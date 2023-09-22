Банщик, Джим Керри и жадный Олег. 14 ухажеров Анастасии Волочковой

Бывшего бойфренда Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана арестовали и отправили в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве. По данным SHOT, он обманул около 60 человек в общей сумме на 100 млн рублей. В мае был арестован другой экс-бойфренд балерины — избивший жену банщик Сергей Кузнецов. О том, с кем еще встречалась Волочкова и что происходило в ее отношениях, рассказывает «Газета.Ru».

Бизнесмен Дмитрий Дюран

close 100% volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2022 году Волочкова показала в соцсетях нового бойфренда — бизнесмена Дмитрия, который занимается изготовлением десертов без сахара. Он привез сладости для детей-участников благотворительного спектакля Волочковой и произвел на нее хорошее впечатление. Балерина пригласила мужчину в гости — и он пришел в образе Деда Мороза с подарками. В комментарии сайту Teleprogramma.Pro артистка признавалась, что «влюбилась в Деда Мороза».

«Знаете, мой Дмитрий очень похож на Николая Второго, который изображен на фреске в гостиной моего дома, можете сами посмотреть на фото. Удивительное сходство! Наверное, это знак судьбы», — говорила Волочкова.

Затем пара объявила о свадьбе, но оказалось, что Волочкова только придумала этот громкий инфоповод. Как развивались их отношения далее — неизвестно. Комментируя в соцсетях информацию об аресте Дюрана по подозрению в крупном мошенничестве, Волочкова назвала его «добрым и светлым человеком», встав на сторону мужчины.

Артист балета Фарух Рузиматов

close 100% Фарух Рузиматов Агентство «Москва»

Первой любовью Волочковой стал известный артист балета, народный артист России Фарух Рузиматов. В эфире программы «Судьба человека» на НТВ танцовщица рассказывала, что они безумно любили друг друга, но ее мама была против этих отношений.

«Мама утверждала, что сначала я должна была сделать карьеру, стать самодостаточным человеком. Но мне хотелось любви», — делилась Волочкова.

По словам танцовщицы, в знак протеста мать уходила из дома. Эта манипуляция вызывала у юной Волочковой страх: казалось, что с родительницей могло случиться что-то плохое. Постепенно роман сошел на нет, и артисты решили остаться друзьями.

Английский лорд Энтони Керман

close 100% Энтони Керман и Анастасия Волочкова Getty Images

Во время гастролей в Лондоне Волочкова влюбилась в английского лорда и адвоката Энтони Кермана, клиентами которого были король Иордании и певец Стинг. О знакомстве с ним Волочкова рассказала в автобиографии «Плата за успех».

«Он пригласил на ужин, и не только меня, но и мою маму, — написала балерина. — Благодаря Энтони я познакомилась со многими известными людьми, представителями английской элиты, включая принца Майкла Кентского и Вивьен Вествуд».

Несмотря на чувства к Керману, она отклонила его предложение о замужестве из-за 30-летней разницы в возрасте.

Бизнесмен Сулейман Керимов

close 100% Сулейман Керимов Илья Питалев/РИА Новости

Согласно данным kp.ru, на момент знакомства с предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым танцовщица была в отношениях с бизнесменом по имени Ахмед, фотографий которого нет в публичном доступе. Но перед ухаживаниями Керимова Волочкова устоять не смогла. Новый избранник подарил возлюбленной квартиру в Москве на Петровке и апартаменты в Санкт-Петербурге с дорогим ремонтом. По словам Волочковой, Керимов расселил коммунальную квартиру в центре Петербурга, чтобы она открыла там свою студию.

«Сулейман квартирой не ограничился, он знал, что я занимаюсь с детьми и что мне хочется создать в Питере свою собственную школу-студию. И он подарил мне 200 квадратных метров в Питере, в самом центре, напротив Мариинского театра!» — делилась артистка.

Их отношения продлились три года — по словам Волочковой, причиной расставания стала ревность возлюбленного. Танцовщица также намекала, что после разрыва Керимов якобы добился ее увольнения из Большого театра.

Актер Джим Керри

close 100% Джим Керри Global Look Press

В рядах ухажеров Волочковой числился и голливудский актер Джим Керри. Танцовщица рассказывала, что в 2001 году ради спектакля с ее участием он прилетел в Москву на частном самолете и признался ей в любви.

«Но я была несвободна. А Джим… Он мне просто сказал: «Я влюбился в тебя с первого взгляда, но не понимаю, что из этого может выйти, ведь ты русская балерина, а я голливудская звезда. Мы принадлежим разным континентам. Я не оставлю свою профессию, а ты не покинешь никогда свой балет», — вспоминала Волочкова.

Танцовщица также подчеркивала, что они решили остаться с Керри друзьями. По словам Волочковой, актер не забывал ее и часто звонил.

Бизнесмен Игорь Вдовин

close 100% Балерина Анастасия Волочкова с супругом Игорем Вдовиным, 2008 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На момент знакомства с Волочковой предприниматель Игорь Вдовин был женатым многодетным отцом. Позже балерина признавалась, что свадьба, которую они сыграли, была фиктивной — «для прессы». За четыре года брака они часто выходили вместе в свет и выглядели счастливой семьей. 23 сентября 2005 года у супругов родилась дочь Ариадна. По словам балерины, Вдовин занял у нее $3 млн и не вернул, а затем ушел к девушке, которая работала инструктором по йоге.

