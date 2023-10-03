Россия объявит в розыск главу украинской разведки Буданова

Следственный комитет России заочно обвинил представителей высшего военного руководства Украины, в том числе главу главного управления разведки Минобороны, в совершении террористических актов на территории РФ (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК, предполагает до 20 лет лишения свободы). В ближайшее время их объявят в розыск и попросят суд заочно их арестовать.

Кого и в чем обвиняют

СКР предъявил обвинения в терроризме руководителя ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушных сил Николаю Олещуку, командующему военно-морскими силами Алексею Неижпапе, а также командиру 383-го отдельного полка беспилотных комплексов Воздушных сил (с 2023 полк преобразован в бригаду) Украины Сергею Бурденюку. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

Украинских военных заочно обвиняют по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК — совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, — предполагающей до 20 лет лишения свободы.

«В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — говорится в сообщении.

Всех украинских командиров СК назвал причастными к атакам БПЛА на объекты российской гражданской инфраструктуры. В ведомстве также отметили, что с апреля 2022 по сентябрь 2023 года по объектам на территории РФ было нанесено более 100 ударов с применением беспилотных систем. По данным ведомства, удары наносились по территориям Москвы и Подмосковья, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и других регионов.

Атаки беспилотников

С начала СВО российские регионы начали подвергаться атакам вражеских беспилотников. Первый обстрел с БПЛА случился 19 июня 2022 года в Белгородской области. Крупнейшая атака – 30 августа 2023 – о нападении заявили в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской и Воронежской областях. В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром. В Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО.

По подсчетам РБК, всего на территорию России к концу августа было совершено более 500 атак с начала спецоперации. Лишь в пятой части случаев упоминалось о пострадавших или разрушениях. Чаще всего украинские дроны атаковали Белгородскую область: региональные власти и Минобороны 289 раз сообщили о появлении там беспилотников, — это более 56% от всех сообщений о дронах. На втором месте Курская область – 38 атак. На третьем – Брянская область – 37 атак. В период с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках беспилотников в России сообщалось ежедневно.

О чем говорил Кирилл Буданов

Украинские власти и военное руководство, в том числе Буданов, неоднократно заявляли, что будут продолжать атаки на территории РФ. Глава ГУР, однако, заявлял, что атаки дронов на территории России в основном направлены на предприятия военно-промышленного комплекса. Также он говорил, что атаки будут все «глубже и глубже».

Кроме того, по мнению Буданова, атаки на территории РФ позволят ухудшить репутацию российских систем противовоздушной обороны. По его словам, «когда весь мир видит, что беспилотники атакуют Москву, никто уже не хочет покупать российские системы ПВО». Одной из целей в регионе Буданов называл силы российского Черноморского флота. Так, ГУР во взаимодействии с Военно-морскими силами неоднократно атаковала корабли ЧФ с помощью беспилотных катеров. Кроме того, Буданов заявлял, что украинские специалисты вернули под свой контроль «вышки Бойко» в акватории Черного моря — буровые платформы «Черноморнефтегаза».

Также одной из приоритетных целей для атак Буданов называл Крымский мост. По его словам, беспилотные системы и ракетные комплексы уничтожают российскую ПВО в регионе, что необходимо для продвижения ВСУ в регион и возвращения полуострова под украинский контроль. То же следует в отношении Запорожской области: атаки в регионе и ведение боевых действий нацелено на разделение российской группировки и выход к Азовскому морю в районе Бердянска.