Сбежать не удалось: перестрелка в Ингушетии завершилась гибелью боевиков НАК: убитые в ходе спецоперации в Ингушетии боевики были приверженцами ИГ*

Спецназ ФСБ ликвидировал шестерых бандитов в ингушском городе Карабулаке. По данным НАК, боевики планировали резонансные теракты. В субботу вечером при попытке задержания они забаррикадировались в квартире и открыли огонь по силовикам. Спецоперация продолжалась всю ночь. СМИ сообщали, что бандиты пытались бежать из заблокированной квартиры через окно, но у них ничего не получилось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Шестеро бандитов были ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в ингушском городе Карабулаке. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

«Личности уничтоженных предварительно установлены: они являлись приверженцами международной террористической организации ИГ» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении ведомства.

В квартире, где забаррикадировались боевики, в ходе осмотра нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство.

Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданского населения в ходе операции нет, добавили в НАК.

Активная фаза спецоперации в Карабулаке завершилась, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ход операции

По данным Telegram-канала Mash, 1 марта оперативники нашли схрон боеприпасов на чердаке одного из заброшенных дачных домов на южной окраине Карабулака.

Вечером 2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 в городе действует режим контртеррористической операции (КТО). По данным НАК, при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий обнаружили группу боевиков, которые планировали теракты.

«При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», — сообщили в ведомстве.

Район КТО был ограничен четырьмя улицами — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева. Из опасной зоны, как сообщал Telegram-канал 112, эвакуировали гражданских.

Активная перестрелка правоохранителей с боевиками длилась до 21:00. После 23:00, по данным «Известий», выстрелы возобновились. Газета также сообщила, что на месте были слышны взрывы: первый произошел в 23:30, еще один — через 15 минут.

Спецоперация продолжалась в городе всю ночь. Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщало о применении гранат в зоне КТО. По данным «Известий», ночью террористы пытались сбежать из окна квартиры по веревке, но им это не удалось.

В 8:25 газета сообщила, что активная фаза операции продолжается, спецназ ФСБ проводит зачистку дома, где засели боевики.

В 10:46 стало известно, что правоохранители ликвидировали шестерых террористов. Телеканал RT со ссылкой на МЧС Ингушетии сообщил, что активная фаза операции в Карабулаке завершилась в 11:00. Позднее оперативный штаб сообщил, что режим КТО в городе также завершен.

Были в федеральном розыске

«Известия» и Shot сообщали, что двое из ликвидированных боевиков находились в федеральном розыске. По данным Telegram-канала, они могли быть связаны с участниками прошлогодних нападений на пост ГАИ в Кантышево в марте 2023 года.

В апреле эти же боевики открыли огонь по правоохранителям при попытке задержания в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе республики, передавало РИА Новости. В ходе КТО, по данным источника агентства, погибли трое сотрудников полиции, еще восемь получили ранения.

Напавшим на правоохранителей удалось скрыться. 5 апреля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону сообщил, что в заброшенном доме в Аки-Юрте нашли труп мужчины, внешне схожего с одним из подозреваемых, оружие и боеприпасы. 7 апреля еще один из боевиков сдался полиции. 8 апреля задержали 24-летнего Микаила Мошхоева, обвиняемого в нападении на полицейских.

Поиски предполагаемого лидера группы Амирхана Гуражева и Адама Оздоева, по данным «Интерфакса», продолжались.