Танцовщик Ринат Арифулин

close 100% Анастасия Волочкова и Ринат Арифулин Global Look Press

После расставания с Вдовиным Волочкова закрутила роман со своим коллегой по балету Ринатом Арифулиным.

«Ринат относился ко мне очень трепетно. Когда Вдовин ушел от меня к инструктору по йоге, Ринат был для меня спасением. Для меня поступок мужа стал большой психологической драмой. Ринат был рядом. Но потом я встретила бизнесмена Бахтияра Салимова, с которым у меня впоследствии были долгие отношения. Ринат, видя, как я счастлива, благородно отошел в сторону. Вот такой мужской поступок», — рассказывала балерина.

Бизнесмен Бахтияр Салимов

В течение девяти месяцев Волочкова встречалась с олигархом из Владивостока Бахтияром Салимовым. По словам балерины, они расстались, потому что «расстояние и часовые пояса разрушают любые отношения». Однако через полгода после расставания Волочкова опубликовала в соцсетях фото, на котором ее обнимает Салимов. Незадолго до этого она летала на Мальдивы в сопровождении таинственного спутника — предположительно, им мог быть Бахтияр.

Певец Николай Басков

close 100% Евгений Биятов/РИА Новости

По данным из открытых источников, в 2011 году Басков расстался с обладательницей титула «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой и начал встречаться с Волочковой. Он не скупился на подарки для балерины и летал с ней на Мальдивы. Многие считали, что они придумали историю об отношениях ради пиара. После долгого затишья Волочкова посвятила пост Баскову в 2018 году.

«Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый мужчина. У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги — подарок Николая», — написала она под фото.

Сам Басков отметил в комментарии к посту, что свадьба будет, но «у каждого своя».

Олигарх Султанбек

В 2018 году Волочкова познакомилась с мужчиной из Казахстана по имени Султанбек. Танцовщица рассказывала, что некая дама привезла ей букет и подарки от поклонника, который приглашает ее в Эмираты на своем частном самолете. По словам Волочковой, за «сведение» с балериной дама взяла у олигарха €100 тыс. Артистка же тогда подчеркнула, что ей не нужно цветов и подарков — и попросила Султанбека помочь ей с организацией благотворительного тура в Казахстане.

«В аэропорту меня встретил бронированный «Мерседес», привез в отель, где уже меня поджидал заказанный президентский номер с шампанским и корзинами цветов. Самого Султанбека снова не оказалось, хотя мне было ясно, что все это организовал именно он», — написала Волочкова в мемуарах.

Затем балерина все же встретилась с Султанбеком, и они провели «пять незабываемых дней» в Греции. А в Москве Волочкову ждал подарок от щедрого поклонника — белый «Майбах». Балерина заявила, что поддерживает общение с Султанбеком, который продолжает присылать подарки ей и Ариадне.

Водитель Александр Скиртач

В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Волочкова признавалась, что встречалась со своим водителем Александром Скиртачом, который позже украл у нее крупную сумму денег. После суда мужчину признали виновным и вынесли приговор в виде трех лет условно с оплатой штрафа.

«Ты любишь человека, а потом он предает тебя. Ты понимаешь, что ты же любил, верил, доверял и разделял все. Но это же мыльный пузырь», — говорила Волочкова.

В ответ на обвинения Волочковой Скиртач заявил, что она оказывает эскорт-услуги.

Блогер и бизнесмен Чермен Дзотов

close 100% Чермен Дзотов dzotti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2017 году в сеть утекли совместные интимные снимки Волочковой и блогера Чермена Дзотова. Мужчина заявил, что мошенники украли у него сим-карту, взломали соцсети и нашли фотографии.

«Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях», — написал Дзотов на своей странице «ВКонтакте».

Бизнесмен Олег

close 100% Анастасия Волочкова и Олег volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С очередным избранником Олегом Волочкова прожила 10 месяцев. Они проводили много времени вместе, устраивали романтические вечера и путешествовали. В интервью «СтарХиту» Волочкова признавалась, что ее не смущало отсутствие у Олега большого достатка.

«Я отдавала себе отчет, что Олег не сможет ухаживать с тем же размахом, как это делали мои бывшие грандиозные мужчины. Никогда не была обделена вниманием, всегда ими все устраивалось для меня по высшему классу. С Олегом мы прекрасно проводили время, парились в бане, завтракали и ужинали при свечах», — сказала Волочкова.

В Турцию и на Мальдивы артистка возила бойфренда за свой счет. Причиной расставания стала ревность и жадность Олега — по словам Волочковой, он не посчитал нужным подарить ей цветы на юбилей.

Банщик Сергей Кузнецов

close 100% Анастасия Волочкова и Сергей volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С 44-летним управляющим банным комплексом в Подмосковье Сергеем Волочкова познакомилась на съемках новогодней передачи «Давай поженимся». Невеста-героиня шоу выбрала другого мужчину, а Сергей подружился с Волочковой, которая была в звездной команде поддержки.

Как и с предыдущими мужчинами, Волочкова летала с Кузнецовым на Мальдивы и проводила с ним время в своем особняке. Позднее появилась информация, что у избранника артистки была судимость за кражу 20-летней давности (сам Кузнецов это опроверг) и попадание в розыск на Украине.

В мае 2023-го его арестовали за избиение жены.