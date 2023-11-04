Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова. Его «Like Центр» продолжает продавать курсы

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, во время заседания в Таганском районном суде, Москва, 4 ноября 2023 года

Блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Он не признал вину. Защита просила назначить Шабутдинову домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили. Подробности о деле — в материале «Газеты.Ru».

Мера пресечения

32-летнего блогера-миллионника (1,9 млн подписчиков), бизнес-тренера и основателя курсов «Like Центр» Аяза Шабутдинова арестовали на месяц и 13 суток — до 16 декабря — по делу о восьми случаях мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении обвиняемого в мошенничестве под стражу. В ходе заседания суд оценил общий ущерб от действий Шабутдинова в 4 млн рублей . Подсудимый вину не признал.

Сторона защиты просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест. Адвокат настаивал, что ущерб Шабутдинов нанес незначительный, и заявление в полицию написали лишь восемь человек из примерно 20 тыс. учеников.

«Общий ущерб оценивается следствием в 4 млн рублей, тогда как совокупный доход моего подзащитного за прошлый год составляет более 300 млн рублей. Таким образом, сумма ущерба представляется слишком незначительной, чтобы избирать меру пресечения в виде ареста», — заявил в суде адвокат бизнес-тренера Никита Апаликов.

Защита также просила назначить Шабутдинову домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения.

В ходе заседания стало известно, что у Шабутдинова есть паспорт островного государства Сент-Люсия, пишет Mash. Канал утверждает, что по этому документу Шабутдинов посещал другие станы в обход санкций. Также у него нашли визы в США, Италию и ОАЭ, удостоверение резидента ОАЭ, где у него есть недвижимость, купленная в 2021–2022 годах.

Дело Шабутдинова

О возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» (максимум 10 лет лишения свободы) в отношении Шабутдинова стало известно 3 ноября. По версии следователей, блогер вместе с сообщниками через агрессивный маркетинг предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары и получить гарантированный сверхдоход.

Гособвинение предполагает, что мужчина вместе с партнерами из корыстных побуждений создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», продаваемых его компаниями, однако это не соответствовало действительности.

Утром 4 октября блогеру предъявили обвинения в совершении восьми преступлений в рамках дела о мошенничестве.

«Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. руб. до 1,9 млн руб.», — заявили в прокуратуре Москвы, отметив, что следователи пытаются выяснить, были ли другие жертвы.

Представители блогера утверждают, что компания «в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства».

Иски к блогеру

Как писала газета «Коммерсантъ», заявление на блогера написали восемь учеников, которые заплатили ему в общей сложности 5 млн рублей, и остались недовольны его услугами. По данным Telegram-канала «112», на Шабутдинова написали «много заявлений» в полицию, к нему «есть вопросы по налогам».

Telegram-канал Baza накануне поговорил с одной из женщин, написавших заявление на Шабутдинова. Она заявила, что во время прохождения курсов на нее оказывали давление. По словам пострадавшей, о мероприятиях для предпринимателей владелица логистического бизнеса узнала в 2019 году. Впоследствии она записалась на бесплатное мероприятие. После этого у россиянки, по ее словам, отобрали паспорт и начали давить психологически, затем оформили кредит.

«Они его якобы оформляют под предлогом обучения, а сами оказывают воздействие на человека и ничего ему не дают, но завладевают денежными средствами», — поделилась заявительница.

Как рассказали «Газете.Ru» в юридическом центре DestraLegal.ru, представляющем интересы пострадавших от деятельности блогера, бывшие ученики «Like Центра» подали иски из-за незаконных отказов в возврате денежных средств за обучение. За помощью обратились как минимум 62 человека. Все истцы назвали курсы некачественными.

Требующие вернуть свои деньги разделились на два типа: тех, кто уже закончил учебную программу, и тех, кто решил оформить возврат после нескольких месяцев обучения. В одном из исков, оказавшихся в распоряжении «Газеты.Ru», говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы Like Центра не позволяют им достичь заявленной цели – научиться ведению прибыльного бизнеса.

В «Like Центре» «Газете.Ru» заявили, что работают в штатном режиме и продолжают продавать курсы.

«Ничего не менялось. Работаем в штатном режиме. Все абсолютно в штатном режиме», — сказали в центре.