«Из чего состоит мужчина?» Многодетных отцов все-таки отправят на СВО Депутат Красов объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей. В комитете по обороне объяснили, что расширение перечня отсрочек «негативно отразится на комплектовании» ВС РФ. Первый зампред комитета Андрей Красов, комментируя инициативу, заявил, что «каждый мужчина должен защищать свою семью и государство, а потом уже заботиться о добыче для семьи». При этом один из инициаторов проекта Нина Останина сообщила, что на фронте сейчас находятся 903 многодетных отца и 100 отцов детей-инвалидов.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил, почему депутаты отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов.

По мнению Красова, каждый мужчина должен в первую очередь защищать государство, а потом уже думать о заработке.

«Из чего состоит [слово] «мужчина»? «Муж» и «чин». «Муж» — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем «чин» — это работник, добытчик. Каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для семьи», — сказал депутат на пленарном заседании.

Парламентарий подчеркнул, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства всегда стоят в приоритете.

«Негативно отразится на комплектовании»

Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов 30 июля.

Поправки внесли в нижнюю палату еще в сентябре 2022 года. Их авторы предложили освободить от частичной мобилизации отцов трех и более детей до 18 лет, а также поднять возраст обучающихся на очной форме обучения до 23 лет.

Комитет Госдумы по обороне заявил, что «расширение перечня отсрочек <...> негативно отразится на комплектовании Вооруженных сил». В итоге проект забраковали.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется тем, у кого на попечении находятся несовершеннолетние брат или сестра, а также россиянам, имеющим четверых и более детей в возрасте до 16 лет. Также правом на отсрочку обладают отцы-одиночки.

«Работа над ошибками»

Одна из авторов законопроекта, депутат Нина Останина на заседании Госдумы заявила, что он должен стать «работой над ошибками». По ее словам, закон о мобилизации 1997 года, в соответствии с которым многодетной признается семья с четырьмя и более детей, не соответствует современным реалиям. Она напомнила, что в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин издал указ о мерах поддержки многодетных семей, по которому под это определение попадают семьи с тремя и более детьми.

«Правильно было бы привести в соответствие с нормой указа положение закона 1997 года о мобилизации», — заявила депутат.

По ее словам, директива Генерального штаба от 4 октября 2022 года уже признавала многодетными отцов трех и более детей, а после ее выпуска более 10 тыс. мужчин вернулись из зоны проведения СВО.

Сейчас же, подчеркнула Останина, на фронте находятся 903 многодетных отца и 100 отцов детей-инвалидов. При этом отсрочку получили 256 тысяч сотрудников ИТ-сектора и 170 тысяч работников банковской сферы.

Депутат также напомнила о словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который 27 июля сообщил, что в России «речи о мобилизации не идет». Кроме того, об отсутствии необходимости в мобилизации говорили также сам глава государства Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов.

«Поддержка семей — приоритет»

На следующий день после того, как Госдума отклонила законопроект об отсрочке, правительство объявили о выделении дополнительных средств для помощи многодетным семьям. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил это решение тем, что таких семей в России становится все больше.

«Правительство направит дополнительные средства для предоставления им помощи. В текущем году ее уже получили 30 матерей и более ста родителей. Они все — наша гордость», — сказал он на заседании кабмина.

Речь идет о выделении еще более 60 млн рублей на выплаты матерям-героиням и кавалерам ордена «Родительская слава».

«Как отмечал глава государства, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, если хотите, ориентиром всей государственной стратегии. Важно и дальше делать для их поддержки все необходимое», — отметил Мишустин.

Кабмин также продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го, смогут получить 450 тысяч рублей и использовать их как платеж по жилищному займу.

«По поручению президента продлено предоставление выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, такой закон главой государства подписан. Это было в июне. Правительством внесены изменения в нормативные акты, чтобы эта мера стала доступна по всей стране», — сказал премьер на совещании с членами правительства.

«Рассчитываем, что благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома, в квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей — это всегда приоритет работы правительства», — заключил Мишустин.