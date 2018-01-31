Белых стало плохо: экс-губернатор получил восемь лет

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и благодарит всех, кто был с нами эти десять часов. Мы продолжим следить за обжалованием приговора и дальнейшей судьбой Никиты Белых.
Сегодня, по словам адвоката Грохотова, Белых привезли в суд из больницы «Матросской тишины» в сопровождении терапевта и анестезиолога, которые каждые два часа проводили обследование. «Белых не согласен ни с приговором, ни с квалификацией, ни с мерой наказания», — заявил адвокат экс-губернатора. Он добавил, что сторона защиты настаивала на оправдании Белых, и намерена обжаловать приговор.
Генпрокуратура отреагировала на приговор Белых в своем телеграм-канале. Там сообщается, что экс-губернатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решен в установленный законом срок», — отмечается в сообщении ведомства.
Экс-губернатора выводят из зала суда. «Держись, пожалуйста!», — кричат люди из группы поддержки осужденного. «Помнишь, когда мой день рождения?», — спрашивает у него жена. «Шестого», — отвечает Белых. Если речь не о каком-то условном знаке, то это достаточно неожиданный вопрос для такого момента.
И Никита Белых, и его жена Екатерина восприняли приговор стоически, но выражение лица у супруги крайне напряженное.
У стороны защиты есть десять суток на обжалование приговора. Пока этот срок не вышел, Белых будет находиться в СИЗО.
Суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей. Он три года не сможет занимать посты в органах власти после освобождения.
Судья Васюченко сочла смягчающими обстоятельствами, что Белых ранее не был судим, имеет несовершеннолетних детей, награжден рядом грамот и наград, в том числе от президента и премьер-министра. Он внес вклад в химическое разоружение - при нем уничтожили склад химоружия в Кировской области.
Суд пришел к выводу, что в действиях Белых не было состава вымогательства, то есть он брал взятку, но не вымогал. Кроме того, экс-губернатор оправдан по одному из эпизодов получения взятки — от Ларицкого в 2012 году.
«Зудхаймер не настаивал на передаче денежных средств, а Белых не отказывался от их получения», — говорит судья Васюченко. Она считает, что это опровергает слова экс-губернатора о провокации взятки. Белых тем временем дрогнувшим голосом просит перерыв, но приговор продолжают зачитывать.
Судья говорит, что данные расшифровки телефонных переговоров опровергают доводы Белых о том, что тот не договаривался с Зудхаймером о взятках. А сам Белых тем временем опять говорит о плохом самочувствии. Васюченко продолжает читать приговор.
«Своими нормативным актами Белых создал условия для недобросовестной конкуренции и необоснованного получения преимуществ компаниями «Лесхоз» и НЛК («Нововятский лыжный комбинат»)», — сообщается в приговоре.
«Суд оценивает критически слова Белых о том, что он не брал денег у Зудхаймера, это опровергается показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности, аудио- и видеоматериалами», — зачитывает Васюченко приговор.
«На конец 2014 года, несмотря на ряд нарушений, правительство Кировской области продолжало предоставлять льготы этой компании («Лесхозу»)», — сказала судья.
«До сведения губернатора доводилось о нарушении «Лесхозом» своих обязательств, при этом суд понимает, что повлиять на предприятие в сложившихся условиях мог только он», — сказала судья. Она также отметила, что ряд нарушений в работе Лесхоза был установлен арбитражными судами.
«Несмотря на наличие оснований для исключения «Лесхоза» из приоритетных инвестпроектов и расторжения с ним договоров, действия и бездействия Белых привели к тому, что предприятие продолжало функционировать с нарушением закона», — читает свое решение судья.
Васюченко говорит, что «Лесхоз» не доплатил налогов на сумму более 50 млн рублей. Это было препятствием для участия организации в приоритетных инвестпроектах.
Далее она перечисляет ряд нарушений в деятельности «Лесхоза» и в ходе инвестпроекта с его участием. В частности, на ряд участков аренды леса были вовсе не заключены соответствующие договора.
Показания Белых о его невиновности суд расценивает скептически, как линию защиты. Васюченко уверена, что аудио и видеозаписи, показания ряда свидетелей полностью опровергают слова Белых.
«Суд пришел к выводу, что следствие собрало достаточно доказательств для установления виновности Белых», — сказала Васюченко.
Перерыв закончился, заседание продолжается.
