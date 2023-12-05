Дроны на €2 млн и электроника. Финляндия расследует поставки оборонной продукции в Россию Финская таможня расследует поставку в Россию 3,5 тысячи подсанкционных дронов

В Финляндии возбудили уголовное дело о поставках оборонной продукции в Россию. Речь идет о 3,5 тыс. беспилотниках, электронике и технике для борьбы с дронами. Под подозрением — две компании, оформившие экспорт товаров в третьи страны через российскую территорию.

Таможня Финляндии расследует случаи поставок в Россию подсанкционных товаров, сообщила пресс-служба ведомства.

«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более €2 млн», — говорится в сообщении финской таможни.

Кроме того, таможня предполагает, что финские компании оформили около 30 экспортных операций на поставку в третьи страны транзитом через Россию. Однако в итоге груз остался в РФ. Среди товаров были различные электронные компоненты, микроконтроллеры и полупроводники, которые таможенники квалифицировали как оборонную продукцию. Ориентировочная стоимость этой продукции — €600 тыс.

Таможенники также считают, что предполагаемые нарушители весной 2023 года отправили в Россию технику, предназначенную для борьбы с дронами, стоимостью €350 тысяч. Товар должен был доставляться через РФ в Казахстан, но до этой страны груз не доехал.

Шесть человек, две компании

Под подозрение попали две финские компании. В обеих значится «одно и то же ответственное лицо», сообщили финские таможенники. В ведомстве подозревает, что одна из компаний выступала в качестве закупщика санкционных товаров, а вторая отвечала за логистику.

«Предварительное расследование дает основания говорить о том, что деятельность велась из России. В ходе операции была создана сеть международных компаний, благодаря которым операцию можно было финансировать из России. В предварительном расследовании мы сотрудничали с властями Нидерландов, Великобритании и США, а также Европолом», — заявил директор по надзору финской таможни Ханну Синкконен.

Возбуждено уголовное дело, как ожидается, оно будет передано в прокуратуру в декабре 2023 года.

«Всего в преступлении подозреваются шесть человек, один из которых находится под стражей с сентября», — говорится в пресс-релизе финской таможни.

После начала военной операции РФ на Украине Евросоюз принял несколько пакетов санкций, запрещающих поставки в Россию множества товаров.

«За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в начале ноября.

Финляндия займется производством боеприпасов

5 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна начинает производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщила газета IltaLehti.

«Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро», — сказал Хяккянен.

Министр подчеркнул, что решение, скорее всего, будет принято до Рождества (до 24 декабря). Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро, уточняет издание.