Акционист Крисевич получил пять лет за шум на Красной площади

Художнику-акционисту назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве с применением оружия за стрельбу шумовыми патронами на Красной площади. В октябре прошлого года ему уже назначали аналогичное наказание по тому же обвинению. Но через полгода дело отправили на пересмотр по инициативе прокуратуры. Гособвинение настаивало, что суд первой инстанции не учел «идеологический мотив» действий акциониста. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Снова пять лет

Тверской суд Москвы приговорил художника-акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии за стрельбу на Красной площади из охолощенного (то есть деактивированного) оружия, стреляющим шумовыми патронами.

«Суд признал Крисевича виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил ТАСС со ссылкой на решение судебной инстанции.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка») — 7 лет лишения свободы.

Идеологический мотив

Крисевич 11 июня 2021 года на Красной площади дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, затем выстрелил еще раз, имитируя выстрел себе в голову. Его задержали на месте, а затем арестовали. Крисевич назвал свой поступок политическим перформансом — таким образом он выступил против «политических репрессий в России». Акцию он назвал «Контрольный выстрел», эти же слова акционист написал на пистолете, из которого совершал выстрелы.

«Контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах», — говорилось в манифесте к акции.

18 октября 2022 года Тверской суд уже выносил Крисевичу аналогичный обвинительный приговор в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима по той же ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Однако через полгода — в июне 2023 года — Мосгорсуд рассмотрел апелляцию гособвинения и отменил молодому человеку приговор, отправив дело в прокуратуру на доследование для устранения нарушений в обвинении. Прокурор настаивал, что суд первой инстанции при рассмотрении не стал учитывать «идеологический мотив» действий акциониста.

Крисевич вину не признал, а приговор назвал незаконным и необоснованным.

Не первая акция

Адвокат Леонид Соловьев в разговоре с изданием РБК сообщил о планах обжаловать приговор. «Ему по закону не должны были назначить больше четырех с половиной лет, закон запрещает назначать больше двух третей от максимального», — заявил Соловьев.

Это не первая подобная акция Крисевича. В январе 2021 года художник провел на Арбате акцию «Сфера души русского человека». Тогда он забрался в сферу, сделанную из колючей проволоки. Тогда его арестовали на 14 суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

В мае 2021 года Крисевича арестовали на 10 суток из-за выставки картин в Санкт-Петербурге на тему домашнего насилия и политических преследований. Своими акциями художник, по его же словам, попытался привлечь внимание к проблеме политических репрессий и домашнего насилия в России.