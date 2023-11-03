Лидер треш-блогеров ждет экстрадиции в Россию

Турал Мамедов, администратор скандального Telegram-канала с избиениями прохожих «Жизнь бродяги», задержан в Азербайджане по запросу России. Сейчас предполагаемый хулиган ожидает экстрадиции, пока две страны улаживают процессуальные моменты. Мамедов – уже как минимум 12-й человек, задержанный по резонансному делу.

Администратор Telegram-канала «Жизнь бродяги» Турал Мамедов задержан в Азербайджане по запросу РФ. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагифа Мамишева.

«Его арестовали. Он находится в полиции», — сообщил Мамишев.

Мамишев пояснил, что сейчас правоохранительные органы России и Азербайджана согласовывают процессуальные моменты, касающиеся выдачи подозреваемого.

«Есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», — сказал Вагиф Мамишев «Коммерсанту».

18-летний Мамедов, как предполагает следствие, возглавлял группы молодых людей, которые избивали случайных прохожих в Санкт-Петербурге, снимали свои действия на камеру и публиковали записи в интернете.

28 октября суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в хулиганстве и возбуждении ненависти по национальному признаку Турала Мамедова. Он был объявлен в международный розыск (Мамедов – гражданин РФ). Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Направили запрос с российской стороны в соответствии с конвенцией», ― пояснила «Известиям» пресс-секретарь Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова.

Всего по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) сейчас в России задержаны еще 11 молодых людей. Среди них есть уроженцы Азербайджана и Таджикистана, а также россияне.

«Следователями СКР продолжается проведение следственных действий, направленных на установление местонахождения других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности», — сообщили накануне в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

15 октября пресс-служба СК РФ сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку видео с избиением людей. Также Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и по итогам его расследования предоставить доклад. Сейчас ход расследования резонансного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Несовершеннолетние мафиози

Себя молодые люди называли «азербайджанской мафией». В основном выбирали в качестве жертв либо таких же подростков, либо подвыпивших прохожих.

Ранее один из задержанных на допросе рассказал, что Турал призывал избивать именно петербуржцев славянской внешности: якобы кто-то из таких оскорбил его мать.

Другой член банды это подтверждает: жертв выбирали по национальности, нападали толпой — в «основном на тех, кто не мог ответить».

Также известно, что помимо роликов с уличными драками, Мамедов выкладывал видеозаписи, на которых он, будучи за рулем автомобиля, неоднократно нарушает ПДД.

В начале октября под одним из таких роликов он написал, что врезался в «Газель».

«Дядя все решил. Гаишникам на лапу 35 тысяч дал», — похвастался Мамедов.

При этом в МВД сообщили, что администратор Telegram-канала был в машине, попавшей в ДТП, на пассажирском сиденье. Его знакомый был за рулем машины своей сестры. Водитель оплатил все штрафы, к административной ответственности привлекли и его сестру.