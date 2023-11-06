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Среди раненых двое детей и депутат. На Каширском шоссе произошло ДТП с четырьмя машинами

В аварии с фурой на Каширском шоссе один человек погиб и шестеро пострадали

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Прокуратура Московской области
Шесть человек пострадали и один умер в ДТП на Каширском шоссе в Подмосковье. Среди пострадавших — депутат Милославского района Рязанской области Бокарева. Она получила самые тяжелые травмы. Бокарева ехала в легковой машине вместе со своим 11-летним сыном. У мальчика перелом таза. Также среди пострадавших — 12-летняя девочка. Она находится в тяжелом состоянии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не справился с управлением

На Каширском шоссе на 139-м км автодороги «Каспий» произошло массовое ДТП, в котором шесть человек пострадали и один погиб, сообщает Московская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, произошло столкновение четырех машин: легковой Renault Duster врезался в грузовик Volvo, а затем Volvo столкнулся с еще двумя автомобилями. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, две другие машины — это легковые автомобили Mitsubishi и Toyota.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 13 часов 10 минут, водитель автомобиля марки «Рено Дастер», двигаясь в сторону Москвы на 139-м км автодороги Р22 «Каспий», совершил столкновение с грузовым автомобилем марки «Вольво», впоследствии указанный грузовой автомобиль столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями», — сказали в прокуратуре.

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Прокуратура Московской области

Как пишет Telegram-канал SHOT, авария произошла, потому что водитель Renault не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с тремя машинами, среди которых был грузовик.

Пострадавшие при ДТП

По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — двое детей 12 и 11 лет. Погибла 41-летняя Наталья Соловьева.

Как пишет SHOT, всех пострадавших доставили в каширскую и ступинскую больницы. У 11-летнего мальчика перелом таза, какие именно травмы получила 12-летняя девочка, не уточняется. Известно, что оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.

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Прокуратура Московской области

Также среди пострадавших, по данным Telegram-канала, — 50-летняя Татьяна Илюхина (закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой ноги), 37-летний Мурат Хизраев (перелом левого плеча), 50-летняя Татьяна Сушкова (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер), 52-летняя — Наталья Гортаева (перелом правого бедра), 52-летняя Галина Бокарева (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом рёбер, перелом правого бедра).

Среди получивших травмы — 52-летняя Галина Бокарева. Она получила самые тяжелые травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии. Бокарева — депутат Милославского района Рязанской области. Предварительно, она была в одной из легковых машин со своим 11-летним сыном.

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