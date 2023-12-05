Микоплазменная инфекция: в России пока не было тяжелых форм заболевания Роспотребнадзор сообщил о появлении в России случаев микоплазменной инфекции

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируется, сообщили в Роспотребнадзоре. Как отметили в ведомстве, в Китае, где изначально зафиксировали вспышку, в основном заболевают дети. Данный диагноз ставят в последние дни и в Германии, Италии, США, Франции. Врачи утверждают, что волноваться не о чем — такие эпидемии случаются каждые несколько лет, особенно среди несовершеннолетних. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация под контролем

В России, как и в некоторых зарубежных странах, фиксируют отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, однако ситуация находится «полностью под контролем», написало ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в России, также как и в случаях за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, специалисты расследуют все групповые случаи заболевания инфекцией, проводят комплексную лабораторную диагностику, а также организуют противоэпидемические мероприятия.

Инфекция в Китае

В настоящее время, отметили в надзорном ведомстве, ситуация с заболеваемостью контролируется, благодаря системе эпидемиологического надзора, позволяющей выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения.

«Согласно опубликованным данным, в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией и гриппом А преимущественно среди детей в Пекине и его провинции Ляонин, расположенной в 800 км от Пекина. <…> Основным возбудителем заболевания является микоплазма (Mycoplasma pneumoniae)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как объяснили в ведомстве, рост заболеваемости наблюдался и ранее, он имеет циклический характер — от 3 до 7 лет. Чаще всего болеют дети до трех лет. Соруководитель Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез подтвердил, что такие эпидемии случаются каждые несколько лет, особенно среди несовершеннолетних.

Кроме Китая, в последние несколько дней о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей от 5 до 12 лет, сообщали в Германии, Нидерландах, Франции, Дании, США, Италии. В Китае перегружены клиники из-за вспышки заболевания.

Случаи микоплазменной инфекции

4 декабря в пресс-службе Высшего института здравоохранения Италии (ISS) сообщили о выявлении в стране первых заболевших пневмонией, которую провоцирует бактерия Mycoplasma pneumoniae. Заболевание подтвердили у двух детей, которых госпитализировали с респираторными симптомами в городе Перуджа.

В ISS подчеркнули, что речь идет не о какой-то новой болезни — патоген Mycoplasma pneumoniae уже давно циркулирует в обществе и ответственен за 10–20% случаев пневмонии в глобальном масштабе.

Официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн 2 декабря также объяснил распространенные в Китае острых респираторных заболеваний активацией уже известных возбудителей. По его словам, в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся методы лечения.

В Германии о первых случаях такой инфекции стало известно 1 декабря. Тогда немецкий журнал Focus со ссылкой на сообщение детского врача-пульмонолога Филиппа Стока, написал, что в основном болезнь затронула несовершеннолетних в возрасте от пяти до 16 лет. В некоторых случаях пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Симптомы пневмонии

По словам Стока, пациенты жалуются на мучительный кашель, который держится в течение нескольких недель, врачи фиксируют у них «очень выраженное» сужение дыхательных путей и воспаление слизистых оболочек горла. У пациентов также наблюдаются лихорадка, головная боль и сыпь на теле.

Медик отметил, что дети с микоплазменной пневмонией нуждаются в стационарном лечении в течение семи-десяти дней. Однако, как подчеркнул пульмонолог, ни в одном из случаев риска для жизни заболевших не было.

В конце ноября врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, что этой осенью россияне чаще обычного жаловались на долго не проходящий кашель после перенесенной простуды. Затяжные симптомы после перенесенного заболевания врач связал с мутировавшим коронавирусом, аллергией, а также распространением бактерии микоплазмы.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 1 декабря заявила, что международная структура не рассматривает вспышку микоплазменной пневмонии на территории КНР как имеющую потенциал перерасти в пандемию. Она назвала рост заболеваемости микоплазменной пневмонией в зимний период привычным явлением.