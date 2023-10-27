«Дважды стреляли». Главное о покушении на экс-нардепа Украины Царева

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев стал жертвой покушения. В него дважды выстрелили из огнестрельного оружия, к моменту приезда врачей Царев был без сознания. По информации СМИ, нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас живет экс-нардеп Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал он в Telegram.

Ранее российский военкор Юрий Котенок сообщил, что на Царева напали прямо около его дома. Военкор сообщал о ножевых ранениях у Царева.

Семья экс-нардепа также подтвердила факт покушения.

«Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», — сообщается в аккаунте Царева.

К моменту приезда скорой бывший депутат уже был без сознания. Он потерял много крови.

Как уточняет Mash, нападение произошло в Ялте. Издание Baza в свою очередь пишет, что Царева нет в больницах Ялты и в крупных медицинских центрах Симферополя.

Информацию о покушении на экс-депутата не смогли предоставить и ялтинские полицейские — они не выезжали на вызов. Это может означать, по мнению журналистов Baza, что либо покушения не было, либо им занимаются только сотрудники ФСБ.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал дождаться официальной информации относительно Царева и «не распространять слухи».

В Кремле заявили, что ничего не знают о покушении на бывшего депутата Рады. «Я просто не знаю, поэтому ничего не могу сказать», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать нападение.

Позже глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Царев находится в тяжелом состоянии, на него было совершено покушение.

От парламента до санатория

Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год. Проходил в парламент в 4, 5, 6 и 7 созывах. Бывший заместитель главы фракции «Партии регионов».

В 2014-м выступил против Евромайдана и осудил его организаторов. На досрочных выборах 2014-го Царев выдвигался на пост президента Украины, но позже передумал баллотироваться и призвал бойкотировать голосование.

«Начать майдан планировалось за несколько месяцев до начала кампании по выборам президента. Он готовился вне зависимости от того, согласились бы или отказались Янукович и правительство подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Если бы Янукович подписал его и начал выполнять, то было бы падение экономики, потом, как следствие — майдан, и затем — выборы, которые Янукович, безусловно, проиграл бы», — говорил он в интервью «Парламентской газете»

Тогда же Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР. Через какое-то время экс-депутат полностью ушел из политики и занялся бизнесом: он управляет оздоровительными клиниками и санаториями на Черном море.

Уголовные дела

3 мая 2022 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Царева к 12 годам тюрьмы за «посягательство на территориальную целостность Украины» и «попытку свержения конституционного строя». Уголовное дело завели из-за выступлений Царева, в которых тот «призывал к разъединению страны, посягал на территориальную целостность и высказывал сепаратистские намерения».

«Я понимаю, что угроза существует, но страха нет», — говорил он о возможном покушении на себя прошлой осенью.

В мае этого года Служба безопасности Украины заочно предъявила Цареву обвинения в госизмене, заявив, что он якобы сотрудничал с министерством обороны России. Одновременно обвинения в госизмене предъявили двум другим экс-депутатам Рады — Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.