Хотя в зал позвали операторов, так что, возможно, меру пресечения огласят очень скоро.
Объявлен последний на сегодня перерыв – 15 минут. Потом судья пообещала зачитать мотивировочную часть, то есть какие доказательства она принимает во внимание.
При этом брат Белых, Александр, ранее рассказывал, что Щерчков много пьет и ездит на дорогом автомобиле. В свою очередь, Щерчков заявлял, что дорогой автомобиль ему обеспечила солидная компенсация при увольнении с предыдущего места работы.
На вопрос следователя, какое содействие оказывалось «Лесхозу», Щерчков ответил, что «все договоры на аренду земли заключались в кратчайшие сроки, все прочие вопросы решались крайне оперативно».
«При этом судебные показания Щерчкова различаются с теми, которые он дал на следствии. Сам он объяснил это тем, что не был уверен в том, что Белых не вернется на пост губернатора и не уволит его, Щерчкова», — сказала судья Васюченко.
Васюченко приступила к зачитыванию показаний Щерчкова. Он рассказал, что Сысолятин передавал ему пакет от Ларицкого, но что там, он не знал. В дальнейшем, по словам Щерчкова, он неоднократно звонил Ларицкому и передавал тому просьбу Белых «отблагодарить» губернатора.
Судья зачитывает слова Зудхаймера, которые занесены в оперативную справку ФСБ. Он якобы беседовал с главой 6 управления Иваном Ткачевым, и Зудхаймер пожаловался, что Белых вымогает «200 тысяч евро кэшем». «Ты хочешь сказать, что Белых их возьмет?», — спросил Ткачев. «С руками оторвал», — ответил предприниматель.
Ряд свидетелей описывают Белых как аскета, который никогда не любил статусных вещей.
Еще один свидетель — руководитель Пермской кондитерской фабрики Борис Швайцер — рассказал, что Белых работоспособный и инициативный руководитель, но имел много проблем со здоровьем.
Судья переходит к свидетельским показаниям бизнесмена Алексея Пыхтеева. Читает сверхбыстро. Там говорится, что предприниматель был на дне рождения Белых, где губернатор попросил €200 тыс. для военно-исторического общества. Часть денег Пыхтеев передал лично, а часть перечислил на счет. Вспомнил об этом бизнесмен только после задержания Белых.
Зачитываются показания нынешней жены Белых Екатерины, которая также проходит по делу свидетелем. Она рассказывала о том, как они хотели вместе отдохнуть, и добавила, что Белых собирался построить храм.
Заседание возобновилось, судья продолжила читать приговор. Из материалов ясно, что фасады исторических зданий требовали ремонта на общую сумму порядка 10 млн рублей.
В перерыве жена Белых заплакала. «Никита Юрьевич три раза просил перерыв, а судья не давала. А ему капельницу по часам надо делать», — почему-то назвала она мужа по имени отчеству.
Никита Белых почувствовал себя плохо. Оглашение приговора, напомним, длится уже шесть с половиной часов. Объявлен 15-минутный перерыв. Экс-губернатор вышел из зала суда, опираясь на трость.
Судья перечисляет письменные доказательства: опись выемки в офисе Белых, письма заместителя руководителя министерства лесного хозяйства, документы о задолженности «Лесхоза» по налогам. Содержание документов она не зачитывает.
Васюченко стала перечислять документы: приказ о назначении Белых губернатором, постановления правительства и прочее. Развязка, кажется, близка.
Белых тем временем впервые после последнего перерыва присел на скамейку.
Зачитывается расшифровка аудиозаписи беседы Белых и Зудхаймера. Там сказано, что сам Зудхаймер привезти деньги не сможет, а это сделает его племянник Эрик. Встреча Катанкиной и Эрика Зудхаймера прошла в кафе и была зафиксирована видеозаписью: видно, как племянник бизнесмена передает что-то в конверте девушке.
Судья также зачитывает протокол осмотра почтовой переписки с Белых, где обсуждается организация встречи с Зудхаймером. Губернатор поднимает проблему налоговой, говорит, что может помочь с ней. «Помнится, вы мне помогали на избирательную компанию», — пишет Белых. «Вас опять выбирают?», — спросил Зудхаймер. «Нет, это в Думу местную. Тут у нас живут от выборов до выборов», — отвечает губернатор. «Я в этом ничего не понимаю. Вы мне скажите, сколько надо», — реагирует бизнесмен. На что получает ответ: €200 тыс., причем наличными, поскольку Зудхаймер не резидент РФ.
