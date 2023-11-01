«Не пускать сюда ни одного еврея»: в Ингушетии пытались спровоцировать волнения как в Дагестане

В Ингушетии местные жители распространили в соцсетях информацию о прибытии в аэропорт Магаса рейса из Израиля. Недовольные этим фактом начали пересылать ролики своим знакомым. Организаторы акции планировали устроить погром в аэропорту, однако сотрудники ФСБ пресекли эту деятельность. Как оказалось, аэропорт не является международным, поэтому ни о каком рейсе из Израиля речи не идет. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники ФСБ задержали нескольких жителей Ингушетии. Их обвиняют в распространении ложной информации о прибытии в регион рейса из Израиля и в призывах к массовым беспорядкам в аэропорту Магаса. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

«Вчера, 30-го числа, я вступил в WhatsApp-группу «Анти-евреи». Они там обсуждали о прилете граждан Израиля и настаивали делать митинг в аэропорту Магас», – рассказал один из задержанных.

По словам мужчины, на следующий день с ним связались сотрудники правоохранительных органов. Они объяснили, что граждане Израиля не собираются прилетать в Ингушетию и не хотят оставаться там жить.

«Ролики были, которые закидывали. Я в разные группы тоже отправлял», – сказал сотрудникам ФСБ другой задержанный.

По предварительным данным, в группе «Анти-евреи» опубликовали информацию, что в Ингушетию прибудет прямой рейс из Израиля, а на борту самолета будут находиться иностранцы. После этого участники группы стали обсуждать, как организовать митинг. Некоторые пользователи выразили желание оказаться в тюрьме, лишь бы не пустить «сюда ни одного еврея».

Сотрудники ФСБ установили, что аэропорт Магас не принимает международные рейсы. Прилететь в Ингушетию из Тель-Авива можно только с пересадками в Сочи или в Москве. Организаторы митинга нарочно дезинформировали людей, сфальсифицировав информацию о рейсах. Сотрудники ФСБ подчеркнули, что часто администраторы таких групп и распространители фейков находятся за пределами регионов.

В аэропорту усилили меры безопасности

Пресс-служба мэрии Сунжи, где располагается аэропорт Магас, сообщила, что на фоне распространившейся информации прошло заседание антитеррористической комиссии.

«Обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта Магас в связи с вбросами в социальных сетях фейковой информации о прибытии рейса (из Израиля)», — говорится в сообщении.

Замминистра МВД Ингушетии Василий Кувалдин подчеркнул, что аэропорт не является международным. Информация о прибытии рейса из Израиля ложная. Он добавил, что в аэропорту усилили меры безопасности для недопущения нарушения порядка.

Погром аэропорта в Махачкале

Вечером 29 октября в Махачкалу прилетел самолет из Тель-Авива. Информация об этом распространилась среди местных жителей. Узнав о том, что к ним в город якобы приехали беженцы из Израиля, недовольные собрались около аэропорта. Сначала они искали граждан Израиля среди пассажиров автомобилей, проверяя их паспорта, а затем проникли внутрь аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу. В этом время там стоял самолет, прилетевший из Тель-Авива.

Увидев толпу разъяренных местных жителей, капитан запретил пассажирам покидать борт и попросил их не открывать двери. Примечательно, что большинство пассажиров собирались лететь в другие города и не планировали даже выходить из аэропорта.

В результате массовых беспорядков пострадали более 20 человек, у них травмы разной степени тяжести. Есть лица, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают личности участников беспорядков. Так как многие снимали происходящее на видео, а в аэропорту есть камеры видеонаблюдения, участников удалось найти. В СИЗО уже отправили 15 человек.

Российский президент Владимир Путин осудил произошедшее. Он заявил в ходе внепланового совещания с руководством силовых ведомств и членами правительства по поводу беспорядков в Дагестане, что бесчинства организовали украинские и западные спецслужбы.

Депутат Госдумы Хизри Абакаров в своем Telegram-канале сообщил, что ущерб от погрома в аэропорту уже достиг 285 млн рублей, однако конечная сумма может быть больше.

«Хочу сказать, что все, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту!» — написал Абакаров.

Депутат добавил, что участников беспорядков не будут обслуживать в аэропорту Махачкалы, пока они полностью не возместят ущерб.