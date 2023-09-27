Акционист Крисевич получил пять лет за шум на Красной площади

Снова пять лет
Тверской суд Москвы приговорил художника-акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии за стрельбу на Красной площади из охолощенного (то есть деактивированного) оружия, стреляющим шумовыми патронами.
«Суд признал Крисевича виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил ТАСС со ссылкой на решение судебной инстанции.
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка») — 7 лет лишения свободы.
Идеологический мотив
Крисевич 11 июня 2021 года на Красной площади дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, затем выстрелил еще раз, имитируя выстрел себе в голову. Его задержали на месте, а затем арестовали. Крисевич назвал свой поступок политическим перформансом — таким образом он выступил против «политических репрессий в России». Акцию он назвал «Контрольный выстрел», эти же слова акционист написал на пистолете, из которого совершал выстрелы.
«Контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах», — говорилось в манифесте к акции.
18 октября 2022 года Тверской суд уже выносил Крисевичу аналогичный обвинительный приговор в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима по той же ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Однако через полгода — в июне 2023 года — Мосгорсуд рассмотрел апелляцию гособвинения и отменил молодому человеку приговор, отправив дело в прокуратуру на доследование для устранения нарушений в обвинении. Прокурор настаивал, что суд первой инстанции при рассмотрении не стал учитывать «идеологический мотив» действий акциониста.
Крисевич вину не признал, а приговор назвал незаконным и необоснованным.
Не первая акция
Адвокат Леонид Соловьев в разговоре с изданием РБК сообщил о планах обжаловать приговор. «Ему по закону не должны были назначить больше четырех с половиной лет, закон запрещает назначать больше двух третей от максимального», — заявил Соловьев.
Это не первая подобная акция Крисевича. В январе 2021 года художник провел на Арбате акцию «Сфера души русского человека». Тогда он забрался в сферу, сделанную из колючей проволоки. Тогда его арестовали на 14 суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).
В мае 2021 года Крисевича арестовали на 10 суток из-за выставки картин в Санкт-Петербурге на тему домашнего насилия и политических преследований. Своими акциями художник, по его же словам, попытался привлечь внимание к проблеме политических репрессий и домашнего насилия в России.