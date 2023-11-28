«Его не привезли на очную ставку»: экс-бойфренд Волочковой покончил с собой в СИЗО Mash: экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов покончил с собой в СИЗО

Telegram-каналы сообщили, что экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в СИЗО. Он находился под арестом из-за обвинений в избиении супруги Анастасии Кондрачук. При этом адвокат мужчины заявил, что его подзащитный жив и готовится к очной ставке с женой. Сама Кондрачук сообщила, что на очную ставку Кузнецова так и не привезли, а в СИЗО ей сообщили, что Кузнецов все-таки погиб, но не выдали никаких документов. Волочкова заявила, что «в шоке» от произошедшего и считает, что Кузнецова «довели».

Telegram-каналы Mash и Baza сообщили, что бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, которого обвиняют в избиении супруги Анастасии Кондрачук, нашли мертвым в одной из камер следственного изолятора Матросская тишина в Москве.

По данным источников каналов, сокамерник мужчины обнаружил его тело 28 ноября около 13.00 мск, следователи уже осмотрели место происшествия. Как пишут Mash и Baza, он покончил с собой. Сегодня в 16:00 должна была состояться очная ставка Кузнецова с женой Анастасией. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Кузнецов взял простыню и зашел в туалет, откуда уже не вышел.

Адвокат Кузнецова Александр Бенхин заявил Mash, что информация не соответствует действительности:

«Мы разговаривали с его женой три минуты назад, она только что говорила с его следователем, он [Сергей Кузнецов] жив-здоров, готовится к очной ставке».

Супруга Кузнецова Анастасия Кондрачук в разговоре с Telegram-каналом «112» назвала сообщения о смерти мужа фейком. Женщина заявила, что едет на очную ставку с супругом.

Впоследствии Mash сообщил, что на очную ставку Кузнецова не привезли из-за его смерти. Супруга мужчины заявила каналу, что она напишет заявление на тех, кто сообщил ей о гибели мужа.

«Его не привезли на очную ставку, потому что им [полиции] сказали [в СИЗО], что это [самоубийство] случилось. Никакой официальной бумаги у меня нет», — сказала Кондрачук.

По данным «112», Кондрачук простила мужа и ждала его возвращения домой. Однако отец женщины был против, он даже запрещал ей приходить на судебные заседания, что повлияло на решение суда заключить Кузнецова под стражу.

Волочкова в шоке

Анастасия Волочкова прокомментировала сообщения о смерти экс-возлюбленного в разговоре с Telegram-каналом Shot:

«Это ужас какой-то. Я в шоке, такой позитивный человек. Я знаю, что он любил свою жену».

Балерина добавила, что ее с Кузнецовым связывало только путешествие на Мальдивы, в которое они отправились два года назад. По ее словам, они познакомились незадолго до Нового года и сразу улетели на острова. Артистка рассказала, что тогда завершила отношения с предыдущим возлюбленным, а поездка была уже оплачена, поэтому она пригласила Кузнецова, чтобы не ехать одной.

«Все было очень классно, позитивно. Он меня вообще оберегал, как к хрустальной вазе относился ко мне. 18 дней провели на Мальдивах. А потом мы договорились, что расстаемся и остаемся друзьями», — добавила балерина.

Волочкова не ответила, пойдет ли она на похороны. Она уточнила, что последний раз общалась с Кузнецовым в мае. Они познакомились на программе «Давай поженимся» в 2021 году.

В комментарии МК Волочкова предположила, что до самоубийства Кузнецова «довели».

«Я не знаю, что должны были сделать другие женщины, чтобы он относился к ним так же, как ко мне. Я создала такой эталон женщины, что по сравнению со мной все остальные — кошелки. Если вот так произошло, значит, должно было что-то там с ним случиться. Его довели», — считает балерина.

Как Кузнецов оказался в СИЗО

В конце 2022 года 46-летний Кузнецов женился на 27-летней Кондрачук, которая работает тарологом. По данным Shot, в мае 2023 года мужчина набросился на свою жену в квартире в Бауманском районе Москвы, несколько раз ударил ее по голове и телу, после чего ушел. Услышав крики, соседи вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

Кондрачук понадобилась экстренная госпитализация, какое-то время она провела в коме. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение, множественные ушибы.

Кузнецова задержали, на допросе он заявил, что избил жену из-за измены. Во время суда он добавил, что не пытался скрыться с места преступления, а сам привез жену в больницу и провел там с ней два дня. Он просил суд «не рушить семью» и дать им с Анастасией «еще один шанс».

«Мешал нам ее бывший, постоянно лез. Он находил ее через соцсети. И потом была ссора, мне было плохо, я ходить не мог. А в этот последний день она показала переписку с ним... Я ей: «Как ты могла?!» И все — дальше я не помню», — цитирует Кузнецова Shot.

Судья несколько раз продлевал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, несмотря на то, что жена просила выпустить мужа из СИЗО.

Волочкова рассказала StarHit, что уже женатый Кузнецов хотел возобновить с ней отношения.

«Через несколько дней он позвонил мне, когда я была уже на Мальдивах. Сказал, что принял решение развестись. Оказывается, Настя, его жена, была моей подписчицей, увидела, что он встречался когда-то со мной. Стала скандалить, мол, почему он не удаляет фото со мной и вообще почему все это было», — сказала балерина.

В беседе с Super Волочкова сообщила, что не видела Кузнецова в агрессивном состоянии:

«Он был настолько позитивный! Когда мы были на Мальдивах, мы не пили ни одного грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом. Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке».