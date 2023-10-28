Иранские правозащитники обвиняют «полицию морали» в смерти девушки

В Иране скончалась 16-летняя студентка Армита Гераванд, которая впала в кому после поездки в метро в начале октября. В соответствии с медицинским заключением, девушка потеряла равновесие, упала, ударилась головой, а затем впала в кому. По другой версии — кома стала следствием жестокого задержания ее в метро Тегерана сотрудниками «полиции морали» из-за нарушения правил ношения хиджаба. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Кома после падения

В Иране, несмотря на усилия врачей, умерла находившаяся в коме после падения в метро 16-летняя студентка Армита Гераванд, сообщило агентство Fars News.

«Армита Гераванд, 16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, ​​скончалась через 26 дней, несмотря на усилия врачей», — написали в издании.

В начале нынешнего месяца иранско-курдская правозащитная организация Hengaw сообщала о попадании в больницу несовершеннолетней девушки в Тегеране после жестокого задержания сотрудниками правоохранительных органов из-за отсутствия хиджаба. Писали, что девушка впала в кому.

Как сообщали в организации, так повлияли травмы, которые несовершеннолетняя получила 1 октября в результате насильственного задержания сотрудниками «полиции морали» из-за нарушения закона об обязательном ношении хиджаба. Отмечалось, что ее задержали в столичном метро. Эту версию категорически отрицают все государственные средства массовой информации и официальные лица.

Две версии

Существует две версии, почему Гераванд потеряла равновесие. По одной версии, девушка ехала в учебное заведение со станции «Шахада» 4-й линии тегеранского метро и у нее случился конфликт с некими людьми из-за хиджаба.

По другой версии, друзья девушки, которые находились с ней в момент падения, сообщили, что Гераванд не участвовала ни в каком конфликте. Также, по их информации, ее никто не задерживал.

В Fars News пишут, что вторую версию подтверждают кадры с камер видеонаблюдения из метро. Якобы руководство метрополитена тут же опубликовало связанные с инцидентом кадры, на которых видно, что Армита на протяжении всего пути не участвовала ни в каких конфликтах, спокойно ехала. Родители девушки тоже говорят об отсутствии конфликтов в пути.

«Родители Армиты также рассказали, что, проверив и понаблюдав за всеми камерами метро, ​​они уверены, что никто в метро не имел никакого контакта с Армитой», — отмечают в материале.

Как пишет Fars News, в соответствии с медицинским заключением, 16-летняя девушка потеряла равновесие в вагоне метро, упала и ударилась головой после «внезапного падения артериального давления» и в результате получила тяжелую черепно-мозговую травму, которая стала причиной гипоксии и отека головного мозга.

Беспорядки из-за хиджаба

Похожая ситуация произошла осенью 2022 года, когда, по некоторым данным, после задержания так называемой полицией нравов за неправильное ношение хиджаба скончалась 22-летняя Махса Амини.

В качестве официальной причины смерти девушки указали сердечный приступ. Родственники умершей утверждали, что проблем с сердцем и со здоровьем в целом у Махсы Амини не наблюдали. По словам очевидцем, девушку после задержания избили в автозаке.

Это событие вызвало протесты в стране. Люди на улицах жгли хиджабы. Демонстрации продолжались более 40 дней. По информации правозащитников Amnesty International, только за один из вечеров на протестах убили восемь демонстрантов.

В апреле 2023 года Тегеранский метрополитен запустил аудио-оповещение, которое напоминает женщинам о правилах ношения хиджаба. Также в метро не пускают женщин с открытым лицом. Сюжеты о том, как работники метрополитена останавливают женщин без хиджаба у билетных касс, транслирует иранское телевидение. Кроме того, на улицах стали расставлять камеры, чтобы устанавливать личности женщин, которые не соблюдают дресс-код. Их наказывают штрафами.