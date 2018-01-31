Белых стало плохо: экс-губернатор получил восемь лет

В 2013 году собственником Нововятского лыжного комбината и «Кировлеса» стал Юрий Зудхаймер. «В процессе хозяйственной деятельности и внутренних проверок ему стало известно, что компании не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестиционных проектов. Это грозило им расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области и привело бы к невозможности ведения предпринимательской деятельности. Белых обещал Зудхаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты, и фирмы смогут продолжить хозяйственную деятельность, а также общее покровительство», — считает следствие. Впоследствии за это бывший чиновник получил двумя частями взятку в размере €400 тыс. Сам Зудхаймер выступал в суде в качестве свидетеля, при этом вел себя нервно, кричал то на Белых, то на судью.