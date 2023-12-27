«Статус несудимого»: экс-депутату Белоусову отменили приговор по делу о взятке в 3,25 млрд руб. Верховный суд отменил приговор осужденному за взятку экс-депутату Белоусову

Бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову отменили приговор по делу о получении рекордной для России взятки в размере 3,25 млрд рублей. Экс-депутата освободили от выплаты штрафа в 500 млн рублей, конфискации имущества и больше не разыскивают. Дело отправили на новое рассмотрение в ином составе в Мосгорсуд. Белоусова заочно осудили летом 2022 года. 1 ноября 2023 года Госдума лишила его полномочий за пропуски заседаний.

Статус несудимого

Верховный суд России отменил приговор экс-депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет за рекордную взятку в размере 3,25 млрд рублей, и отправил дело на новое рассмотрение, сообщил ТАСС.

«Суд постановил приговор в отношении Белоусова отменить и направить его дело обратно в первую инстанцию, то есть в Мосгорсуд, на новое рассмотрение в ином составе», — сказали в суде.

В разговоре с агентством адвокат Людмила Айвар сообщила, что суд отменил все меры процессуального принуждения в отношении Белоусова: розыск, заочный арест, штраф, а также конфискацию имущества, которые были избраны ему в рамках обвинительного приговора по делу о взятке.

«Таким образом, мой подзащитный теперь имеет статус несудимого», — отметила собеседница издания.

Белоусов и «сообщница»

По словам защитника, кассационная судебная инстанция вернула уголовное дело в отношении Белоусова в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения.

Кроме того, в надзорное ведомство вернули дело тещи Белоусова — бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» — Маргариты Бутаковой. Ее признавали сообщницей Белоусова по делу о «получении взятки в особо крупном размере». Приговор Бутаковой также отменили и вернули дело на новое рассмотрение в ином составе в первую инстанцию — в Московский городской суд.

Белоусова заочно осудили 3 августа 2022 года за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 млрд рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 млн рублей, запретили занимать должности на государственной службе и лишили государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наказание назначили заочно, поскольку Белоусов не явился в суд (он находился под подпиской о невыезде). Через несколько дней бывшего народного избранника объявили в розыск.

Теща Белоусова Бутакова получила условный приговор в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на пять лет и штраф в 500 млн рублей. Условный срок бывший главный бухгалтер «Первого хлебокомбината» получила в связи с «наличием заболеваний».

Ратовал за хорошие дороги

Уголовное дело о получении взятки в отношении депутата возбудили в 2017 году. Следствие и суд установили, что Белоусов и Бутакова с 2010 по 2014 год совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем (скрылся от следствия, объявляли в международный розыск) и другими сообщниками получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства при распределении госзаказов на обслуживание дорог.

По версии следствия, Белоусов от имени губернатора связывался с бизнесменами, занятыми в дорожном строительстве, предлагая им выгодные условия заключения госконтрактов в обмен на 20% от всех средств, проступающих на подконтрольные счета организаций. Депутат и губернатор получали деньги через доверенных лиц.

Белоусов вину не признал. Как заявил парламентарий, ему вменяют, что он «ратовал за хорошие дороги» в Челябинской области.

«Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области», — говорил он в ходе разбирательств.

В 2018 году Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Через год — в марте 2019 года — Ленинский суд Екатеринбурга отказался заключать депутата под стражу, поместив его под подписку о невыезде. 1 ноября 2023 года Госдума лишила его полномочий за пропуски заседаний, а не за судимость. В соответствии с данными системы анализа результатов голосований на заседаниях нижней палаты парламента, Белоусов в VIII созыве из 162 заседаний посетил лишь 48.