Я хочу детей, но не нашла пару. Стоит ли мне заморозить яйцеклетки? Интересные факты о процедуре, позволяющей женщинам зачать после 30

30 лет в криобанке

Заморозка яйцеклеток (ооцитов) была признана эффективным методом отложенного материнства еще в 2014 году, но до сих пор в России знают о ней немногие.

«Женщины сначала строят карьеру, хотят создать финансовую подушку, построить отношения и только потом, наконец, задумываются о том, что хотят стать матерью», — объясняет «Газете.Ru» Анна Ильина, заведующая отделением ВРТ центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни».

Так жила и главная героиня сериала «Морозко» Рита. В свои 33 она строила карьеру на телевидении, не заводила серьезных отношений и даже не думала о детях. Пока не пришла на прием к гинекологу и не узнала, что у нее ранний климакс.

Врач объяснил, что единственный шанс стать матерью «потом» — заморозить яйцеклетки. Идти на эту процедуру специалисты рекомендуют до 35 лет — это повышает шансы получить достаточное количество материала.

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«С каждым годом репродуктивный резерв женщин расходуется, с возрастом ооциты накапливают в себе генетические мутации и могут быть неподходящими для оплодотворения и правильного развития эмбриона», — объясняет Ильина.

Как отмечают специалисты, заморозить можно как неоплодотворенные яйцеклетки, так и эмбрионы. После этого женщина сможет провести ЭКО в любой момент, даже через 5-10 лет.

Так, 31 октября 2022-го в американской семье родились близнецы Лидия и Тимоти Риджуэй. Эмбрионы были заморожены 22 апреля 1992-го и 30 лет хранились в криобанке при температуре -196 °C в жидком азоте. На здоровье детей это не сказалось.

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Звездная заморозка

Пока к заморозке яйцеклеток активно прибегают знаменитости. Например, певица Рита Ора сделала процедуру еще 13 лет назад по совету своего семейного врача.

За услугой обращались американская фотомодель Кортни Кардашьян, певица Пэрис Хилтон, актрисы Эми Шумер и Эмма Робертс.

Последние годы отложенное материнство набирает популярность и у российских звезд. Анна Семенович замораживала яйцеклетки уже дважды, в 2021-м и 2023 году. Артистка считает, что, рассказывая об этом, помогает другим женщинам, которые боятся воспользоваться этой процедурой из-за множества мифов.

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Несколько лет назад заморозкой воспользовалась певица Татьяна Буланова. О планах сделать процедуру заявили телеведущая Виктория Боня и певица Татьяна Липницкая (Бьянка). По словам Липницкой, заморозка — это «крутая практика», которая дает возможность женщине родить в любом возрасте.

Телеведущая Мария Малиновская, как сообщали СМИ, решилась на эту процедуру, когда ей было 40 лет. Достойного мужчину можно ждать долго, а время идет, организм меняется, так она объяснила свое решение.

Как происходит процедура и заморозка?

Процесс подготовки к витрификации (именно так называется эта процедура) занимает чуть больше двух недель. Сначала женщина проходит обследования у специалистов, чтобы они могли убедиться в отсутствии противопоказаний и оценить репродуктивную функцию. Они же подбирают нужную схему гормональной стимуляции.

Сама процедура забора делается под внутривенной анестезией, и обычно уже через два часа после пункции женщина может возвращаться домой.

Дальше биоматериалом занимается клиника. Оценив его качество, полученный материал замораживают в сверхбыстром режиме с помощью жидкого азота при температуре –196 °С. Благодаря этому в них не успевают образоваться кристаллы льда, которые бы могли повредить ооциты.

В таких условиях все процессы в клетках приостанавливаются и репродуктивный материал может храниться очень долго. Воспользоваться им можно даже через 5 лет.

Замороженные яйцеклетки хранятся в криобанке в больших резервуарах, наполненных жидким азотом. За каждым пациентом закреплено специальное место с несколькими идентификаторами.

Пациентка может воспользоваться яйцеклетками в любой момент для проведения процедуры ЭКО — оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом вне организма женщины.

«По-другому замороженную яйцеклетку никак не использовать, — объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» врач-репродуктолог Валерия Госсен. — После оплодотворения следует эмбриологический этап, это 5-6 дней. Сам эмбрион либо переносят в полость матки, либо также замораживают».

Первый «ребенок из пробирки»

И если эффективной метод сохранения яйцеклеток ученые придумали относительно недавно, то первая процедура ЭКО была проведена еще 47 лет назад в Великобритании.

Лесли Браун и ее супруг Джон мечтали зачать ребенка уже больше девяти лет, но врачи уверяли, что из-за непроходимости маточным труб Лесли это невозможно.

В 1977-м семья наткнулась в научном журнале на статью об опытах, которыми занимаются врачи Патрик Стептоу и Роберт Эдвардс. Решив, что это их шанс, супруги написали ученым письмо. Специалисты предупредили, что пока ни одного успешного случая зачатия не было, но пара рискнула.

Уже 10 ноября того же года в лаборатории города Олдема (Англия) оплодотворенная яйцеклетка была успешно пересажена, а 25 июля 1978-го родилась Луиза Джой Браун – первый «ребенок из пробирки». За это Роберт Эдвардс получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины.

Родителям девочки приходили сотни писем: кто-то восхищался тем, что они смогли завести ребенка, а кто-то считал это грехом. Первое время Луиза росла под пристальным вниманием СМИ. Всем было интересно, отличается ли она от других детей, но, как и все сверстники, она училась, баловалась, увлекалась — в общем, была обычным ребенком.

Спустя несколько лет, у нее появилась сестра Натали. Она стала 40-й, родившейся с помощью ЭКО.

В СССР первый таким ребенком была Алена Донцова. Она появилась на свет седьмого февраля 1986-го.

К слову, и сестры Браун, и Донцова, повзрослев, родили детей естественным путем.

Пол ребенка

Российские законы запрещают пациентам выбирать пол ребенка при использовании любых вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе и ЭКО.

Исключение допускаются, если существует риск передачи заболеваний, генетически связанных с полом. В таком случае врачи прибегают к предимплантационной Генетической Диагностике (ПГД).

В ходе нее специалисты изучают генотип эмбриона и проверяют его на наличие различных патологий.

Так, например, дальтонизм или гемофилия передаются по мужской линии, и если у родителей одно из этих заболеваний, то будущей матери будет подсажен эмбрион женского пола.

Звонок эмбриону

С момента оплодотворения яйцеклеток и до переноса эмбриона в организм женщины, идет этап культивирования. В специальном инкубаторе клиники создаются условия, максимально приближенные к естественным.

За отдельную плату будущим родителям предлагают даже создать вокруг эмбриона определенную звуковую среду: включают музыку или дают возможность позвонить будущему ребенку прямо в инкубатор.

Некоторые исследователи считают, что внешние звуки повышают вероятность беременности.

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