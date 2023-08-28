Мужчина на резиновой лодке пытался бежать из Литвы с младенцем. Их задержали на границе России

В Литве 37-летний мужчина не вернул свою дочь ее матери после воскресной прогулки. Он попытался вывезти ее в Россию на резиновой лодке, но в Калининградской области его встретили пограничники и завели дело о незаконном пересечении границы. Мать девочки хочет вернуть ребенка назад, но российская сторона не торопится экстрадировать мужчину или их дочь. Дело в том, что у него два гражданства — литовское и российское. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Надежда на возврат

В Литве расследуют обстоятельства вывоза в Россию девятимесячной девочки без согласия ее матери, написали на сайте литовского телеканала LRT со ссылкой на сообщение главы Национального центра кризисного управления (НКВЦ) Вилмантаса Виткаускаса.

«Ведется предварительное следствие. Пытаемся выяснить позицию России. Идут интенсивные переговоры», — сказал он.

Виткаускас выразил надежду на возврат ребенка матери путем переговоров. В противном случае, по его словам, МИД страны, а также Минюст и соцзащита, начнут выполнение предусмотренных процедур. Он не уточнил, как именно ведомство должно будет действовать в данном случае. В крайнем случае попытаются привлечь к делу Интерпол и другие дипломатические возможности.

Как подчеркнул директор НКВЦ, препятствием в вопросе возвращения дочери ее матери может стать двойное гражданство отца девочки. При этом неизвестно, какие именно российские органы передали информацию о наличии у отца паспорта как России, так и Литвы.

Встретили пограничники

27-летняя жительница Кретингского района Литвы обратилась в полицию из-за похищения ее ребенка накануне утром. По ее словам, 37-летний отец их общей дочери 2022 года рождения не вернул дочь в воскресенье после прогулки.

В тот день мужчина без согласия матери вместе с девочкой на резиновой лодке пересек пограничную реку Скирвит (Северная) и оказался в Калининградской области (граница Литвы и России проходит по середине этой реки). По словам представителя Госпогранслужбы Литвы Гедрюса Мишутиса, пограничник подплыл к мужчине, увидев плывущего на лодке человека.

«Российские пограничники подтвердили факт пересечения границы и в своем ответе указали, что отец ребенка является гражданином России, поэтому, по их мнению, оснований для экстрадиции нет», — заявил Мишутис.

Он подчеркнул, что российские пограничники не увидели оснований для передачи Литве ни мужчины, ни его дочери. По его словам, российские чиновники сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились.

Отца с младенцем задержали

По последним данным, отец и его малолетний ребенок задержаны российскими пограничниками. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Являются ли мать и отец девочки супругами — не сообщается. Они проживали раздельно. Мужчина виделся с дочерью очень редко.

Как написали в LRT, руководитель Службы защиты прав ребенка и усыновления Клайпедского округа Гинтаре Нолюте сообщила, что представители службы уже оказывали помощь этой семье. Она не уточнила, по какому именно поводу.

В издании вышли на отца мужчины, который вывез девочку в Россию. Его зовут Витаутас Шванис. Он заявил LRT, что практически не общался с сыном в последнее время.