Жена Белых Екатерина, одетая в черное платье, находится в зале, где оглашают приговор ее мужу. Никита Белых и Екатерина Рейферт поженились 14 ноября 2017 года в СИЗО, где содержится экс-губернатор. Жених и невеста неоднократно заявляли о том, что им мешают это сделать и каждый раз приходилось переносить сроки — хотя впервые о своем намерении жениться экс-губернатор заявил еще летом 2016 года. У Никиты Белых трое детей от предыдущего брака.
Васюченко перечисляет прочие доказательства: переписку с Якубуком, аудиозаписи разговоров (в том числе и та, где Зудхаймер произносит «извини, что мелкими»), расшифровка сообщений (одна из смс гласит: «Как заберу, в сейфе похороню»), протоколы осмотра предметов и места происшествия. С места происшествия были изъяты €150 тыс.
Теперь судья зачитывает показания следователя Александра Лаврова, который говорил, что несовпадения в номерах купюр, изъятых у Белых, появились из-за технической ошибки.
Судья Васюченко тем временем перешла на темп скороговорки. Из ее пулеметной речи ясно, что она оглашает показания одного из свидетелей, судя по всему, сотрудника кировской налоговой службы.
Ларицкий рассказал также, что был на одном приеме с Белых, где рассказал о своем инвестпроекте в область. У них сложились дружеские отношения. Ларицкий даже был на дне рождения губернатора.
«Помощь «Лесхозу» после получения денег Щерчковым продолжила отказываться. Я был в курсе, что он близок к Белых и фактически представляет его интерес»ы», — сказано в показаниях Ларицкого.
Что интересно, Ларицкий давал показания как свидетел, хотя давал, по сути, взятки, в чем и признался. Ларицкий, по его словам, обратился, в правоохранительные органы после того, как узнал из СМИ о задержании Белых. «В бизнес-кругах не принято говорить взятка, используются более мягкие слова – благодарность», — сказал Ларицкий.
Судья Васюченко перешла к показаниям одного из главных свидетелей: Альберта Ларицкого. Он пояснил, что в 2009-2010 годах познакомился с Щерчковым, который в итоге стал посредником при передаче €200 тыс. Белых. По словам Ларицкого, после передачи этой суммы, которую он привез из Швейцарии через Белоруссию, отношения с губернатором улучшились. «Лесхоз» после этого получил ряд участков «Кировлеса», на базе которого и был создан. Потом Ларицкий неоднократно передавал деньги Белых через Щерчкова и Сысолятина. Деньги передавались за приоритетные инвестпроекты, за земельные участки.
Свидетель Алексей Кузнецов, замглавы правительства Кировской области, отметил, что Ларицкий и Белых состояли в близких отношениях, а Зудхаймер был один или два раза на приеме у губернатора.
Другие ранее допрошенные сотрудники администрации Кировской области, как один, хвалят Белых как руководителя.
Галицких отметил, что через военно-историческое общество Белых отремонтировал много памятников и провел исследовательскую работу по поиску погибших жителей Вятки во время Великой Отечественной войны. Свидетель подчеркнул, что у этого общества был только рублевый счет.
Сотрудник администрации Кировской области, бывший заместитель губернатора Александр Галицких пояснил, что Белых был очень работоспособным руководителем, который много сделал для области. «Он выслушивал все предложения со вниманием, к нему можно было обратиться с любой инициативой. Это был лучший губернатор для Кировской области», — сказал свидетель.
Теперь судья зачитывает показания сотрудника службы безопасности «Лотте плаза», где был задержан Белых, Вячеслава Яранцева. «Следователь вел протокол задержания, сотрудник снимал все на камеру», - сказал он. По словам свидетеля, в одном из пакетов, изъятых у Белых, были купюры по €100. «Руки у Белых светились», — припомнил свидетель. Похожее свечение было и на купюрах.
Оглашаются показания старшего научного сотрудника Института криминалистики ФСБ Сергея Будынского, который обрабатывал купюры (около 140 тыс. рублей) специальной тушью. Он присутствовал при осмотре пакета с деньгами и снимал смывы с рук Белых. Он сказал, что по характеру следов ясно, что Белых брался за края того пакета, где были деньги. «Белых вел себя при задержании спокойно, никаких вопросов не задавал», — доабвил свидетель.
