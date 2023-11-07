«Ходить в храм и молиться»: Патриарх Кирилл рассказал, кто может считать себя русским

Патриарх Кирилл назвал «глубокую православную веру» условием принадлежности к русскому народу. Он подчеркнул, что имеет в виду не только россиян, но и «украинцев и белорусов», назвал настоящее время «судьбоносным», сравнил конфликт на Украине с Великой Отечественной войной, а также призвал «искать веру» и молиться «о властях и воинстве».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что называть себя русским может только глубоко православный человек. Так он высказался в своей проповеди в столице 6 ноября.

«Те, кто говорит «мы русские», а в храм не ходит? Задайте себе вопрос: а вы наследники своих отцов, дедов, бабушек, прадедов и пращуров, которые с верой связывали свою жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, то в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?», – сказал патриарх.

Он добавил, что, говоря о «русском народе», имеет в виду «и украинцев, и белорусов», а конфликт на Украине назвал «междоусобной бранью» и насмешкой «врага рода человеческого».

По мнению патриарха, настоящее время «судьбоносно», оно дано людям для «обновления веры» и «укрепления национального и религиозного самосознания». Он добавил, что православие — «опора» русского народа, призвал «все сомнения отбросить» и искать веру, «приходить в храм», а также «молиться за родных, за близких, за воинов, которые сегодня за Русь жизнь свою отдают».

Патриарх подчеркнул, что сейчас люди обращаются к вере, сталкиваясь с испытаниями, а «с радостью» в храм приходят редко. По словам священнослужителя, к Богу нужно «обращаться всегда», однако в современном мире приход к вере «хотя бы через скорбь и болезни» — это «очень хорошо», так как «лучше поздно, чем никогда».

«Скорби подаются нам для того, чтобы мы выходили из них лучшими, чем вступали в них. А для того чтобы было так, нужно укреплять нашу веру, молиться, просить Господа об Отечестве нашем, о властях и воинстве и, конечно, о каждом из нас», — сказал он.

Кроме того, священнослужитель сравнил события современности с Великой Отечественной войной, которая «оказала огромное влияние на возрождение православия». По его словам, масштаб военных действий и страданий на Украине «не тот», однако «кровь проливается, и люди страдают».

«Единый народ»

Ранее патриарх Кирилл уже называл русских и украинцев «единым народом» — в январе 2023 года. Он подчеркивал, что Русская православная церковь должна «делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами».

«Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих», — говорил священнослужитель.

По его словам, «внешние силы» с давних времен стремились «этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой», однако православная церковь всегда была «скрепляющей» силой. Он также высказывал мнение, что на Украине «предпринимается все», чтобы представить Россию врагом, а в РФ «никакого культивирования ненависти» к украинцам нет.

Патриарх также неоднократно поднимал тему военной операции на Украине в своих проповедях и публичных выступлениях. Так, он заявлял, что восстановление мирной жизни на Украине займет годы, предупреждал, что стремление «уничтожить Россию» приведет к «концу мира», выражал надежду на дарование «прочного и справедливого мира» и упрекал Запад в игнорировании призывов мировых религиозных общин к урегулированию конфликта.

На Украине в отношении российского патриарха введены санкции с октября 2022 года. В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по нескольким статьям: главу РПЦ заподозрили в распространении «нарративов Кремля» и посягательстве на территориальную целостность страны.

«Ностальгирующие русские» приходят в храмы

С призывом не забывать свои корни и веру патриарх также обращался к молодежи, желающей покинуть страну. По его словам, стремление «свалить из Рашки» — признак «нравственного, духовного, культурного и патриотического упадка» части российского народа.

По его мнению, уезжающие стремятся «повысить свой уровень потребления». Это желание патриарх назвал «дурной мечтой», связанной «со слабостью интеллекта, с отсутствием культуры и воспитания». При этом, по оценке священнослужителя, у покинувших страну за границей «ничего не получается» и «начинается ностальгия».

«Чаще всего эти ностальгирующие русские приходят к дверям наших православных храмов — помощь попросить. Мы не отказываем, если есть такая возможность. Или поплакаться — тоже не отказываем. Но как же тяжело смотреть на этих людей», — заявил глава РПЦ.

Он добавил, что многие из уехавших возвращаются на родину, а те, кто остается в других странах, «опускаются на очень низкий социальный уровень» и «превращаются в обслуживающий персонал».