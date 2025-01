«Вы слабые, вы все умрете!» Как служится русскому в армии США

Алексею 26 лет. Окончив колледж в России, в 2020 году он вместе с семьей переехал в США.

«Насколько котелок варит»

Подписать контракт и пойти служить я решил на третий год жизни в Америке. У меня был хороший английский, я успел поработать консультантом, потом техником связи, но устал от рутины. В каком-то смысле это было спонтанное решение.

Чтобы устроиться в армию, нужно прийти в центр военной карьеры и поговорить с рекрутером. Он объясняет принципы службы и рассказывает, какие есть варианты.

В России тебя просто назначают — нужен радист, будешь радистом, нужна пехота — пойдешь в пехоту. Здесь ты выбираешь сам. Если на какие-то направления нужно больше людей, они предлагают различные бонусы. Обычно это дополнительные выплаты.

В каком-то смысле определиться помогает обязательный тест, который ты сдаешь. По сути он проверяет, насколько хорошо котелок варит. Там есть вопросы по математике, физике, на знание языка, логику и так далее. Чем больше набираешь, тем больше у тебя возможных вариантов работы.

Я выбрал специальность инженера-электрика в армии. Вообще армия США состоит из активной службы, армии Национальной гвардии и армии Резерва. Все контракты заключаются на восемь лет, но можно выбрать, сколько из них ты хочешь активно служить.

У меня была хорошая работа, поэтому решил пойти в резерв. Это удобный вариант для тех, кто хочет и служить, и на гражданке присутствовать.

Несколько раз в месяц ты приходишь на базу, выполняешь задания, раз в год на две недели вывозят на полевки, и так шесть лет. На оставшиеся два года — «глубокий резерв», что-то вроде запаса по-нашему.

Но перед этим ты несколько месяцев проходишь подготовку в тренировочном лагере. И это немного напоминает фильм «Цельнометаллическая оболочка».

«Вad day — значит, будет потно»

Меня как инженера отправили на базу Fort Leonard Wood в Миссури. Там же обучается военная полиция и те, кто занимается угрозой радиации и химатаки, ядерной угрозой.

Военные базы здесь, как закрытые города — есть и рестораны, есть и боулинг и другие заведения, куда можно сходить в свободное время. Обычно в будни разрешают находиться только в жилых бараках или рядом с ними, а на выходные можешь свободно передвигаться по базе.

Кстати, бараки там отдельные для мужчин и для женщин. Из 150 человек на моем курсе было 30-40 женщин. Все проходят одинаковый курс базовой боевой подготовки — 10 недель.

Это постоянная муштра, на тебя орут, вы начинаете качаться, заниматься. Один сержант у нас ходил с палкой, как у шамана, на ней был череп. Солдаты ползут грязные, все в говне — тогда еще дождь был.

Ползти надо как можно ниже к земле, но так, чтобы винтовка осталась чистой. Мы ползем, а он ходит, машет посохом этим и орет: «Ползите мои черепахи, ползите!».

Когда началась СВО, на тренировках нам стали говорить: «Ну все, театр войны, вы все туда пойдете!» Мы занимаемся, устали, а нам: «Вы слабые, вы все умрете!»

Реально горячих точек, куда нас могли отправить, немного, но первые недели бывало стремно. Потом, чем больше так живешь, тем больше думаешь: «Отправят так отправят». Видимо, есть у мужчин такой баг или фича.

Тренируются все одинаково, но минимальные баллы, которые нужно набрать по ходу тренировок, зависят от возраста и пола.

Первое время сложно, постоянно может прилететь — 150 человек, по-любому кто-нибудь проштрафится. Ты никогда не знаешь, во сколько подъем. Сержанты могут прийти и в два часа ночи.

Главный принцип — спишь, когда можешь. Командиры говорят: «Если мы вас найдем, то это будет «bad day» — значит, что будет потно». Но прикол в том, что нужно читать между строк. Они не зря говорят «если увидим». Это не значит, что спать нельзя. Нельзя палиться.

Бить у нас в армии не бьют. Разве что, если кто-то первым нападает на сержанта. Тогда накинутся все и начнут гасить, но у меня в роте такого не было.