Лебедев также рассказал об отсутствии задолженностей по налогам у «Лесхоза» на момент допроса свидетеля. Кроме того, по словам Лебедева, было серьезное сокращение персонала «Лесхоза» в связи с поставкой туда нового оборудования.
Заседание возобновилось. Судья зачитывает показания еще одного свидетеля: замначальника отдела Минэкономразвития Кировской области Дмитрия Лебедева. Он рассказывал о тяжелом состоянии Белых из-за диабета и о том, что губернатор периодически не мог выполнять свои обязанности по этой причине.
В ходе дачи свидетельских показаний бывший пресс-секретарь губернатора Веснин утверждал, что Белых тратил до 30 тыс. рублей в день на «девочек». Но подчеркнул, что сам этого не видел, а «почерпнул это в интернете».
«Пока судья лишь перечислила показания свидетелей, но не дала им оценку. Я хочу услышать приговор до конца, тогда решим, будем ли мы его обжаловать», — сообщил «Газете.Ru» адвокат Белых Андрей Грохотов.
Судья объявила перерыв на десять минут. Белых вышел из зала суда в сопровождении молодого человека, держащего большую аптечку, и конвоя.
Зачитываются показания Татьяны Катанкиной, сотрудницы представительства Кировской области в Москве. Она подтвердила, что встречалась в «Кофемании» с Эриком Зудхаймером, родственником предпринимателя Юрия Зудхаймера. Тот передал ей пакет коричневого цвета для Белых, содержимым она не интересовалась.
Тем временем судья зачитывает показания свидетеля Игоря Фролова, личного водителя Белых. Он отвозил губернатора в «Лотте плаза» в Москве, там Белых и задержали. Фролов постоянно передавал конверты и папки для начальника, содержимым не интересовался. Он также упомянул, что Белых рассылал от имени военно-исторического общества, в котором состоял, письма предпринимателям о благотворительных вкладах средств в Киров, в частности, на ремонт памятников.
Последних упомянутых свидетелей допрашивали в суде 27 декабря 2017 года. Прямо на слушании Никите Белых стало плохо. Как рассказывала жена обвиняемого Екатерина Белых, у него появилась боль в спине, и он попросил сделать перерыв, чтобы прилечь. Суд ему в этом отказал. В итоге Белых пришлось вызывать «скорую», у него диагностировала угроза инсульта.
Мамедов отметил, что в 2014 году ситуация с инвестпроектом с участием «Лесхоза» была критической, компания срывала и затягивала сроки. В результате, по словам свидетеля, было получено предписание прокуратуры, где говорилось о прекращении участия «Лесхоза» в инвестпроектах области, но Белых на многочисленных совещаниях продолжил отстаивать интересы «Лесхоза».
Теперь судья зачитывает показания свидетеля Андрея Мамедова, который занимал пост в департаменте промышленности Кировской области. Он упомянул об инвестиционном проекте с участием «Нововятского лыжного комбината», и выразил удивление тем, что его согласовали так быстро. Он также упомянул о ряде проблем этого комбината. По словам Мамедова, Белых лично давал указания допустить это предприятие к участию в инвестпроектах и принимал решения в его интересах.
Сотрудник прокуратуры также перечислял выявленные надзорным ведомством нарушения в «Лесхозе»: «Не закупалась техника, оборудование, не оформлялись природоохранные документы при заготовке лесов».
«Свои требования прокуратура неоднократно подтверждала, но долгое время правительство Кировской области ничего не делало. Только в декабре 2014 года Белых, в свою очередь, направил предписание в «Лесхоз» с требованием устранить нарушения. Но, как я понял, в итоге они устранены не были», — говорил Москаль.
Оглашают показания свидетеля Владимира Москаля, сотрудника прокуратуры Кировской области. Он сказал о выявленных нарушениях в УК «Лесхоз» в 2014 году и о том, что направил Белых предписание об их устранении. Но Белых этого не сделал.
Далее судья переходит к показаниям бывшего директора «Нововятского лыжного комбината» Владимира Сысолятина. Он сообщал, что заместитель Белых Сергей Щерчков выступил посредником при передаче взятки от Ларицкого губернатору. Свидетель сказал, что Щерчков передал Белых от Ларицкого €200 тыс. в пакете с надписью «Hermes». Сам Щерчков, по словам Сысолятина, сказал, что «это котлета для Белых». Интересно, что и в деле Белых, как и в деле Улюкаева, фигурирует и вино, и мясные изделия.
