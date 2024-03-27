«Я теперь узбек». Что думают живущие в России таджики о теракте в «Крокусе» Таджики в России боятся выходить из дома после теракта в «Крокусе»

Причастность соотечественников к теракту в «Крокус Сити Холле» глубоко потрясла таджиков. Последние несколько дней многие из тех граждан Таджикистана, кто живет в РФ, боятся выходить на улицу. В соцсетях они осуждают террористов, скорбят вместе с россиянами и опасаются ухудшения отношения к мигрантам в России. «Газета.Ru» рассказывает, как менялась реакция таджиков на произошедшую трагедию.

Отрицание и негодование

Согласно публичным данным, на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта напали Далерджон Мирзоев (32 года), Рачабализода Саидакрами Муродали (30 лет), Шамсидин Фаридуни (25 лет) и Мухаммадсобир Файзов (19 лет). Все четверо — граждане Таджикистана. Первые сообщения о причастности земляков к теракту вызвали отрицание у подписчиков Telegram-каналов, групп в соцсетях с новостями страны и тематических чатов. Люди до последнего не хотели в это верить.

«Этот вообще не похож на того, кто стрелял. Человек, который стрелял в мирных, был профи: двигался и перезаряжался! А этот… Смотрите на него. Он бы вел себя как дикий, зная, что его по любому убьют!» (пунктуация и орфография авторов сохранены. — «Газета.Ru») – написал пользователь BoRz2o2o в комментариях к видео с задержанием одного из перечисленных выше мужчин в одном из Telegram-каналов.

«Я в это не верю! Почему под подозрение попали именно таджики в ориентировку попали именно таджики? Для чего все это делается одному Богу известно?» — задалась вопросами Mina.

Особенно много негодования у людей вызывали первые ориентировки силовых структур, информация в которых быстро опровергалась. Так было, например, с Риводжиддином Исмоновым и Махмадрасулом Насриддиновым. Оба в момент преступления находились в Таджикистане и не выезжали из республики по меньшей мере последние полгода. Пользователи соцсетей делали скидку на условия работы спецслужб, но боялись, что их ошибки могут иметь для непричастных тяжелые последствия.

«Зачем? Чтобы испортить людям жизнь? Пока эти невиновные люди будут на допросе, их дом и машину могут сжечь», — написал Джахонгир в одном из чатов.

«Не судите всю нацию»

После задержания преступников, публикации роликов с их признаниями, а также из зала суда, отрицание сменило смирение. Таджики начали сокрушаться из-за того, что земляки опозорили их страну на весь мир. Многие начали извиняться перед Россией от лица своего народа.

«Как таджик, выражаю свои искренние соболезнования от имени всей нации и приношу искренние извинения от имени всей нации! Мы скорбим вместе с вами и молимся, просим у всевышнего, чтобы помог и облегчил участь всех пострадавших в этот ужасный день! Дорогие люди, не судите всю нацию из-за таких гиен. У террористов нету ни нации, ни религии», – написал пользователь Idriz.

Он также попросил соотечественников разослать его сообщение по другим чатам и группам в надежде «изменить мнение общественности» о гражданах Таджикистана.

«В это ужасное время хочется поддержать всех и принести свои соболезнования. Нет слов, которые помогут людям. Просто знайте, что мы (граждане Таджикистана. — «Газета.Ru») скорбим и нам больно вместе с вами», — заявил «Газете.Ru» один из проживающих в Москве таджиков, который предпочел не раскрывать свою личность.

В Telegram-чатах и группах во «ВКонтакте» довольно мало негатива. Если в них кто-то и получает в последние дни оскорбления в свой адрес, так это откровенные провокаторы, которые с порога обвиняют в случившемся всех таджиков и призывают к ответному насилию. Вместе с тем нет ни одного сообщения таджиков, в которых бы они одобряли действия задержанных соотечественников.

Страх и стыд

Кроме отрицания и принятия, в таджикских группах присутствуют и другие эмоции людей — страх и стыд. В сообществах уроженцев республики общается много трудовых мигрантов. После теракта 22 марта полицейские в Москве активизировали проверки документов выходцев из Средней Азии в общественных местах. Повышенное внимание напугало таджиков и вынудило некоторых из них не выходить из дома без особой необходимости.

«У тех, кто не имеет всех документов, лучше не выходить из дома. Я сам сегодня в Москве был. Возвращался домой — где-то 50 км от Москвы — меня остановили. Проверка очень жесткая идет», — рассказал пользователь с эмодзи вместо ника.

«В Москве ситуация плохая. Рекомендую здешним не выходить из дома лишний раз», — добавил lmnew:ton.

Не только страх, но и стыд заставляют таджиков оставаться дома. Один из них признался в разговоре с «Газетой.Ru», что в момент совершения теракта был в отпуске в Сочи. Несмотря на отдаленность от места событий, он все равно чувствовал дискомфорт и старался избегать публичных мест:

«Мне сложно усидеть на одном месте. Хотя у меня и отдых, я вообще не выхожу на улицу. Вместо этого я банально сижу в отеле в Сочи. Просто стыдно. Постоянно кажется, что на меня смотрят и видят такого же преступника. Хотя я понимаю, что вряд ли кто-нибудь с первого взгляда определит во мне таджика».

Другой подписчик Telegram-канала с новостями Таджикистана по имени Джахонгир сообщил «Газете.Ru», что «зверский поступок» его земляков поставил под удар многих трудовых мигрантов и даже тех таджиков, которые уже получили гражданство России.

«Я не знаю, к чему это приведет, но уже видел в соцсетях скриншоты из сервиса по заказу такси, где клиент отказывается от поездки лишь потому, что водитель таджик. Это значит, что водитель потерял потенциальный заработок. Если так и продолжится, то из таких сфер мигранты будут переходить в другие, а в крайнем случае — выбирать другие страны для заработков», — высказал мнение Джахонгир.

Мужчина также подтвердил, что последние дни он и многие таджики на самом деле опасаются за свою безопасность и по возможности лишний раз не выходят на улицу.

«Хочется верить, что это все хотя бы не выйдет за пределы соцсетей и не перерастет в физическое насилие. Все-таки Российская Федерация — многонациональная страна, в которой веками уживались разные народы, в том числе с разной религией, цветом кожи и менталитетом», — заявил он.

На фоне происходящего как минимум один пользователь таджикского чата то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что отныне перестанет представляться гражданином Таджикистана.

«Я теперь узбек», — написал он.