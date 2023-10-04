«Взмах моей ноги лёг на крыло». Волочковой грозит три года за полушпагат у истребителя

Подписчики Анастасии Волочковой написали заявление в полицию из-за фотографии балерины рядом с истребителем времен Великой Отечественной войны. На снимке она закидывает ногу на крыло воздушного судна. Авторы жалобы увидели в этом осквернение памятника воинской славы. Чуть позже «Ветераны России» попросили СК и Генпрокуратуру проверить действия Волочковой по статьям о хулиганстве и вандализме. Сама артистка удивлена столь пристальным вниманием и называет себя патриотом России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свою фотографию с советским военным истребителем Ла-5, вызвавшую громкий скандал. На снимке балерина закидывает ногу на памятник подвигу летчиков времен Великой Отечественной войны. Многие посчитали, что она таким образом осквернила символ российской воинской славы.

«Я могу вам вот что сказать: я — патриот России. Вы мне вот в упрек ставите — не вы, а вот люди непонятные, просто кошелки, которые сидят в своих трущобах и следят за жизнью Волочковой, ставят в упрек, что я возле бутафорского самолета на «Мосфильме» сфотографировалась, и взмах моей ноги лёг на крыло этого самолета? И вы из этого делаете какое-то событие, за которое вы меня хотите сейчас как-то, не знаю, обвинить?» — ответила хейтерам Волочкова.

В беседе с Life.ru она выразила недоумение по поводу того, что фото вызвало такой масштабный отклик, и добавила, что она, будучи патриотом страны, «в отличие от многих артистов никуда не уехала». Волочкова добавила, что представляла Россию на лучших мировых сценах и нередко приглашала зрителей на свои выступления бесплатно.

«Понимаете, я не ем ничего, у меня утром два салатных листа, а вечером два вареных яйца всмятку. Я стройная, подтянутость тела поддерживаю в балетном зале каждый день. А вот эти кошелки, которые пишут, — они бы жопу свою оторвали с дивана. И не надо поднимать ногу так высоко, как это делаю я», — сказала балерина, отметив, что ей нравится, как она выглядит на снимке с истребителем.

Волочкова и истребитель

Ранее балерина опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других. Сейчас он находится недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве, где знаменитость и сфотографировалась с ним.

«Ни дня без движухи», — говорилось в посте.

Подписчики балерины обрушились на нее с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Полиция действительно начала проверку в отношении артистки, сообщает Shot.

Реакция на полушпагат

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что «полузабытая» балерина, раздувая скандал, пытается напомнить общественности о собственной персоне.

«Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолет тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе. Положишь вот так ногу на крыло, а он взлетит. И растяжка превратится в разрыв в несколько километров», — сказал парламентарий.

Такое обращение с памятниками Журавлёв назвал «пренебрежительным». Он также не исключил, что Волочкова имеет «весьма приблизительное представление» о Великой Отечественной войне.

Общественники из общероссийского движения «Ветераны России» попросили главу СК России Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова проверить действия Волочковой по статьям о хулиганстве и вандализме.

«Считаем, что такие действия Анастасии Волочковой представляют собой не только акт хулиганства и вандализма, но и явное осквернение символа памяти павших воинов. В настоящее время, когда наша страна проводит специальную военную операцию и растет патриотизм, подобные поступки становятся особенно неприемлемыми», — говорится в обращении «Ветеранов».

По статьям УК РФ о вандализме и хулиганстве артистке грозит штраф от 2 млн до 5 млн руб., до 480 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет.