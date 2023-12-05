Микоплазменная инфекция: в России пока не было тяжелых форм заболевания

Ситуация под контролем
В России, как и в некоторых зарубежных странах, фиксируют отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, однако ситуация находится «полностью под контролем», написало ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в России, также как и в случаях за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм.
Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, специалисты расследуют все групповые случаи заболевания инфекцией, проводят комплексную лабораторную диагностику, а также организуют противоэпидемические мероприятия.
Инфекция в Китае
В настоящее время, отметили в надзорном ведомстве, ситуация с заболеваемостью контролируется, благодаря системе эпидемиологического надзора, позволяющей выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения.
«Согласно опубликованным данным, в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией и гриппом А преимущественно среди детей в Пекине и его провинции Ляонин, расположенной в 800 км от Пекина. <…> Основным возбудителем заболевания является микоплазма (Mycoplasma pneumoniae)», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Как объяснили в ведомстве, рост заболеваемости наблюдался и ранее, он имеет циклический характер — от 3 до 7 лет. Чаще всего болеют дети до трех лет. Соруководитель Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез подтвердил, что такие эпидемии случаются каждые несколько лет, особенно среди несовершеннолетних.
Кроме Китая, в последние несколько дней о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей от 5 до 12 лет, сообщали в Германии, Нидерландах, Франции, Дании, США, Италии. В Китае перегружены клиники из-за вспышки заболевания.
Случаи микоплазменной инфекции
4 декабря в пресс-службе Высшего института здравоохранения Италии (ISS) сообщили о выявлении в стране первых заболевших пневмонией, которую провоцирует бактерия Mycoplasma pneumoniae. Заболевание подтвердили у двух детей, которых госпитализировали с респираторными симптомами в городе Перуджа.
В ISS подчеркнули, что речь идет не о какой-то новой болезни — патоген Mycoplasma pneumoniae уже давно циркулирует в обществе и ответственен за 10–20% случаев пневмонии в глобальном масштабе.
Официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн 2 декабря также объяснил распространенные в Китае острых респираторных заболеваний активацией уже известных возбудителей. По его словам, в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся методы лечения.
В Германии о первых случаях такой инфекции стало известно 1 декабря. Тогда немецкий журнал Focus со ссылкой на сообщение детского врача-пульмонолога Филиппа Стока, написал, что в основном болезнь затронула несовершеннолетних в возрасте от пяти до 16 лет. В некоторых случаях пациенты находятся в тяжелом состоянии.
Симптомы пневмонии
По словам Стока, пациенты жалуются на мучительный кашель, который держится в течение нескольких недель, врачи фиксируют у них «очень выраженное» сужение дыхательных путей и воспаление слизистых оболочек горла. У пациентов также наблюдаются лихорадка, головная боль и сыпь на теле.
Медик отметил, что дети с микоплазменной пневмонией нуждаются в стационарном лечении в течение семи-десяти дней. Однако, как подчеркнул пульмонолог, ни в одном из случаев риска для жизни заболевших не было.
В конце ноября врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, что этой осенью россияне чаще обычного жаловались на долго не проходящий кашель после перенесенной простуды. Затяжные симптомы после перенесенного заболевания врач связал с мутировавшим коронавирусом, аллергией, а также распространением бактерии микоплазмы.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 1 декабря заявила, что международная структура не рассматривает вспышку микоплазменной пневмонии на территории КНР как имеющую потенциал перерасти в пандемию. Она назвала рост заболеваемости микоплазменной пневмонией в зимний период привычным явлением.