Ужин при свечах и свидетелях. Секретарь Белых сказала, что видела, как Ларицкий передал губернатору пакет с деньгами. Со слов Ларицкого, которые цитируются в показаниях Кудрявцевой, это была «благодарность, благотворительность».
Кудрявцева также подтвердила, что Ларицкий неоднократно обращался к Белых для решения ряда проблем с «Лесхозом», в том числе и земельных.
Теперь Васюченко зачитывает показания свидетеля Надежды Кудрявцевой, сотрудницы секретариата Белых. Ей было известно о поездке экс-губернатора в Латвию, однако зачем он туда ездил, она не знает. Не знала она и о том, кто такой Зудхаймер.
В быстром темпе судья переходит к свидетельским показаниям Дмитрия Рыжкова — экс-главы «Лесхоза». Он якобы слышал о том, как Белых с Зудхаймером договаривались о встрече.
Судья пересказала показания бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Равиля Ахмадуллина и бывшего пресс-секретаря Белых Бориса Веснина. Веснин рассказал, что его начальник несколько раз просил передавать кому-нибудь деньги в конвертах.
Никита Белых тоже, видимо, устал слушать оглашение 200-страничного приговора и решил все же сесть на скамейку.
Судья зачитывает показания очередного свидетеля – Андрея Якубука, бизнес-партнера Зудхаймера. Он утверждал, что Зудхаймер просил его выступить посредником, но Якубук отказался. Также Зудхаймер обсуждал с бизнес-партнером проблемы «Лесхоза» и ситуацию с Белых. Судья Васюченко явно устала читать и начала оглашать приговор быстрее.
Перерыв, наконец, окончен, заседание продолжается.
Перерыв, мягко говоря, затягивается. Журналистов вывели из зала и не пускают обратно.
Забыли упомянуть, что во время оглашения приговора Белых закатал рукава водолазки, на руке стал виден катетер от капельницы.
Судья объявила перерыв на десять минут.
Однако Васюченко зачитала и другие показания Цуканова, которые тот дал на стадии следствия. Там было сказано, что Цуканов встречался с Белых по просьбе Зудхаймера. Бизнесмен попросил Цуканова записать разговор на диктофон, что и было сделано. Диктофон Цуканов потом, правда, утратил.
Судья зачитала показания Цуканова, однако из них не ясно, как они подтверждают вину экс-губернатора. Глава «Нововятского лыжного комбината» сказал, что ничего не знает об обстоятельствах встречи Зудхаймера и Белых, а также о передаче последнему денег. Цуканов лишь упомянул о проблемах «Лесхоза» с налоговой службой и о том, что он лично рассчитывал, что Белых поможет их решить.
«Зудхаймер отметил в показаниях, что Белых обещал решать его проблемы с налоговой службой и прочие вопросы», — сказано в решении суда. Васюченко утверждает также, что вина Белых подтверждается показаниями Цуканова.
После этого в ФСБ начали готовить операцию: бизнесмену дали сверток с деньгами, сверху поместили бутылку вина, деньги завернули в целлофановый пакет, обработанный спецраствором. «На встрече Белых сначала увидел вино, потом потрогал деньги», — сказал Зудхаймер. По его словам, он предоставил ФСБ свои деньги для операции, но ему сказали «у нас свои».
Свидетель, показания которого читает судья, утверждает, что после получения €50 тыс. в одном из траншей Белых пришел в негодование, потому что сумма была слишком маленькой. После чего Зудхаймер испугался и обратился в ФСБ. Там ему поверили лишь после того, как он предоставил аудиозаписи разговоров с экс-губернатором.
Белых требовал у Зудхаймера деньги исключительно наличными, говорил владелец «Лесхоза», хотя в Швейцарии, когда тот их снимал, к нему возникли вопросы, зачем бизнесмену столько «кэша».
По словам Зудхаймера, с момента первой передачи денег тот записывал все встречи с Белых на диктофон.
В приговоре говорится, что Зудхаймер продал свою недвижимость в Казахстане, чтобы собрать первый транш.
Судья продолжает зачитывать показания Зудхаймера: «Я понял, что ситуация зашла в тупик, единственный человек, который может решить все проблемы — это Белых. Он сказал, что есть «такса» в €200 тыс., ее надо платить, ее платил и предыдущий хозяин («Лесхоза») Ларицкий».
