Через много лет Базанов поделился в соцсетях, что он снялся в популярном сериале «Слово пацана». Один из свидетелей опознал мужчину по фотографии, следователи нашли и другие улики. В результате Базанова и его подельников арестовали. Их обвинили в разбое и убийстве. Базанов и еще один фигурант дали признательные показания по поводу разбоя, но отрицали свою причастность к убийству. Следствие заключило с ними соглашение о сотрудничестве, пишет ТАСС. Другой фигурант заявил, что именно Базанов организовал убийство.

Пятого обвиняемого задержали не сразу, какое-то время он скрывался с помощью чужих документов. Мужчина находился в розыске и по другим делам. Его задержали в октябре 2024 года в Наро-Фоминске Московской области. Следователи выяснили, что именно этот фигурант выстрелил в Дзабиева не менее одного раза.

Сухроб Хайдаров уже отбывал срок за другое преступление. В итоге судили только его, так как другие фигуранты ушли на СВО. Во время суда Хайдаров заявил, что не знает русский язык. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы.

«Искупил вину кровью». Осужденный член банды Цапков погиб в зоне СВО Один из участников банды Цапков Андрей Быков, приговоренный к 20 годам за убийства и разбои... 09 июля 18:59

Криминальный путь Базанова

mk.ru пишет, что Базанов родился в 1984 году в Дзержинском Московской области. Еще в школе он начал активно заниматься спортом, а затем поступил в институт физкультуры.

В 2008 году Базанов попытался украсть товары с автокомбината в Москве. Тогда его поймали, но наказывать не стали. При этом у мужчины было свое ИП, он занимался продажей компьютеров.

В марте 2013 года полицейские и гаишники проводили операцию по задержанию воров-барсеточников. Они знали, что злоумышленники ездят на БМВ-335. Похожий автомобиль остановили для проверки, там был Базанов и еще двое мужчин. Актер направил на полицейского пистолет и попытался выстрелить, но забыл снять предохранитель. После этого Базанов ударил сотрудника по лицу. В тот раз мужчину осудили за применение насилия в отношении представителя власти и незаконное хранение оружия, но его приговорили только к 2,5 годам лишения свободы.

В последние годы Базанов работал в московской коммунальной конторе. В «Слове пацана» он сыграл члена криминальной группировки «Универсам» Демида, который на боксерском ринге сражался с Вовой-Адидасом, его играет Иван Янковский.