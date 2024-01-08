«Чтоб онкологией заболела вся семья»: начальник волгоградского МЧС проклял подчиненного за жалобу Хинштейн: в МЧС началась проверка генерала Любавина после проклятий подчиненному

Начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина ждет проверка после неэтичных высказываний, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В СМИ и соцсетях ранее распространилось видео, как Любавин насылает на своего коллегу проклятия, «чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья». Хинштейн считает, что такое поведение «совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица».

Главу управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина ждет проверка после пожеланий онкологических заболеваний подчиненному и его семье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина», — написал Хинштейн.

По мнению парламентария, то, что допустил Любавин, «совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица».

«Николай Любавин возглавляет Волгоградское ГУ МЧС. Тем более что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — подчеркнул Хинштейн.

Наговорил лишнего

Таким образом Александр Хинштейн отреагировал на видеоролик, распространившийся в СМИ и соцсетях. На записи, сделанной, как предполагается, на селекторном совещании, Любавин говорит, что прокуратура начала проверку после жалобы его сотрудника.

По словам чиновника, его обвинили в лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его жена. В жалобе также говорилось, что в обмен на это чиновник получал преференции.

«Писали, что банк «Открытие» я лоббировал. Прокуратура проводила проверку. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и все остальное... Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — сказал глава волгоградского управления МЧС.

Волгоградское издание «Блокнот» попыталось получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

«В ведомстве сообщение прочитали, но ответить не потрудились», — говорится в публикации «Блокнота».

Еще одно волгоградское издание V1.ru обращает внимание, что ГУ МЧС по Волгоградской области уже сутки «хранит гробовое молчание».

«Сотрудники пресс-службы просто не отвечают на звонки журналистов, а также игнорируют сообщения в мессенджерах и чатах», — пишет V1.ru.

Акция банка ни при чем

Один из высокопоставленных сотрудников волгоградского главка МЧС рассказал изданию, что распространившееся видео старое.

«Это видео было снято давно. Он (Любавин) сам писал в министерство на своих сотрудников, в ответ сотрудники написали заявление на него. Мы надеемся, что министерство во всем разберется», — сказал собеседник V1.ru.

Еще один собеседник издания предположил, что Николай Любавин был заинтересован в выборе банка.

«Говорили у нас, что там (в банке) была акция — что-то вроде «приведи друга и получишь три тысячи рублей бонусом». Посчитайте, сколько у нас сотрудников, и если каждого из них прописать как друга, то уже и сумма сильно покрупнее трех тысяч рублей получится», — сказал один из сотрудников МЧС региона.

Однако в пресс-службе банка «Открытие» сообщили, что такие предположения ошибочны.

«По акции могу сказать, что она тут вообще странным образом упомянута. Она касалась дебетовых и кредитных карт. С зарплатными проектами вообще никак не связана», — заверила корреспондента V1.RU пресс-секретарь банка.