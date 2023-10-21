«Азербайджанская мафия». Подростки объяснили, почему нападают на прохожих в Петербурге

Группу подростков от 14 до 18 лет, называющей себя «азербайджанской мафией», подозревают в нападении на случайных жителей Петербурга и публикации видео с драками. В группе, по данным МВД, было примерно семь человек. Своих жертв они выбирали по национальному признаку. Главарь «мафии» — 18-летний Турал Мамедов — сбежал за границу. Его родственников подозревают в укрывательстве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет России проверяет подростков, нападавших на прохожих на улицах Санкт-Петербурга. В «банде», по имеющейся у правоохранителей информации, состояли семеро молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

«Трое, включая основного фигуранта, — граждане России. Четверо — представители одного из государств ближнего зарубежья», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Молодые люди нападали как по отдельности, так и толпой. В основном они выбирали в качестве своих жертв либо таких же подростков, либо подвыпивших прохожих. Свои действия они записывали на видео и выкладывали в соцсети. Под роликами они подписывались как «азербайджанская мафия».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете ролики с избиениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Турал Мамедов

Как установили следователи, большую часть видео выкладывал 18-летний Турал Мамедов. Именно он и считается главным в банде, сообщает РИА Новости.

Один из задержанных рассказал на допросе, что Мамедов призывал нападать на петербуржцев славянской внешности. Таким образом он якобы мстил за то, что кто-то оскорбил его приехавшую из Азербайджана мать. То, что жертв выбирали по национальности, подтверждает и другой участник драк.

Мамедов занимался боксом и участвовал в городских чемпионатах, но весной стал пропускать тренировки. Помимо роликов с уличными драками, он также выкладывал видеозаписи, на которых он, будучи за рулем машины, неоднократно нарушает ПДД.

В начале октября под одним из таких роликов он написал, что врезался в «Газель». «Дядя все решил. Гаишникам на лапу 35 тысяч дал», — добавил он. При этом в МВД сообщили, что администратор Telegram-канала был в машине, попавшей в ДТП, на пассажирском сидении. Его знакомый был за рулем машины своей сестры. Водитель оплатил все штрафы, к административной ответственности привлекли и его сестру.

По данным ряда СМИ, Мамедов, которому грозит до семи лет лишения свободы, покинул Россию. Его родственников проверяют на возможную причастность к укрывательству.

Внимание к каналу Мамедова «Жизни бродяги» привлек известный в Санкт-Петербурге организатор экстремистского движения «Мужское государство» (организация запрещена в России), националист Владислав Поздняков. Как пишет «Фонтанка», после упоминания «Жизни бродяги» Поздняковым число подписчиков выросло в 10 раз, до 4 237 человек.

Сеймур Мухтаров

Еще один фигурант дела — 18-летний Сеймур Мухтаров — заявил, что публиковал видеозаписи у себя ради просмотров, а сам в избиениях никогда не участвовал. По его версии, он даже никогда не был знаком с участниками банды.

«Мне скидывали ролики и предлагали разместить», — утверждает он.

Однако следователи установили, что Мухтаров был вместе с 17-летним подростком, который спровоцировал потасовку на улице Ленсовета.

Сам он рассказал, что «нигде не учится» и «работает на складе».

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил его под стражу. Обвинение Мухтарову пока не предъявлялось, он будет в СИЗО до 17 декабря.

Задержание подростков

Помимо Мухтарова, еще пятерых предполагаемых участников избиений поместили накануне под административный арест, сообщают «Известия» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов по городу.

Несовершеннолетнему Эмилю Х. предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Он будет находиться под стражей до 17 декабря. В СИЗО поместили и его родного брата, также подозреваемого в причастности к нападениям.