В целом, армия как структура везде одинаковая. Например, иногда говорят, что только в российской армии крадут. Нет, так в любых армиях. Если чего-то по бумагам не проходит, проще не возвращать, а себе забрать.

Нам как-то принесли мешок с целеуказателями, и сержант говорит: «Ну, они все равно на гуманитарную помощь на Украину пойдут, так что, если хотите, можете брать».

Я тоже взял один себе. Хороший целеуказатель военного качества, такой 1000 долларов будет стоить.

«Ты что, шпион?»

Личные стычки между солдатами встречаются, но решается все, как в России: «Откуда синяк? Дрался? — Не, не, упал». Если ты молчишь, никто ничего делать не будет. Если же узнают, то могут уволить из армии.

Это плохая история. Есть разные варианты, как ты можешь быть уволен, но все, что не Honorable discharge (увольнение с честью), это фигня считается, поэтому по большей части, никому не хочется уходить раньше положенного.

Тем более успешное прохождение армии дает бонусы — в большинстве мест тебя охотно берут на работу, особенно если специальность в армии была более-менее схожей с той, на которую ты претендуешь.

Конечно, угроза увольнения полностью конфликты не ликвидирует, но обычно такие ситуации быстро пресекают. Нас всегда предупреждают, если задевают чьи-то шутки — можешь об этом сказать.

Русским, допустим, любили говорить: «Ты что, шпион?» Я нормально воспринимаю юмор, а это в основном реально были шутки. У меня даже прозвище было «Раша» или «Мазараша». Но если кого-то прям начинают донимать, можно сказать, и тема будет закрыта. Особенно, если это касается этнической принадлежности.

Скажешь что-то в присутствии сержанта — сразу: «Давай, иди, дави землю», и чел идет отжиматься. Считается, что мы здесь все профессионалы, разделения быть не должно.

Лишний стресс во время обучения никому не нужен. После начала СВО меня вызвали и спросили: «Как ты, нормально? Как себя ощущаешь?»

Мол, если что-то нужно, сразу говори, у нас есть военный священник, если хочешь, можешь с ним поговорить. Предлагали даже отозвать контракт без негативных последствий, если вдруг я считаю, что не могу продолжить обучение.

«Если что, я не из этих»

После базового тренинга начинается Advanced Training Course, ATC — здесь тебя уже учат профессии. Мое обучение на электрика шло дополнительно шесть недель. Если, например, ты боевой инженер, то учишься 20 недель.

К тренировкам добавились занятия в классе. Программа выстроена так, что тебе реально интересно, да и спокойнее стало.

Большая часть сослуживцев — мои ровесники, 22-28 лет. Как-то мы с ними сделали игральные карты из бумаги и обмотали изолентой, чтобы они плотные были.

Я стал американцев учить играть в дурака. Чтобы мотивации вникать в правила было больше, объяснил, что проигравший должен пить водку каждый раз, когда они будут играть «на гражданке». Они сразу: «А, тогда понятно».

Было забавно, когда во время проверки на контрабанду нашли мои карты. Они офигели: «Вы что, их делать сами уже начали?»

Смешного было достаточно. Когда у нас не хватало туалетной бумаги, сержанты решили раздавать ее за шутки. В ряд стояли солдаты по стойке смирно, а им говорят: «Туалетки дадим, если вы нам смешную историю расскажете». Каждый стоит, ждет свой черед. Если сержант оценил юмор, раскручивает туалетку на палке и кидает ее с ускорением.

Я даже стал в армии записывать смешные фразы, которые слышал. Был момент, когда мы стояли у оружейной, ждали, чтобы взять оружие, а рядом качалка, и оттуда играла музыка: «Boom Boom Boom Boom I Want You in My Room».

А у нас был капитан здоровый, и мы шутили, что это он там качается под этот трек. Я это записал себе в блокнот. А парни как-то взяли его и стали читать. Узнают свои фразы, ржут и доходят до строчек: «Капитан Томас, Boom Boom Boom I Want You in My Room».

Начинают еще больше угарать: «О, мы что-то о тебе не знаем что ли?» Потом к капитану походили, он такой: «Что это такое?» Я объясняю, что просто смешная ситуация была, фразу записал. А он: «Да не беспокойся, мы к этому толерантны, но, если что, я не из этих». В общем, было весело.