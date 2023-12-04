Что известно о новом деле против бывшего губернатора Белых Прокурор запросил для экс-главы Кировской области Никиты Белых 12 лет колонии

Гособвинение запросило 12 лет для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых по делу о превышении должностных полномочий. Дело связано с компанией, которая должна была обеспечить жильем кировских жителей, но обанкротилась. Белых уже отбывает 8 лет в исправительной колонии из-за получения взятки в 2016 году. С учетом срока содержания в СИЗО он должен был выйти на свободу в 2024 году. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Прокурор запросил для экс-губернатора Кировской области Белых 12 лет лишения свободы плюс трехлетний запрет занимать должности на государственной службе, сообщила прокуратура региона в Telegram.

«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области <...> ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы <...> с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии », — говорится в сообщении.

В 2018 году бывшего губернатора приговорили к восьми годам колонии по делу о взятках. С учетом срока содержания в СИЗО он должен был освободиться в 2024 году.

В июле 2021-го следствие завело на Белых новое дело. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). По версии Следственного комитета, в 2015 году подозреваемый «обеспечил совершение крупной сделки», а именно заключение договора займа между АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.») и неназванной областной компанией на сумму 320 млн руб. Деньги с процентами должны были быть возвращены до ноября 2016 года. Но Белых «из личной заинтересованности» на рабочих совещаниях поручал тратить средства по финансовым обязательствам разных фирм. В итоге задолженность не погасили, дело дошло до суда, который взыскал с правительства области в пользу «К.Р.И.К.» больше 202 млн рублей.

«Кировская региональная ипотечная корпорация» была создана в 2003 году еще до губернаторства Белых (он занимал этот пост с 2008 года). «К.Р.И.К.» должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках. С 2009 по 2018 год в компании поменялось четыре директора, на троих из них завели уголовные дела. В 2018-м фирма обанкротилась.

В чем суть прошлого дела Белых

Во время губернаторского срока Белых Кировская область набрала долгов больше, чем при обоих его предшественниках вместе взятых. Впервые политика связали с уголовным делом в 2013 году — у него провели обыски в рамках расследования о занижении стоимости акций Уржумского ликеро-водочного завода во время приватизации предприятия. Тогда Белых обвинения не предъявили.

Позже силовики начали оперативную разработку губернатора и поймали его летом 2016-го в московском ресторане при получении взятки. Ее общая сумма составила 400 тыс. евро, две части Белых принял через посредника, а за последней пришел сам.

Деньги, по версии следствия, политик взял за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании — двум основным предприятиям Кировской области. Сам Белых вначале назвал дело «подставой». Он утверждал, что деньги предназначались на восстановление храмов в регионе, а лично он их взял, чтобы средства не разворовали.

Свою вину политик так и не признал. Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также к штрафу на сумму более 48 млн руб. В колонии бывший губернатор стал библиотекарем.