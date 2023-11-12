В ФРГ «гражданин рейха» и поклонник Сталина найден мертвым после 34-часовой осады дома полицией

В Германии мужчина погиб после почти 35-часовой осады его дома полицией. В операции были задействованы 80 человек. По предварительной информации, полицейские изначально прибыли на место происшествия, чтобы исполнить решение окружного суда: злоумышленник отказывался записывать своего ребенка в школу. В немецких СМИ появилась информация, что стрелок считал себя гражданином немецкого рейха и был поклонником Иосифа Сталина.

Житель немецкой федеральной земли Бранденбург забаррикадировался в собственном доме и в течение 34 часов держал оборону от полиции. Когда сотрудники правоохранительных органов все-таки проникли в здание, мужчина уже был мертв.

Во время осады в доме находились его брат, бывшая жена и сын.

Как пишет Bild, пока непонятно, как умер мужчина: он мог быть застрелен экстренными службами или покончил с собой. На месте происшествия работают сотрудники судебно-медицинской экспертизы.

Что произошло

Городок Миловер-Лэнд расположен примерно в 20 км к северо-западу от Бранденбурга-на-Хавеле. Один из жителей населенного пункта в пятницу, 10 ноября, забаррикадировался у себя дома и открыл огонь из автомата по полицейским, приехавшим исполнить решение окружного суда. Злоумышленник угрожал взорвать здание, если полиция начнет штурм. Дом стрелка оцепили, а в городе установили блокпосты. Правоохранители охарактеризовали его как «крайне агрессивного».

Спустя какое-то время из здания вышел человек, которого сразу же задержали. Позже выяснилось, что это брат стрелка. Окружной суд Потсдама выдал ордер на его арест, и подозреваемый был доставлен в тюрьму Врицен.

Вечером 11 ноября дом удалось покинуть женщине с ребенком. После полуночи бывшая супруга стрелка появилась в дверях и передала сына сотрудникам отдела по делам молодежи. В этот момент преступник начал стрелять, но никого не ранил.

Спустя 32 часа после начала осады полиция заявила, что «время работает на нас» и мужчина «в какой-то момент устанет».

Около полудня следующего дня в доме прогремел взрыв. Откуда произошла детонация, остается неясным, пишут СМИ. Полиция вошла в здание около 16:11 (14:11 мск). Местные жители услышали не менее 15 выстрелов.

Как сообщает Focus со ссылкой на правоохранительные органы, в доме нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и ручную гранату. В полицейской операции, которая началась спустя 34 часа, были задействованы около 80 человек.

Возможная причина инцидента

СМИ сообщили, преступник проживал в доме с женой и тремя детьми. В городке семью характеризуют как «дружную и открытую».

По информации Tagesschau, отдел по делам молодежи заинтересовался семьей, потому что мужчина якобы отказался записать своего ребенка в школу. Полицейские пришли к ним домой по решению окружного суда.

Соседка семьи, 44-летняя Николь Хентшель рассказала, что пара с детьми живет здесь уже несколько лет:

«Я знаю этого человека, живу в 20 метрах от него. Он прожил здесь несколько лет, всегда был дружелюбен и никогда не выделялся ничем неприятным. Его партнерша рассталась с ним и забрала детей с собой».

Радио RBB передало, что погибший был рейхсбюргером. Члены этого националистического движения не признают легитимность ФРГ и считают себя гражданами немецкого рейха.

Эксперт по вооружениям и журналист центральных немецких каналов ARD и ZDF Ларс Винкельсдорф написал в соцсети о том, что стрелок питал «слабость к Сталину и России из-за своего происхождения как репатриант».