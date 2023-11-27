«Шторм века» и самый мощный снегопад за 40 лет: последствия разгула стихии в регионах России В аквариуме Севастополя из-за шторма погибли 800 морских животных

На Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Пострадали десятки людей, как минимум трое погибли. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды. Тем временем в Подмосковье — самый мощный снегопад за последние 40 лет. В аэропортах задержали и отменили около 40 рейсов, а стоимость такси взлетела до максимума. О последствиях непогоды в российских регионах — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. За ночь он усилился. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Крыму скорость ветра достигала 144 км/ч . За сутки там выпало до 33 мм осадков, а на Кубани — до 43 мм.

Тишковец рассказал, что 27 ноября в течение дня стихия будет ослабевать, уже вечером скорость ветра составит не более 10-15 м/с.

На территории Крыма ввели режим ЧС, а 27 ноября объявили выходным днем. Людей просят не выходить на улицы.

«Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... разрушения приличные», — отметил глава парламента Крыма Владимир Константинов, цитирует РИА Новости.

Пострадавшие и разрушения

В результате непогоды пострадали трое, они госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. ТАСС со ссылкой на МЧС пишет, что один человек пропал без вести. По данным Shot, мужчина погиб. Он сказал родственникам, что пойдет посмотреть на морские волны, но домой так и не вернулся. Shot также выяснил, что в районе гостиницы «Жемчужина» обнаружили тело 40-летнего мужчины: его вынесло из моря, это вторая жертва шторма.

На Кубани погиб член экипажа судна Kavkaz 1, оно находилось в Керченском проливе.

По данным ТАСС, на черноморском побережье пострадали около двух десятков человек: в Крыму — 10 человек, в Севастополе — пятеро, в том числе ребенок, в Евпатории — семеро (двое госпитализированы), на Кубани пострадали не менее пяти человек.

«Шторм века» нарушил работу транспорта: в Сочи задерживают пассажирские поезда из-за упавших деревьев. В Адлере на железнодорожных путях произошло частичное обрушение грунта, из-за чего 50 поездов не могут продолжить движение. В Крыму закрыли участок дороги между Симферополем и Евпаторией с 51-ого по 64-й километр. На участке дороги Судак — Алушта упала опора ЛЭП.

Около полумиллиона жителей Крыма остались без электричества. У некоторых нет воды.

В Керчи упавшие деревья повредили линии электропередачи и газопроводы, сообщает глава городской администрации Святослав Брусаков.

Министерство энергетики РФ выяснило, что около 1,9 млн человек , проживающих в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, остались без света.

В Алуште разрушена набережная, пострадали торговые павильоны, магазины и кафе.

В Адлере вода хлынула на улицы города. Некоторые люди оказались заблокированы в своих домах, они не могут спуститься с верхних этажей, сообщает Telegram-канал Shot. На Красной Поляне, наоборот, метель: снегом завалило подъемник.

Ночью мощный шторм выбросил торговое судно Blue Shark рядом с поселком Витязево, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. На борту 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта. Они находятся в 100 метрах от главной пешеходной улицы поселка, но не могут выбраться из-за непогоды.

В Севастополе пробило крышу музея-аквариума, в результате чего погибли более 500 его обитателей, сообщил в Telegram-канале Развожаев. Директор центра сообщал, что погибли более 800 особей.

Уже несколько часов сотрудники музея пытаются спасти животных, которые пока живы.

«Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — заявил Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости отметил, что шторм стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. По его словам, такая непогода с осадками и сильным ветром продлится еще три дня.

В Подмосковье — мощнейший снегопад за 40 лет

По данным РИА Новости, в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков.

«В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет. Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он добавил, что самая сложная ситуация с очисткой дорог наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. В центре «Фобос» сообщили, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 21 см, в Тушино — 19 см.

«Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января. В Подмосковье больше всего намело в Михайловском — 24 см и Ново-Иерусалиме — 25 см», — рассказал Тишковец.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о ледяном дожде и попросил воздержаться от поездок на личном транспорте:

«Местами пройдет ледяной дождь. Температура воздуха будет колебаться между плюсом и минусом, может образоваться сильный гололед. До конца завтрашнего дня прогнозируется и усиление ветра».

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но движение на дорогах все равно затруднено. Авиасообщение частично приостановлено: около 40 рейсов либо отменены, либо задержаны. Железная дорога работает по расписанию.