«Мы решим задачи военных»: между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал журналистам о начале строительства на территории региона новой железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону с Крымом. По его словам, пути пройдут из поселка Акимовка через Бердянск и Мариуполь в Ростовскую область. Кроме этого, из Ростова-на-Дону до Джанкоя построят четырехполосную автомагистраль, а также восстановят аэропорт Мелитополя. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Глава Запорожской области Евгений Балицкий во время пресс-конференции заявил, что между поселком Акимовка в Запорожской области и Ростовом-на-Дону построят железную дорогу. Железнодорожное сообщение захватит Бердянск и Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решим задачи военных, и, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля, многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», – обосновал позицию строительства Балицкий.

Губернатор добавил, что Акимовка занимает выгодное положение: поселок расположен ниже Мелитополя, а юго-западнее от него находится железнодорожный узел. Власти планируют начать строительство от Акимовки, чтобы повысить безопасность поездок. Сейчас украинская сторона обстреливает железнодорожные пути, проложенные от Полог в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху.

Балицкий считает важным строительство этого маршрута, так как дорога через Крымский мост далека для жителей некоторых регионов и он «является объектом повышенной опасности».

Автотрасса в Крым

Балицкий также анонсировал строительство четырехполосной дороги от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

«Эта магистраль уже спроектирована, частично проведены все изыскательские работы», – отметил губернатор.

По словам Балицкого, действующая автотрасса пропускает 14 тысяч автомобилей в сутки, а после ее расширения по дороге смогут проехать 30 тысяч машин. Губернатор утверждает, что строительство даст Запорожской области «большой экономический толчок».

Глава Херсонской области Владимир Сальдо считает, что на строительство трассы уйдет 400 млрд рублей.

Восстановление аэропорта в Мелитополе

Балицкий рассказал журналистам, что планируется восстановление аэропорта Мелитополя, который в настоящее время нельзя использовать из-за постоянных обстрелов со стороны Украины.

«Очень заинтересован и лично как гражданин, и как руководитель области в том, чтобы этот аэродром начал функционировать и являлся очень выгодным хабом для перевалки грузов. Уверен, что этот аэродром будет использован не только военными, но и в гражданских целях», – сказал Балицкий.

Ранее о восстановлении аэропорта говорили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин.

«Сейчас на нем покоятся десятки побитых и неисправных гигантских военно-транспортных самолетов ИЛ-76. Зрелище для людей, влюбленных в авиацию, так себе, не очень. Но все можно исправить», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Украинское контрнаступление остановлено

Во время пресс-конференции губернатор Запорожской области поделился своим мнением по поводу украинского контрнаступления. Балицкий заявил, что в Запорожской области «противник остановлен».

«...его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, – практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись. И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные», — добавил Балицкий.

По словам главы региона, ВСУ практически перестали использовать бронетехнику во время атак, так как российские войска хорошо ее уничтожают.

«Как известно, заказчиками всего этого «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику», — сказал губернатор.

Глава региона утверждает, что за последние пару недель российские военные уничтожили около пяти немецких танков Leopard на Запорожском направлении.

Балицкий добавил, что противник планировал выйти к Азовскому морю и перекрыть сухопутный коридор в Крым, однако его планы провалились.