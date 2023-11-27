«У нас нет других вариантов»: Финляндия готовится закрыть границу с Россией Столтенберг: Финляндия не просила помощи НАТО для усиления границы с РФ

Власти Финляндии хотят как можно быстрее прекратить прием заявок на убежище на финско-российской границе, пишет Helsingin Sanomat. Ранее подобное решение не одобрил финский Минюст, поскольку оно нарушает права беженцев. Однако на фоне миграционного кризиса на границе в правительстве рассматривают более жесткие меры: министр финансов Финляндии поддержала полное закрытие сухопутной границы с Россией.

Хельсинки собирается полностью закрыть прием запросов на убежище в Финляндии на финско-российской границе, сообщили источники крупнейшей газеты страны Helsingin Sanomat. По информации издания, беженцам станут предлагать подать заявку на убежище в порту или аэропорту финской столицы.

Как отмечает HS, сторонники такой меры в правительстве хотят добиться ее принятия как можно скорее. Для этого решение должны одобрить генеральный прокурор или его заместитель. Финские власти уже пытались ввести аналогичный запрет на прошлой неделе, но его блокировал вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен. Он отметил, что право на международную защиту и получение убежища в другой стране закреплено в законодательстве ЕС и Европейской конвенции о защите прав человека. По правилам Евросоюза, власти должны рассматривать каждое прощение об убежище и не могут немедленно депортировать беженцев обратно.

Полное закрытие сухопутной границы с Россией поддержала министр финансов Финляндии и глава одной из крупнейших партий в правительстве, «Истинные финны», Риикка Пурра.

«У нас нет других вариантов. Никакие ухищрения на границе не помогут», — заявила Пурра 26 ноября.

Министерство внутренних дел Финляндии со своей стороны пояснило, что речь идет о защите национальной безопасности страны — самой важной задаче для властей.

Действия Финляндии по усилению контроля на границе одобрили в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО «приветствует» действия финского правительства и добавил, что Финляндия не просила НАТО о помощи из-за ситуации на границе.

На финско-российской границе с 25 ноября работает только один пункт пропуска — «Лотта» — «Райа-Йоосеппи». Он расположен в Мурманской области, в 240 км от Мурманска. По данным финской стороны, за последние выходные туда прибыли 58 человек, которые запросили убежище в Финляндии. При этом 50 из них приехали на границу 25 ноября, всего трое 26 ноября, а в ночь на 27 ноября не было ни одного человека.

Как обострилась ситуация на границе

Власти Финляндии говорят о неконтролируемом потоке мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, который хлынул в страну через российскую границу. Финский премьер Петтери Орпо утверждал, что российская сторона «выталкивает [мигрантов] к границе и не пускает обратно». Сами беженцы рассказывали финскому изданию Yle, что маршрут в ЕС через Россию начали активно рекламировать в соцсетях.

«Мы, конечно, обсуждаем ситуацию с российскими властями, но, естественно, они заявляют о своей непричастности, что все это происходит по причинам, не зависящим от них», – сообщил начальник Пограничной службы Финляндии Матти Питканииттю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что погранпереходом «пользуются те, кто имеет на это законное право», а российские пограничники «соблюдают все свои служебные инструкции». По его словам, решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией — это «русофобская позиция», и она не вызывает «ничего, кроме глубокого сожаления». Песков добавил, что Москва не может повлиять на такие действия Финляндии, потому что по финской инициативе между странами нет диалога на высшем уровне.

Пограничная охрана Финляндии тем временем отметила, что из-за непогоды мигрантам будет трудно попытаться пересечь границу незаконно. «Во многих местах снега выпало уже столько, что это затрудняет проникновение в Финляндию через самые глухие леса. А с другой стороны, наши патрули могут теперь активнее использовать снегоходы. Снег еще хорош тем, что на нем легче отследить следы на нашей восточной границе», — пояснил глава пограничной службы.