«Со стороны Белых начались какие-то намеки... Требования устроить на работу 2500 человек на предприятие, а у него такой возможности предоставить работу этим людям не было», — сказано в приговоре.
В материалах дела сказано, что вскоре Зудхаймер выяснил, что у «Лесхоза» есть ряд проблем с оборудованием и арендой. В момент приобретения компании Зудхаймер об этом якобы не знал.
«Виновность подсудимого подтверждает совокупность собранных по делу доказательств. Зудхаймер заявил в своих показаниях, что давно знаком с предыдущим хозяином «Лесхоза» Ларицким, давал тому деньги для решения проблем компании и после того, как тот вышел из руководства компании. По словам Зудхаймера, с Белых он познакомился в 2013 году на официальном приеме и они договорились о сотрудничестве», — читает судья приговор.
Также экс-губернатор подчеркнул, что не решал проблем «Лесхоза» и не обещал это делать.
Опять загадочная сумка с вином. «Белых говорил, что думал, что Зудхаймер на встрече передает ему не наличные, а сверток с вином и поздравляет с днем рождения», — продолжает судья.
«Белых заявил, что понял, что задержали именно его, когда у него отобрали мобильный телефон в СК РФ. Он считает, что его право на защиту было нарушено, так как ему не дали позвонить его адвокату», — сказано в приговоре.
«Белых заявил, что думал в момент задержания, что операция проходит против Зудхаймера, так как тот неоднократно опасался ареста в РФ и часто проводил время за границей», — говорит Васюченко. По ее словам, политик не отрицал, что проговаривал с Зудхаймером получение денег, но в качестве благотворительности, на ремонт памятников и фонтанов Кирова.
Далее судья подробно передает позицию экс-губернатора. «Слелствие исказило позицию Белых, представив интересы области за его личные интересы в материалах дела», — описывает Васюченко линию защиты политика.
Напомним, что в ходе судебного процесса состояние здоровья Белых резко ухудшилось. Сказались последствия сахарного диабета, которым политик страдает, также начались проблемы с сердцем, давлением и с ногами. Из-за этого несколько заседаний прошли не в суде, а в СИЗО «Матросская тишина», где содержится бывший глава Кировской области.
«Сам Белых свою вину не признал, заявил, что имела место провокация взятки», — сказала Васюченко. «Никита Юрьевич, вы можете сесть», — неожиданно проявила она участие. Белых остался стоять.
«Второго июля 2016 года Белых встретился в кафе на Новом Арбате с еще одним посредником, от которого получил еще €50 тыс., а следующая встреча произошла между Белых и Зудхаймером, на которой губернатор был задержан», — читает судья.
Белых и Зудхаймер, по версии следствия, условились о том, что посредником в переговорах выступит Руслан Цуканов – гендиректор Нововятского лыжного комбината. После этого Цуканов встретился с Белых в его кабинете в Кирове, рассказал о проблемах «Лесхоза». Белых обещал дать распоряжения в пользу этой компании, в том числе и те, что помогут избежать проблем с налогами и получить доступ к различным инвестиционным проектам.
«24 апреля 2016 года Белых встретился с Зудхаймером в аэропорту Риги и потребовал от него еще €200 тыс. Последний дал предварительное согласие», — читает свое решение судья. По ее словам, обсуждение этого транша они продолжили в Москве в кофейне.
Судья отметила, что прокуратура уличила «Лесхоз» в период с 2014 по 2015 год в ряде нарушений, на основании чего организация могла потерять право на аренду участков. Однако Белых долгое время делал все, чтобы уклониться от исполнения предписания прокуратуры о расторжении соответствующих договоров аренды.
Далее Васюченко описывает встречу Зудхаймера и Белых, где последний вымогал €200 тыс., обещая помочь избежать проверок. Деньги тогда еще глава Кировской области, по словам судьи, хотел использовать на избирательную кампанию. Как сказано в приговоре судьи, 5 мая 2014 года Белых эти деньги получил. Взамен «Лесхозу» простили нарушения договора на аренду земельных участков и допустили компанию на льготных основаниях к инвестиционным проектам области.
«Таким образом, губернатор Белых по должности мог обладать возможностью осуществлять покровительство в отношении УК «Лесхоз» (предприятие, также известное как «Кировлес» — «Газета.Ru»), у представителя которой он и взял взятку», — читает судья. Васюченко добавила, что экс-губернатор «мог обладать возможностью помогать избегать негативных последствий проверок и иных проблем, связанных с нарушением Лесхозом своих обязательств». Само предприятие, по словам судьи, имело достаточно нарушений в сфере налогообложения, ассортимента и объема выпуска продукции, и срывало сроки ее поставок.
