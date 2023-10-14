«Уникальная работа». Крымский мост полностью восстановили после теракта

Крымский мост полностью восстановили, на 18 дней раньше намеченного срока открыли движение автомобилей по всем четырем полосам трасы, сообщил вице-премьер Хуснуллин. Ремонтировать дорогу пришлось после атаки украинскими морскими беспилотниками в июле. Тогда дроны разрушили несколько пролетов. Хуснуллин тогда сказал, что полностью восстановить мост не получится. Это не первая атака на мост. В октябре Украина тоже нанесла некоторые повреждения переправе. Киев взял на себя ответственность за оба подрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Раньше срока

Рабочие полностью восстановили Крымский мост на 18 дней раньше планируемого срока, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, движение автомобилей уже открыли по всем четырем полосам трассы. Ремонтные работы проводили в течение трех месяцев. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.

«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам», — написал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что восстановление удалось закончить с опережением сроков «благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе».

Июльская атака

Ремонтировать мост пришлось после того, как 17 июля переправу атаковали два украинских надводных беспилотника. Из-за взрыва повредилось дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. В результате один из пролетов моста практически полностью обрушился. При этом железнодорожная часть дороги и опоры моста остались целы.

В результате диверсии погибли два человека: жители Белгородской области, родители несовершеннолетней девочки. Они передвигались по мосту в легковом автомобиле. Ребенка госпитализировали. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Позднее девочку выписали. Следственный комитет России тогда завел дело о теракте.

Российский президент Владимир Путин, комментируя разрушения, назвал атаку на Крымский мост бессмысленной с военной точки зрения. По его словам, эту переправу «давно не используют для военных перевозок».

Как восстанавливали

Хуснуллин вскоре заявил, что разрушенную из-за взрыва часть конструкции моста не получится немедленно восстановить в полной мере.

Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки. В конце июля в правительстве России установили срок полного восстановления объекта до 31 декабря 2023 года. Для отдельных частей переправы устанавливали свои сроки открытия после ремонта.

14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Ожидалось, что правую часть моста восстановят к 1 ноября. Ремонт именно этой части дороги завершили раньше времени. Легковые автомобили двинулись по этой трассе 14 октября, в субботу.

Восстановлением Крымского моста занималась компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Виновник разрушения

Представители властей Украины причастность своих спецслужб к июльскому взрыву официально не подтверждали, но дали понять, кто именно стоит за подрывом. Через неделю после происшествия глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что украинская армия продолжит атаковать Крым и Крымский мост. Он назвал полуостров и мост — «официальными целями» Киева.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для ВСУ, которая «должна быть нейтрализована».

Украинская сторона не в первый раз наносит удары по Крымскому мосту. В прошлый раз мост через Керченский пролив атаковали 8 октября 2022 года.

Тогда в результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. С того момента следователем удалось установить 12 соучастников подготовки теракта и задержать восьмерых человек.

Ответственность за этот подрыв на Украине взяли через несколько дней после второй атаки. 26 июля глава СБУ Василий Малюк заявил, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года устроили под контролем его спецслужбы.