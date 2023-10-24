На месте повреждения Balticconnector нашли якорь. Под подозрением китайский контейнеровоз

Якорь обнаружен на месте повреждения газопровода Balticconnector. По версии полиции Финляндии, он принадлежит китайскому контейнеровозу, находившемуся рядом с газопроводом в момент инцидента. На фотографии, достоверность которой не подтверждена, судно запечатлено без левого якоря. Правоохранительные органы выясняют, было ли повреждение преднамеренным, а российское судно, также замеченное недалеко от трубопровода, больше не является «основным направлением расследования». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Якорь обнаружен рядом с местом повреждения газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, сообщала финская Центральная криминальная полиция (ЦКП). Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Yle.

По данным полиции, у найденного якоря отсутствует одна из лап, его вес составляет шесть тонн. Как заявили в ЦКП, на дне Балтийского моря с одной стороны от места повреждения трубопровода обнаружен широкий след волочения, с другой стороны – узкий след, который тянется на несколько километров в восточном направлении.

«Якорь был поднят. На нем есть следы, указывающие на то, что он контактировал с газопроводом», – заявил представитель полиции Ристо Лохи.

Работа газопровода Balticconnector приостановлена с 8 октября из-за утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение трубопровода может быть результатом внешнего воздействия, а полиция страны заявила об обнаружении «внешних следов» в районе утечки.

Главный подозреваемый

По версии ЦКП, повреждения Balticconnector нанес китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга. Ранее стало известно, что он находился около газопровода в момент инцидента во время своего плаванья из Шанхая в Санкт-Петербург.

«Мы не смогли визуально подтвердить, что оба передних якоря судна были на своих местах, что помогло сосредоточить подозрения именно на этом корабле», – пояснил Лохи.

Как сообщает Yle, снимок контейнеровоза, опубликованный на российском сайте Fleetphoto и датированный 22 октября, свидетельствует, что у судна отсутствует левый якорь, а некоторые из перевозимых контейнеры накренились. При этом канал подчеркнул, что дата и достоверность снимка не подтверждены.

Было ли повреждение трубопровода преднамеренным на данный момент не установлено. Полиция пыталась вступить в контакт с судном, когда оно вышло из российского порта, однако это «не принесло желаемого результата».

В ЦПК заявили, что не имеют права принимать «какие-либо принудительные меры» в отношении Newnew Polar Bear, так как оно осуществляла плаванье в исключительной экономической зоне Финляндии, а не в территориальных водах.

23 октября официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщала, что Пекин взаимодействует с Хельсинки по вопросам расследования. По ее словам, контейнеровоз в момент инцидента «осуществлял обычное плавание в соответствующей акватории».

Российское судно не виновато

Полиция Финляндии заявила, что основная версия следствия более не касается передвижений российского судна «Севморпуть», которое ранее стало одним из объектов расследования наряду с другими судами, находившимися вблизи места повреждения газопровода.

«Российский корабль не рассматривается в качестве основного направления расследования», – сообщил представитель ЦКП.

Глава полиции Робин Лардо также подчеркнул, что финские правоохранительные органы «не будут спекулировать» на возможной причастности России к инциденту.

10 октября телеканал «Би-би-си» со ссылкой на источники в Финляндии сообщал, что Россию подозревают в возможной «диверсии» на Balticconnector якобы в ответ на вступление страны в НАТО. Президент РФ Владимир Путин эти обвинения отверг, назвав их «чушью собачьей».

Впоследствии президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пригрозил закрыть Балтийское море для российских судов в случае, если причастность Москвы к инциденту на Balticconnector подтвердится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные угрозы «неприемлемыми» и подчеркнул, что РФ «не имеет никакого отношения» к произошедшему с трубопроводом.

Не только газопровод

Повреждение телекоммуникационного подводного кабеля между Швецией и Эстонией также может быть связано с инцидентом с Balticconnector, сообщило агентство Reuters со ссылкой на шведское правительство. По заявлению кабмина, о возможной связи двух инцидентов заявили эстонские власти.

Министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что кабель, также проходящий по дну Балтийского моря, был поврежден в результате «внешнего воздействия». По данным шведских властей, это произошло примерно в то же время, когда был поврежден газопровод. При этом дополнительных подробностей о связи двух инцидентов на данный момент не приводится.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Стокгольме исключил гарантию полной безопасности для подводной инфраструктуры государств-членов НАТО.

«У нас есть десятки тысяч кабелей и трубопроводов, пересекающих Балтийское море, Северное море, Атлантику, Средиземное море. Их безопасность уязвима. Никогда не будет 100%-ной гарантии безопасности», – сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс усилил меры защиты инфраструктуры. Назвать виновных в повреждении пострадавших объектов он отказался, заявив, что на данный момент «нет финального заключения».