Сейчас судья подробно читает нормативные акты, посвященные инвестиционным проектам. Напомним, Белых пытался доказать, что не брал взятки, а привлекал инвестиции в Кировскую область.
С первых строк зачитываемого приговора стало ясно: Белых признан виновным в получении взятки. Сам экс-губернатор на этих словах почти не изменился в лице.
Тем временем Никита Белых доставлен в зал суда. Он в темных джинсах и водолазке. Вид у него крайне серьезный. Экс-губернатор опирается на трость. Его сопровождает усиленный конвой, это четверо вооруженных мужчин и девушка-кинолог с овчаркой. В зал зашли стороны защиты, обвинения и судья. Заседание началось.
Старший брат Никиты Белых, Александр, выбрал карьеру в силовых ведомствах. В 1993 году он устроился работать в прокуратуру и в 2009 году стал прокурором своего родного Пермского края. А в 2015 году Белых-старший занял пост начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. Однако через три дня после задержания брата Александр уволился из Генпрокуратуры по собственному желанию.
Никита Белых считался губернатором, который пришел на этот пост не по чьей-либо протекции, а, напротив, после продолжительного участия в оппозиционных партиях и движениях. Так, с 2005 по 2008 годы Белых был лидером партии «Союз правых сил», неоднократно участвовал в шествиях оппозиции в Москве под условным названием «Марш Несогласных». Его, как и многих других участников данного мероприятия, задерживала полиция. Белых также принимал участие в создании общественного движения «Солидарность», куда, кроме него, входили такие известные деятели как Илья Яшин, ныне покойный Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир Буковский. Губернатором Белых стал в 2008 году, на этот пост его выдвинул Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом РФ.
Оглашение приговора, как и всегда по резонансным делам, начнется с задержкой. Ожидается, что решение судья Васюченко будет читать более 5 часов.
Непростое решение по делу Белых предстоит принять судье Татьяне Васюченко. Она неоднократно выносила приговоры по резонансным делам. В 2009 году Васюченко признала предпринимателя мужа правозащитницы Ольги Романовой Алексея Козлова виновным в мошенничестве и в покушении на легализацию денежных средств, приговорив его к восьми годам лишения свободы. А летом 2014 года судья признала виновной в мошенничестве экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгению Васильеву, и приговорила ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура тогда запросила для Васильевой условный срок.
Задержание Белых и оперативное сопровождение его дела вели сотрудники ФСБ под руководством главы 6-го управления этой структуры Ивана Ткачева и генерала Олега Феоктистова. Эти же люди курировали операцию по задержанию экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
В 2013 году собственником Нововятского лыжного комбината и «Кировлеса» стал Юрий Зудхаймер. «В процессе хозяйственной деятельности и внутренних проверок ему стало известно, что компании не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестиционных проектов. Это грозило им расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области и привело бы к невозможности ведения предпринимательской деятельности. Белых обещал Зудхаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты, и фирмы смогут продолжить хозяйственную деятельность, а также общее покровительство», — считает следствие. Впоследствии за это бывший чиновник получил двумя частями взятку в размере €400 тыс. Сам Зудхаймер выступал в суде в качестве свидетеля, при этом вел себя нервно, кричал то на Белых, то на судью.
Немного предыстории. По версии следствия, первую взятку в размере €200 тыс. обвиняемый получил в период с 2011 по 2012 год от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». За денежное вознаграждение Белых якобы способствовал согласованию заявок указанных компаний на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных и последующему предоставлению в аренду на льготных условиях лесных участков.
Ранее сторона обвинения попросила о наказании в виде 10 лет колонии, штрафа на сумму 100 млн рублей, а также лишения права занимать должности на государственной службе и в органах муниципальной власти сроком на восемь лет. В обвинительном заключении прокурор сослалась на разъяснения ФСБ, которые свидетельствуют об умысле в присвоении Белых взяток. Сам политик свою вину категорически не признает, а адвокаты потребовали полностью оправдать их подзащитного.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Пресненский районный суд оглашает приговор экс-главе Кировской области Никите Белых. Ему вменяют два эпизода получения взяток на общую сумму €600 тыс., которые экс-губернатор, по версии следствия, получал за покровительство бизнесменам.