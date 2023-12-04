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Что известно о новом деле против бывшего губернатора Белых

Прокурор запросил для экс-главы Кировской области Никиты Белых 12 лет колонии

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, 2021 год

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, 2021 год

СК РФ
Гособвинение запросило 12 лет для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых по делу о превышении должностных полномочий. Дело связано с компанией, которая должна была обеспечить жильем кировских жителей, но обанкротилась. Белых уже отбывает 8 лет в исправительной колонии из-за получения взятки в 2016 году. С учетом срока содержания в СИЗО он должен был выйти на свободу в 2024 году. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Прокурор запросил для экс-губернатора Кировской области Белых 12 лет лишения свободы плюс трехлетний запрет занимать должности на государственной службе, сообщила прокуратура региона в Telegram.

«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области <...> ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы <...> с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии», — говорится в сообщении.

В 2018 году бывшего губернатора приговорили к восьми годам колонии по делу о взятках. С учетом срока содержания в СИЗО он должен был освободиться в 2024 году.

В июле 2021-го следствие завело на Белых новое дело. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). По версии Следственного комитета, в 2015 году подозреваемый «обеспечил совершение крупной сделки», а именно заключение договора займа между АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.») и неназванной областной компанией на сумму 320 млн руб. Деньги с процентами должны были быть возвращены до ноября 2016 года. Но Белых «из личной заинтересованности» на рабочих совещаниях поручал тратить средства по финансовым обязательствам разных фирм. В итоге задолженность не погасили, дело дошло до суда, который взыскал с правительства области в пользу «К.Р.И.К.» больше 202 млн рублей.

«Кировская региональная ипотечная корпорация» была создана в 2003 году еще до губернаторства Белых (он занимал этот пост с 2008 года). «К.Р.И.К.» должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках. С 2009 по 2018 год в компании поменялось четыре директора, на троих из них завели уголовные дела. В 2018-м фирма обанкротилась.

В чем суть прошлого дела Белых

Во время губернаторского срока Белых Кировская область набрала долгов больше, чем при обоих его предшественниках вместе взятых. Впервые политика связали с уголовным делом в 2013 году — у него провели обыски в рамках расследования о занижении стоимости акций Уржумского ликеро-водочного завода во время приватизации предприятия. Тогда Белых обвинения не предъявили.

Позже силовики начали оперативную разработку губернатора и поймали его летом 2016-го в московском ресторане при получении взятки. Ее общая сумма составила 400 тыс. евро, две части Белых принял через посредника, а за последней пришел сам.

Деньги, по версии следствия, политик взял за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании — двум основным предприятиям Кировской области. Сам Белых вначале назвал дело «подставой». Он утверждал, что деньги предназначались на восстановление храмов в регионе, а лично он их взял, чтобы средства не разворовали.

Свою вину политик так и не признал. Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также к штрафу на сумму более 48 млн руб. В колонии бывший губернатор стал библиотекарем.

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