«Скорбь должна быть в душе»: как звезды отреагировали на трагедию в «Крокусе» Артисты выпустили альбом «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим в «Крокусе»

В России вышел альбом с каверами на песни Муслима Магомаева, в записи которого приняли участие многие звезды. На фоне теракта певица Манижа высказалась о преследованиях, которые теперь ждут таджиков, и подверглась нападкам в комментариях. На пост исполнительницы отреагировала и Алла Пугачева, которая до этого публично не высказывалась о трагедии.

«Больно всей стране»

Российские звезды записали в память о теракте в «Крокусе» альбом «Голос мой услышь» с кавер-версиями на песни Муслима Магомаева, сообщила пресс-служба «ВКонтакте». Стрельба и поджог в ТЦ 22 марта произошли в концертном зале ТЦ, названном в честь певца.

«Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни... Слушая этот альбом люди будут тратить самое ценное — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим», — говорится в пресс-релизе.

В записи приняли участие в том числе Баста, Валерия, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков. Всего в альбоме использовано 12 песен Магомаева. Кроме того, в интро стихотворение прочитал Федор Бондарчук.

«Использована вся палитра аранжировок — от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания», — описала пресс-служба.

На обложке сборника окровавленный белый крокус на пепелище. Альбом поддержали все российские стриминговые сервисы.

Генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Магомаева Маргарита Косарева рассказала «Газете.Ru», что со вдовой исполнителя не обсуждают произошедший в «Крокусе» теракт.

Представительница фонда также положительно оценила появление альбома: «Это всегда приветствуется, поскольку, когда люди выражают желание помочь, это всегда должно быть позитивно воспринято».

В день общенационального траура 24 марта свой памятный трек выпустил российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Он назвал песню «Реквием» и пообещал все средства от монетизации направить на помощь пострадавшим.

«Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — подписал Дронов.

«В ответ на вопиющее зверство — пытка»

Одно из самых заметных заявлений сделала участница «Евровидения-2021» от России Манижа (Манижа Сангин, родилась в Таджикистане). Певица выложила видеообращение, где рассказала, что рада тому, что ее бабушка умерла и не застанет «последствий», которые «обрушатся» из-за теракта на таджиков и всех жителей Центральной Азии.

«А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь [в Крокусе] и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — со слезами на глазах сказала Манижа.

Певица напомнила, что у убийц нет национальности, и, несмотря на весь ужас и мрак, «мы обязаны оставаться людьми». Ее публикация вызвала множество негативных комментариев. Некоторые возмущались, что Манижа переводит внимание на таджиков и жалеет подозреваемых в нападении.

На обращение Манижи отреагировала и певица Алла Пугачева. Без пояснения она написала под публикацией коллеги «прости» с несколькими восклицательными знаками. Это был первый комментарий Примадонны о теракте.

Общественник Виталий Бородин, известный массовыми доносами на звезд, раскритиковал Пугачеву за то, что она «ни словом не обмолвилась о трагедии в «Крокусе» — ни сочувствия, ни сопереживания». После этого Примадонна выложила селфи, которое подписала «Скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), АМИНЬ».

«В наш дом пришли нелюди»

• Филипп Киркоров 27 марта поддержал россиян словами из песни Пугачевой «Скупимся на любовь». В рамках мемориального музыкального марафона от «Русского Радио» он произнес фразу «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». 24 марта Киркоров назвал террористов нелюдями:

«Для нас, артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим, их семьям и близким... Сейчас, как никогда, мы должны все сплотиться».

• Продюсер Димы Билана Яна Рудковская, в свою очередь, выразила недоумение, как такой теракт мог произойти. Она рассказала, что каждый концерт певца в «Крокусе» охраняли около 200 человек, которых выделяла площадка.

Сам Билан признался, что в произошедшее невозможно поверить, и посетил стихийный мемориал у «Крокуса».

«В этом концертом зале я традиционно проводил свои концерты последние годы. Буквально месяц назад мы встречались здесь... И я приезжал всегда в это место с особым трепетом... А сегодня я приехал сюда с щемящей раной на сердце», — написал артист в соцсетях.

• Высказался и певец Григорий Лепс. Он проклял террористов и пожелал им «гореть в аду».

• Олег Газманов подчеркнул, что «враги» не смогут этим нападением запугать россиян и посеять панику в обществе.

• Актер и телеведущий Оскар Кучера после теракта рассказал, что успел уехать из «Крокуса» с женой за 15 минут до начала стрельбы:

«Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за жену. Я реально готов взять оружие и мочить этих выродков. И любых выродков, кто придет к нам».