В Ингушетии боевики убили трех силовиков и сбежали из окруженного дома

Полицейские, погибшие в ходе перестрелки с боевиками на территории Малгобекского района Республики Ингушетия

Боевики, убившие в перестрелке троих полицейских и ранившие восьмерых силовиков, скрылись с места боя. Поиски преступников продолжаются в Ингушетии. В розыск были объявлены пятеро подозреваемых – 28 марта они могли совершить нападение на пост ДПС на ингушско-осетинской границе. В домах родственников сбежавших боевиков провели обыски и нашли боеприпасы, а брата и дядей погибшего подозреваемого задержали. Пару дней назад преступники уже сбегали от полиции со стрельбой — тогда они укрывались в доме дяди одного из боевиков. «Газета.Ru» — о последних событиях на Кавказе.

Спецназ ФСБ, полиция и Росгвардия продолжают искать боевиков, расстрелявших правоохранителей в ходе огневого боя в селении Зязиков-Юрт в ночь на 6 апреля. Как сообщает РИА Новости, преступники смогли скрыться из дома, заблокированного силовиками.

«По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим контртеррористической операции в Малгобекском районе действует», — сказал источник агентства в силовых структурах.

При этом ФСБ сообщила, что после перестрелки нашли тело боевика, участвовавшего в нападении на пост ДПС в ночь на 28 марта.

МВД РФ сообщает, что погибшие полицейские – старший участковый Малгобекского ОВД майор Башир Хаутиев (1992 г.р.), начальник пункта полиции «Петровский» из Тульской области капитан Максим Алехин (1984 г.р.) и помощник дежурного ИВС МОМВД «Ефремовский» Тульской области сержант полиции Максим Родионов (1998 г.р.).

Число раненых силовиков выросло до восьми человек, передает газета «Известия» со ссылкой на источник. Их госпитализировали в больницу в Малгобеке.

«Три человека в тяжелом состоянии, один — в среднем, четверо обследуются», — заявил собеседник издания.

Telegram-канал Baza перечислил имена раненых правоохранителей:

1. Серегин В.В. (огнестрельное ранение нижних конечностей)

2. Ежов А.С. (огнестрельное ранение руки)

3. Гришин С.А. (касательное ранение головы)

4. Гришанов М.В. (осколочное ранение левой голени)

5. Захаров А.М. (ранение в ногу)

6. Амелин С.Л. (осколочное ранение голени)

7. Ваделов А.И. (осколочное ранение подколенной области)

8. Картоев Р.С. (ранение в палец)

В ночь с 27 на 28 марта группа злоумышленников обстреляла из автоматов пост дорожно-постовой службы на осетинско-ингушской границе. Двое сотрудников ДПС были ранены, преступники скрылись.

В розыск ранее были объявлены пятеро — граждане РФ Гуражаев, Коттоев, Мошхоев, Оздоев и Боков. Все разыскиваемые – местные жители. Уголовное дело было возбуждено по статье 137 УК РФ о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

С 20:00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии действует режим контртеррористической операции (КТО).

В тот день силовики патрулировали территорию разыскивая подозреваемых. Местный фермер пустил полицейских в свой дом, но отказался открыть одну из запертых дверей. Оттуда выскочили вооруженные мужчины, обстреляли силовиков и скрылись.

close 100% Google

В среду, 5 апреля, в селе Аки-Юрт неподалеку нашли труп еще одного подозреваемого — обнаружили тело одного из разыскиваемых, 26-летнего Мовсара Коттоева. Предварительно, он был убит из огнестрельного оружия, рядом с телом нашли автомат Калашникова с подствольным гранатометом и четыре ручные гранаты.

Как сообщает газета «Ингушетия» со ссылкой на осведомленный источник, в домах трех жителей Малгобекского района нашли боеприпасы и взрывчатку, мужчин задержали.

«По адресу проживания Расула Коттоева 1999 г р. в Новом Реданте обнаружили самодельное взрывное устройство, состоящее из корпуса осколочной гранаты ОГ-17 с зарядом взрывчатого вещества и запала УЗРГМ», — сказал собеседник журналистов.

Обыски также провели в доме 70-летнего Лечи Коттоева в Пседахе. У него изъяты боеприпасы калибра 7.62 мм, взрывное устройство со снаряженным корпусом ручной гранаты РГД-5. У Магомеда Коттоева 1967 г. р. силовики при обследовании дома в Новом Реданте нашли осколочную гранату РГД-5 с запалом.

Все трое задержаны, на них завели дело ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). На взрывных устройствах обнаружены их отпечатки пальцев.

«По предварительным данным, Расул Коттоев приходится родным братом предполагаемому участнику бандгруппы Мовсару Коттоеву, труп которого нашли в заброшенном доме в Аки-Юрте 5 апреля. Лечи и Магомед Коттоевы — его дяди», — добавил источник.

Кроме того, 70-летнего Лечи Коттоева подозревают в пособничестве племяннику и его подельникам.

«Кошара, в которой скрывались преступники, принадлежит Л. Коттоеву. Мужчина при допросе не стал опровергать обвинения в укрывательстве разыскиваемых», — отметил собеседник СМИ.