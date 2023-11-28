Жену Буданова отравили тяжелыми металлами. Целью мог быть сам глава разведки Украины

Жену главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, сообщили украинские СМИ. Сейчас Марианна Буданова проходит лечение в больнице. Ей уже лучше, но если бы Буданова обратилась за помощью позже, последствия были бы тяжелее, пишет Kyiv Post. По данным «Украинской правды», лечение от отравления проходят и другие сотрудники разведки. Сам Буданов – в полном порядке.

Жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, сообщили украинские СМИ «Бабель» и УНИАН со ссылкой на источники.

«Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — пишет «Бабель».

Женщину госпитализировали после «длительного ухудшения здоровья», она проходит курс лечения, рассказал собеседник издания в ГУР. Отмечается, что Буданова уже завершает лечение и находится под наблюдением.

«Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление», — пишет «Украинская правда».

По данным издания, отравлению подверглись и другие сотрудники ГУР .

«Скорее всего, [Буданову] отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — сообщил источник издания.

Марианна Буданова вовремя обратилась к врачу, пишет Kyiv Post.

«Через неделю последствия были бы более тяжелыми», — считает собеседник газеты.

У самого главы украинской разведки отравление тяжелыми металлами не выявлено, с его здоровьем все в порядке, сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Украинский военный эксперт Павел Нарожный заявил Radio NV, что опасность может угрожать и главе ГУР: «Если был отравлен близкий человек, то это значит и сам Буданов может быть под угрозой. И не только он».

Жена живет в кабинете с Будановым

В августе Буданов в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) говорил, что жена живет в его кабинете: «Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24 на 7».

В беседе с американским изданием The War Zone Буданов сообщал, что жена живет с ним в кабинете с февраля 2022 года.

«Она сама офицер полиции — преподаватель на кафедре юридической психологии в Национальной академии внутренних дел. Для нее это (проживание в служебном кабинете) не проблема, как могло бы быть для кого-то другого», — сообщил глава ГУР.

Осенью 2022 года Марианна Буданова дала интервью украинскому журналу Elle. В нем она рассказала, что и на ее мужа, и на нее саму уже были покушения. «В моменты, когда тебя пытаются... похитить, взорвать авто или вырезать дверь в твоей квартире, ты уже начинаешь думать не только о себе», — признавалась Буданова.

Покушения — не в диковинку

Глава ГУР пережил более десяти покушений с 2014 года, говорил в интервью «Украинской правде» официальный представитель разведки Украины Андрей Юсов.

Наиболее обсуждаемым эпизодом стало якобы имевшее место ранение Буданова во время ракетного удара по зданию ГУР в Киеве в начале июня. РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что Буданова извлекли из-под завалов и эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — на американском эвакуационном самолете в Берлин. Украинская сторона сообщения опровергла и назвала информацию «фейком» и «очередным информационным вбросом».

В России Буданов объявлен в розыск. Следственный комитет заочно обвинил его (вместе с другими представителями военного руководства Украины) по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, до 20 лет лишения свободы). СК считает Буданова причастным к атакам беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на территории России.