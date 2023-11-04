«Нарратив Кремля». СБУ завела дело против патриарха Кирилла

На Украине в отношении патриарха Кирилла возбудили дело по нескольким уголовным статьям. СБУ заподозрила главу РПЦ в распространении «нарративов Кремля» и посягательстве на территориальную целостность Украины. Президент Путин в субботу присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Несколько уголовных статей

Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьям уголовного кодекса страны, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

В СБУ сообщили, что провели анализ публичных выступлений патриарха. Как подозревает служба, он распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме того, по версии украинской стороны, Кирилл оправдывает, признает правомерной и отрицает вооруженную «агрессию России против Украины», а также в СБУ считают, что патриарх причастен к «планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны». Это соответствует ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины.

В пресс-службе указывают, что патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России. Он стал одним из первых, кто публично поддержал начало боевых действий на Украине.

Действия патриарха

Как подчеркивают в СБУ, в марте 2022 года патриарх Кирилл благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова на проведение спецоперации, а в конце февраля 2023 года «оправдывал оккупацию востока Украины».

По информации службы, в качестве пропаганды глава РПЦ использует подконтрольные ему общины на территории России, а также представителей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, с начала конфликта на Украине в стране начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 16 – митрополиты церкви.

В СБУ добавили, что проводят комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности.

Заявления патриарха

24 февраля 2022 года патриарх призвал все стороны конфликта приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

«С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями. Как Патриарх всея Руси и Предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда», — сказал тогда он.

Позднее — 6 марта 2022 года — глава РПЦ говорил о вступлении в борьбу, «которая имеет не физическое, а метафизическое значение». 7 января 2023 года говорил о необходимости «идти на жертвы», чтобы сохранить каноническое православие на Украине. 8 января патриарх Кирилл заявил, что смены власти на Украине «ждать недолго». 12 сентября Кирилл призвал мобилизоваться «против сил зла».

«И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае», — отмечал он.

4 ноября президент России Владимир Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации. Награду глава РПЦ получил по предложению Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Патриарх Кирилл находится под санкциями стран Запада. Летом 2022 года сначала Великобритания, а затем Канада ввели против него персональные ограничения: активы патриарха заморозили, также ему запретили въезжать на территорию этих стран. В апреле этого года к санкциям против Кирилла присоединилась Чехия.